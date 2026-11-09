วิกฤตสารหนูล้นแม่น้ำสายปนเปื้อนน้ำประปาประชาชน 79 คนป่วย รัฐบาลถูกทวงยุติส่งผ่านแร่พิษ
คณะกรรมาธิการฯ เรียกร้องรัฐบาลยุติการนำเข้านแร่พิษผ่านไทยทันที หลังพบว่าสารหนูล้นแม่น้ำสายเกินมาตรฐาน 28 เท่า ปนเปื้อนข้าวและตรวจพบในร่างกายประชาชน 79 คน
นาย ภัทรพงษ ลีลาภัทร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ออกมาเปิดเผยข้อมูลวิกฤตมลพิษทางน้ำอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ (8 พ.ย. 69) โดยชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์มลพิษใน แม่น้ำสาย กำลังขยายตัวลุกลามอย่างหนักในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และลุ่มน้ำข้ามแดนในหลายจังหวัด
ปัญหาสำคัญที่กระทบต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานคือ การปนเปื้อนของสารหนูและค่าความขุ่นของน้ำที่พุ่งสูงเกินขีดจำกัด ทำให้ระบบประปาภูมิภาคในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สาเหตุหลักมาจากแหล่งน้ำดิบอย่างแม่น้ำสาย ซึ่งมีปริมาณสารหนูตรวจพบเกินมาตรฐานสูงถึง 28 เท่าAlso readสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา และ ไทย-กัมพูชา ยังคงเฝ้าระวัง
นอกจากปัญหามลพิษทางเคมีแล้ว น้ำในแม่น้ำสายยังมีค่าความขุ่นพุ่งสูงมากกว่า 10,000 NTU ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ความสามารถสูงสุดที่ระบบประปาจะบำบัดน้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย การเผชิญกับสภาวะน้ำที่มีคุณภาพด้อยลงอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
ผลกระทบกว้างขวางเกษตรกรรมและสุขภาพประชาชน
วิกฤตน้ำปนเปื้อนสารหนูไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแค่แหล่งน้ำดื่มเท่านั้น แต่ยังขยายวงกว้างไปถึงภาคการเกษตรที่มีพื้นที่กว่า 60,000 ไร่ที่ต้องพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำสายในการเพาะปลูก ส่งผลให้ตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานความปลอดภัยในผลผลิตข้าวแล้ว ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความรุนแรงของปัญหาที่แทรกซึมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ สถานการณ์มลพิษดังกล่าวได้ลุกลามส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว โดยผลการตรวจหาสารหนูที่เป็นพิษในปัสสาวะของประชาชนพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบสูงถึง 79 คน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำข้ามแดนสำคัญอย่างแม่น้ำโขง แม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำสาละวิน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพมีหลายจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เลย บึงกาฬ นครพนม และหนองคาย สภาวะนี้แสดงให้ชัดเจนว่าวิกฤตสารพิษได้เข้ามาตั้งอยู่ในจานข้าวและสะสมในร่างกายของประชาชนชาวไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไขอย่างถูกจุด
ข้อกล่าวหาการปล่อยผ่านแร่พิษเพื่อส่งออกไปจีน
นายภัทรพงษได้ตั้งข้อสังเกตเชิงนโยบายต่อท่าทีของรัฐบาลที่ยังคงเพิกเฉยและไม่มีการจัดการกับต้นตอของปัญหาอย่างจริงจัง โดยระบุว่ายังมีการอนุญาตให้มีการนำเข้านแร่จากเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยเพื่อนำส่งต่อไปยังประเทศจีน ในขณะที่ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมใด ๆ จากกิจกรรมดังกล่าว
การที่ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงเส้นทางผ่านในการขนส่งแร่ที่มีสารพิษสูงนั้น สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำและสุขภาพของคนไทยในวงกว้าง คณะกรรมาธิการฯ จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลให้ดำเนินการยุติการนำเข้านแร่เหล่านี้อย่างทันทีเพื่อหยุดยั้งการทำลายแหล่งน้ำและสุขภาพของประชาชน
บทบาทคณะกรรมาธิการกับการทวงถามความรับผิดชอบ
การโพสต์คลิปและเปิดเผยข้อมูลนี้ของนายภัทรพงษ ลีลาภัทร ส.ส.เชียงใหม่ จากพรรคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณูปโภคและสุขภาพของประชาชนในภาคเหนือและพื้นที่ลุ่มน้ำโขง
สถานการณ์ในขณะนี้ต้องการมาตรการเชิงนโยบายที่เด็ดขาดในการควบคุมการไหลเข้าของมลพิษผ่านพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้ายแรงของปัญหาลุกลามขยายวงกว้างไปกว่านี้ และเพื่อฟื้นฟูมาตรฐานคุณภาพน้ำให้สามารถกลับมาผลิตน้ำประปาที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
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