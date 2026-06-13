วิกสามลั่นกลองส่ง 5 เรื่องเด็ดเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี 2569

วิกสามพระรามสี่ขอจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบส่งผลงาน 5 เรื่องเด็ด แท็กทีมนักแสดงสุดปังลงจอแบบจัดเต็ม ทั้งก่อนข่าวและหลังข่าว บอกเลยว่าคนดูไม่มีคำว่าเหงา เริ่มจากละเครเย็นกันก่อน ได้เวลาออกจากโหลดองกับ ‘ปะการังสีดำ’ คว้า ‘เอมมี่ มรกต’ มารับบทผีสาว จะสนุกชวนหลอน ขนาดไหนคอละครผีห้ามพลาด ไปต่อที่ละครหลังข่าวกันบ้างเริ่มจากวันจันทร์-อังคาร พบกับ ‘ธาตรี’ ละครย้อนยุคชวนติดตาม กับกับเคมีใหม่ๆ ของ ‘ภณ ณวัสน์’ และ ‘จีน่า ญีนา’ ต่อกันที่วันพุธ-พฤหัสบดีกันบ้างถึงเวลา ‘เกมส์โกงเกมส์’ คอละครแนวแอคชั่นดราม่าคุ้มค่ารอคอยพบกันครั้งแรกของ ‘กระทิง ขุนณรงค์’ และ ‘เก้า สุภัสสรา’ และเตรียมฟินสนั่นตึกเตยทุกวันศุกร์ ซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่น่าจับตามอง ‘วาดฝันวันวิวาห์’ พบกันอีกครั้งของคู่จิ้นเคมีฟ้าประธาน ของ ‘หลิงหลิง คอง’ และ ‘ออม กรณ์นภัส’ ปิดท้ายทุกคืนวันเสาร์-อาทิตย์ มาตามคำเรียกร้อง ‘เงิน งาน ความรัก’ ที่จะพาคุณไปดูมิตรภาพของคำเพื่อน นำแสดงโดย ‘ไอซ์ ภาณุวัฒน์, เซ้นต์ ศุภพงษ์’ ประชันบทบาท ‘อุ้ม อิษยา’ 5 เรื่องได้ดูกันทางหน้าจอวิกสามชอบเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกเรากันได้จ้า
วิกสามลั่นกลองส่ง 5 เรื่องเด็ดขอมัดใจคนดู เข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี 2569 ด้านวิกสามพระรามสี่ขอจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบส่งผลงาน 5 เรื่องเด็ด แท็กทีมนักแสดงสุดปังลงจอแบบจัดเต็ม ทั้งก่อนข่าวและหลังข่าว บอกเลยว่าคนดูไม่มีคำว่าเหงา เริ่มจากละเครเย็นกันก่อน ได้เวลาออกจากโหลดองกับ ‘ปะการังสีดำ’ คว้า ‘เอมมี่ มรกต’ มารับบทผีสาว จะสนุกชวนหลอน ขนาดไหนคอละครผีห้ามพลาด ไปต่อที่ละครหลังข่าวกันบ้างเริ่มจากวันจันทร์-อังคาร พบกับ ‘ธาตรี’ ละครย้อนยุคชวนติดตาม กับกับเคมีใหม่ๆ ของ ‘ภณ ณวัสน์’ และ ‘จีน่า ญีนา’ ต่อกันที่วันพุธ-พฤหัสบดีกันบ้างถึงเวลา ‘เกมส์โกงเกมส์’ คอละครแนวแอคชั่นดราม่าคุ้มค่ารอคอยพบกันครั้งแรกของ ‘กระทิง ขุนณรงค์’ และ ‘เก้า สุภัสสรา’ และเตรียมฟินสนั่นตึกเตยทุกวันศุกร์ ซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่น่าจับตามอง ‘วาดฝันวันวิวาห์’ พบกันอีกครั้งของคู่จิ้นเคมีฟ้าประธาน ของ ‘หลิงหลิง คอง’ และ ‘ออม กรณ์นภัส’ ปิดท้ายทุกคืนวันเสาร์-อาทิตย์ มาตามคำเรียกร้อง ‘เงิน งาน ความรัก’ ที่จะพาคุณไปดูมิตรภาพของคำเพื่อน นำแสดงโดย ‘ไอซ์ ภาณุวัฒน์, เซ้นต์ ศุภพงษ์’ ประชันบทบาท ‘อุ้ม อิษยา’ 5 เรื่องได้ดูกันทางหน้าจอวิกสามชอบเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกเรากันได้จ้.
