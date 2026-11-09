วิกฤตคลังสินค้าสุวรรณภูมิ: สาเหตุและแนวทางแก้ไขความแออัด
วิเคราะห์สาเหตุความแออัดคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิจากธุรกิจ Freight Forwarder และมาตรการเร่งด่วนของ AOT รวมถึงความร่วมมือกับการบินไทยและ BFS
ปัญหาความแออัดของคลังสินค้าที่ สนามบินสุวรรณภูมิ นั้นมีสาเหตุหลักมาจากวงจรเงินทุนหมุนเวียนที่สูงของธุรกิจ Freight Forwarder และชิปปิ้ง ซึ่งจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างระมัดระวัง ทำให้ไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงในการจัดพิธีการศุลกากรล่วงหน้าได้หากไม่มั่นใจว่าสินค้าจะมาถึงจริง ส่งผลให้สินค้าต้องนอนแช่อยู่ในคลังเป็นเวลานาน
ปัจจัยกระตุ้นจาก Data Center และอิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณสินค้าขนส่งทางอากาศหรือ Air Cargo ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสะสม โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่ต้องการนำเข้าอุปกรณ์จำนวนมาก สินค้ากลุ่มนี้มักมีความเร่งด่วนสูง มีรอบระยะเวลาการจัดส่งที่สั้นมาก เช่น ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และอาหารสด เมื่อเกิดการสะดุดที่จุดใดจุดหนึ่ง ปัญหาจึงบานปลายได้รวดเร็วAlso readAOT หุ้นร่วงเนื่องจาก King Power เลื่อนจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำ 18 เดือน
การโยกย้ายลูกค้าไปใช้คลังสินค้า BFS
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีคลังสินค้าหลัก 2 แห่ง ได้แก่ คลังสินค้าของการบินไทย (TG) และ Bangkok Flight Services (BFS) โดยบริษัท WICE พยายามแนะนำให้นักธุรกิจเปลี่ยนไปใช้บริการสายการบินที่เข้าใช้คลังสินค้า BFS แทน เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดีกว่าและไม่แออัดหนักเท่าการบินไทย อย่างไรก็ตาม การย้ายฐานบริการทั้งหมดอาจทำให้คลังสินค้า BFS ประสบปัญหาความแออัดตามมาได้เช่นกัน
ทีมงานร่วมเฉพาะกิจเร่งระบายสินค้าค้าง
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน จำเป็นต้องตั้งทีมงานร่วมเฉพาะกิจที่ประสานงานกันอย่างจริงจัง ประกอบด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT, การบินไทย, คลังสินค้า BFS, สายการบินต่างๆ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังจะสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้รวดเร็ว โดยเน้นการเร่งระบายสินค้าตกค้างออกจากคลังสินค้าออกไปให้เร็วที่สุด
มาตรการเตรียมความพร้อมทรัพยากรและพื้นที่
AOT ได้เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณสินค้าล่วงหน้า ทั้งการเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า อุปกรณ์ทุ่นแรง และกำลังคน โดยได้เพิ่มบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดหารถยกหรือ Forklift เพิ่มเติมเพื่อเร่งกระบวนการแยกสินค้า เก็บรักษา และส่งมอบสินค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมจัดลำดับความสำคัญในการส่งมอบสินค้าและจัดสรรพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสินค้าชั่วคราว
ปรับปรุงระบบติดตามสถานะสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารจัดการคลังสินค้ามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ตั้งแต่การรับสินค้า การแยกสินค้า การระบุตำแหน่งจัดเก็บ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า พร้อมจัดให้มีระบบติดตามและรายงานปริมาณสินค้าขาเข้า-ขาออก และสินค้าคงค้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ วางแผนกำลังคนและอุปกรณ์ ตลอดจนปรับแผนการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที
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