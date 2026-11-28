วิกฤต Demand Data Center 26 GW ไทยต้องเตรียมแผนพลังงานรองรับอย่างไร
ไทยเผชิญความต้องการไฟฟ้า Data Center สูงเกือบ 30 GW แต่จ่ายจริงน้อย สจล. เตือนเตรียมโครงสร้างพลังงานและป้องกันปัญหาจองไฟฟ้าไม่ลงทุนจริง
ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ต่อเสถียรภาพระบบไฟฟ้า เนื่องจากความต้องการใช้ พลังงาน จากอุตสาหกรรม Data Center, Cloud Computing และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยข้อมูลจากเอกสารสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่า ณ เดือนกันยายน 2569 มี Data Center เปิดให้บริการแล้ว 63 แห่ง และมีอีก 89 โครงการที่ยื่นขออนุมัติหรือแสดงความสนใจลงทุน ซึ่งหากนำความต้องการไฟฟ้าทุกกลุ่มมารวมกันจะแตะระดับเกือบ 30 GW หรือประมาณ 29,888.94 MW แต่ปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายจริงตามข้อมูลที่มีอยู่ยังคงแตกต่างจากตัวเลขความต้องการที่แจ้งไว้อย่างมาก ทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องการเตรียมการด้าน พลังงาน
ความแตกต่างระหว่างความต้องการและจ่ายจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ รองคณบดี วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญในโครงสร้างความต้องการพลังงาน การเติบโตของ Data Center สร้างแรงกดดันต่อระบบไฟฟ้าอย่างมาก โดยหากสมมติให้ความต้องการไฟฟ้าทั้งหมด 29,888.94 MW เกิดขึ้นจริงและ Data Center ทุกโครงการใช้กำลังไฟฟ้าเต็มขนาดตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 8,760 ชั่วโมงต่อปี จะเทียบเท่าการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 261,827 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 261.83 TWh ต่อปี อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการใช้ประโยชน์นี้ไม่สามารถตีความว่าเป็นอัตราการใช้ของ Data Center ทั้งประเทศได้ทันที เนื่องจากโครงการหลายแห่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาAlso readรับมือแรงสั่นสะเทือนการเมืองสหรัฐฯ ก้าวสู่ยุค Agentic AI
ความท้าทายด้านศักยภาพการจ่ายไฟฟ้า
จากข้อมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ Data Center กลุ่มที่เปิดให้บริการแล้วประมาณ 63 แห่ง พบว่ามีเพียง 16 แห่งที่รายงานข้อมูลรวมเป็น 739.12 MW แต่มีปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายจริงตามรายงานเพียง 101.24 MW ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างความต้องการที่แจ้งไว้กับกำลังการผลิตจริงที่ใช้ได้ แม้ตัวเลขนี้จะไม่น่าเป็นกังวลจนเกินไป เพราะโครงการพัฒนา Data Center Campus มักมีแผนลงทุนระยะยาวขนาดใหญ่ เช่น 200 MW แต่แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ระยะ ระยะละ 50 MW แทนการจัดสรรกำลังไฟฟ้าทั้งหมดให้กับโครงการตั้งแต่วันแรก ซึ่งสะท้อนถึงสถานะการก่อสร้างและความพร้อมในการเปิดให้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ
กลยุทธ์การจัดสรรไฟฟ้าแบบทีละขั้นตอน
ประเทศไทยควรพิจารณาแนวทาง Phased Power Allocation หรือการจัดสรรกำลังไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาแต่ละระยะอย่างยืดหยุ่น โดยตัวอย่างเช่น Data Center Campus ขนาด 200 MW อาจทยอยรับไฟฟ้าเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 50 MW, 100 MW, 150 MW และ 200 MW ซึ่งวิธีการนี้ช่วยให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเติบโตได้อย่างมั่นคงโดยไม่เกิดภาระเกินจำเป็นในขั้นตอนแรก นอกจากนี้ การกำหนดพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ไม่ควรพิจารณาเพียงราคาที่ดินหรือระยะทางจากกรุงเทพมหานคร แต่ยังต้องคำนึงถึงความพร้อมของระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ระบบสื่อสาร แหล่งน้ำ และความสามารถในการขยายโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการใช้งานระยะยาว
บทบาทของพื้นที่ EEC ในยุทธศาสตร์พลังงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำหรับ Hyperscale และ AI Data Center เนื่องจากมีฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่แข็งแรงอยู่แล้ว หากสามารถพัฒนาได้อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พื้นที่นี้จะช่วยลดความต้องการไฟฟ้าของระบบทำความเย็น ลดการใช้น้ำในบางรูปแบบการออกแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของประเทศได้ secara显著 การพัฒนานี้จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเปลี่ยนความสนใจลงทุนให้กลายเป็นการลงทุนจริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย โดยไม่ทำลายความมั่นคงทางพลังงานและไม่ผลักภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนในอนาคต
บทสรุปและทิศทางนโยบายพลังงานไทย
สุดท้าย ตัวเลขความต้องการไฟฟ้าเกือบ 30 GW ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องจัดหาให้ได้ทั้งหมด แต่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของการวางยุทธศาสตร์พลังงานและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศอย่างบูรณาการ เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุค AI ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า การบริหารจัดการทรัพยากรและต้นทุนต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนและความมั่นคงของประเทศเป็น首要 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
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