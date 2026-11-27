วิกฤตมลพิษข้ามแดนไทย: ความมั่นคงหลายมิติและความร่วมมือจีน
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบมลพิษข้ามแดนต่อความมั่นคงของประเทศไทย ครอบคลุมเศรษฐกิจ อาหาร และสิ่งแวดล้อม พร้อมเสนอแนะมาตรการเร่งด่วนและนโยบายระยะยาว
สถานการณ์ปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษได้ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสำคัญ ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี และสมุทรสาคร อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้แม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบโดยตรงและกำลังสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมไทยในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ผลกระทบความมั่นคงหลายมิติต่อประชาชน
วิกฤตดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นในหลายด้านอย่างรุนแรง ซึ่งประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ด้านความมั่นคงด้านน้ำ และด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ยังรวมถึงความมั่นคงด้านท่องเที่ยวที่ต้องรับประกันความปลอดภัย และความมั่นคงของมนุษย์และชุมชนอีกด้วยAlso readสหรัฐฯสั่งหยุดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ไทย-3 ชาติอาเซียน ธนาคารชะลอให้กู้
มุมมองความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในมิติของความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและด้านมนุษย์ ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่เป็น "Non-Traditional Security" ซึ่งเป็นประเด็นหลักในมิติทางสังคม而非ปัญหามิติทางทหารแบบเดิมที่เคยเกิดกับปัญหากัมพูชา ที่ต้องการองค์ความรู้เฉพาะทางในการเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนและละเอียดอ่อน
บทบาทนโยบายรัฐและความเชื่อมั่นสังคม
แม้สังคมจะเริ่มไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชุดนี้เนื่องจากความรุนแรงของปัญหาที่ก่อให้เกิดความกลัวอย่างมาก แต่สิ่งที่นำเสนอเป็นเพียงเสียงสะท้อนทางวิชาการเพื่อเตือนถึงความน่ากังวล ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อล้มรัฐบาล ซึ่งต้องการเห็นมาตรการระยะสั้นที่สามารถแก้ปัญหาระดับชุมชนได้จริง
มาตรการแก้ไขและอนาคตอุตสาหกรรมขยะ
รัฐบาลจำเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจ โดยประกาศว่าไทยจะไม่เป็นบ่อขยะจีน และในอนาคตจังหวัดต่างๆ จะสามารถต่อต้านอุตสาหกรรมขยะที่ไม่ต้องการให้มีในจังหวัดของตนได้ โดยปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของไทย ไม่ใช่การแสดงความเกรงใจจีนจนเสมือนรัฐบาลไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาจากกลุ่มธุรกิจจีน
ข้อแนะนําด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย
ในด้านสาธารณสุข มีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำถึง 10 ชนิดในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย รวมถึงความกังวลเรื่องการบริโภควัตถุดิบจากพื้นที่เสี่ยง รัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและการลดทอนงบประมาณที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้การขาดแคลนน้ำสะอาดนำไปสู่การล่มสลายของชุมชนในที่สุด
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