วิกสามลั่นกลองส่ง 5 เรื่องเด็ดขอมัดใจคนดู เข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี 2569 ด้านวิกสามพระรามสี่ขอจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบส่งผลงาน 5 เรื่องเด็ด แท็กทีมนักแสดงสุดปังลงจอแบบจัดเต็ม ทั้งก่อนข่าวและหลังข่าว บอกเลยว่าคนดูไม่มีคำว่าเหงา เริ่มจากละเครเย็นกันก่อน ได้เวลาออกจากโหลดองกับ ‘ปะการังสีดำ’ คว้า ‘เอมมี่ มรกต’ มารับบทผีสาว จะสนุกชวนหลอน ขนาดไหนคอละครผีห้ามพลาด ไปต่อที่ละครหลังข่าวกันบ้างเริ่มจากวันจันทร์-อังคาร พบกับ ‘ธาตรี’ ละครย้อนยุคชวนติดตาม กับกับเคมีใหม่ๆ ของ ‘ภณ ณวัสน์’ และ ‘จีน่า ญีนา’ ต่อกันที่วันพุธ-พฤหัสบดีกันบ้างถึงเวลา ‘เกมส์โกงเกมส์’ คอละครแนวแอคชั่นดราม่าคุ้มค่ารอคอยพบกันครั้งแรกของ ‘กระทิง ขุนณรงค์’ และ ‘เก้า สุภัสสรา’ และเตรียมฟินสนั่นตึกเตยทุกวันศุกร์ ซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่น่าจับตามอง ‘วาดฝันวันวิวาห์’ พบกันอีกครั้งของคู่จิ้นเคมีฟ้าประธาน ของ ‘หลิงหลิง คอง’ และ ‘ออม กรณ์นภัส’ ปิดท้ายทุกคืนวันเสาร์-อาทิตย์ มาตามคำเรียกร้อง ‘เงิน งาน ความรัก’ ที่จะพาคุณไปดูมิตรภาพของคำเพื่อน นำแสดงโดย ‘ไอซ์ ภาณุวัฒน์, เซ้นต์ ศุภพงษ์’ ประชันบทบาท ‘อุ้ม อิษยา’ 5 เรื่องได้ดูกันทางหน้าจอวิกสามชอบเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกเรากันได้จ้
Entertainment TV Shows Movies Drama Comedy Action Horror Fantasy Romance Mystery Thriller
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมมูลนิธิยังมีเราเดินหน้ามอบทุน “สานฝันเพื่อการศึกษา 2569” จ.พิจิตรวันที่ 11 มิถุนายน 2569 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมทีมงาน ร่วมกับมูลนิธิยังมีเรา ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อมอบทุนการศึกษา ภายใต้ 'โครงการสานฝันเพื่อการศึกษา 2569' ให้แก่นักเรียนสายอาชีพที่มีผลการเรียนดี
Read more »
ททท. ปฏิวัติ KPI ใหม่ในรอบประวัติศาสตร์ งัดยุทธศาสตร์ ‘Value over Volume’ ดันไทยสู่ศูนย์กลาง Mega Event & Wellness ระดับโลก ตั้งเป้ากวาดรายได้ต่างชาติ 1.55 ล้านล้านบาทททท. ประกาศกลยุทธ์ใหม่ปฏิวัติโครงสร้างท่องเที่ยวไทยปี 2569 มุ่งเน้นเพิ่ม 'การใช้จ่ายต่อหัว' ของนักท่องเที่ยว แทนจำนวนคน เพื่อสร้างมูลค่า
Read more »
อ่วมวิกฤตน้ำมัน การบินไทย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ยกเลิกบินเส้นทางไหนบ้างอ่วมวิกฤตน้ำมัน การบินไทย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ยกเลิกบินเส้นทางไหนบ้าง ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2569 นี้
Read more »
ยอดระดมทุนเหรียญคริปโตไตรมาส 2 ร่วงลงกว่า 85% ดิ่งต่ำสุดในรอบ 5 ปีสรุปข่าว ตลาดระดมทุนเหรียญคริปโตสาธารณะผ่านการ IEO, ICO และ IDO ประสบภาวะวิกฤต ยอดระดมทุนหดตัวรุนแรงในไตรมาส 2 ปี 2569 กวาดเม็ดเงินรวมกันได้เพียง 58
Read more »
87 สายการบินทั่วโลกเจรจาขอสล็อตบินเข้าไทย ช่วงตารางบินฤดูหนาว 2569/257087 สายการบินทั่วโลกเจรจาขอสล็อตบินเข้าไทย ในการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 158 สำหรับกำหนดการบินฤดูหนาว 2569/2570 มีทั้งสายการบินเดิม และสายการบินใหม่ เช็คได้ที่นี่
Read more »
MEA เปิดรับลงทะเบียน UGT1 ประจำปี 2569 หนุนภาคธุรกิจใช้ไฟฟ้าสีเขียว พร้อมประกาศอัตราค่า Premium 0.0375 บาท/หน่วย มุ่งเป้า Carbon NeutralityMEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับลงทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์จะขอใช้บริการอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบไม่เจาะจงแหล่งที่มา (Utility Green Tariff แบบที่ 1 : UGT1) รอบเพิ่มเติม ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2569
Read more »