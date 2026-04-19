วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ: อิหร่านปิดเส้นทางเดินเรือ สหรัฐฯ ใช้กำลังทหารตอบโต้ กระทบเศรษฐกิจโลก

ความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้น เมื่ออิหร่านประกาศปิดเส้นทางเดินเรือหลักเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาต้องใช้มาตรการทางทหารเพื่อรักษาเสรีภาพในการเดินเรือ ขณะเดียวกันก็เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์ตึงเครียดบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ( IRGC ) ของ อิหร่าน ประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวต่อเรือต่างชาติทั้งหมดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการโจมตีทางอากาศที่ อิหร่าน กล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกา และอิสราเอลดำเนินการต่อเป้าหมายภายในประเทศ การปิดเส้นทางเดินเรือนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งสัญญาณถึงความไม่พอใจทางการเมือง
แต่ยังเป็นการใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือในการกดดันคู่ขัดแย้งอีกด้วย กองทัพเรืออิหร่านได้ประกาศผ่านวิทยุ VHF อย่างชัดเจนว่า ไม่อนุญาตให้เรือลำใดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากต่อประเทศที่ต้องพึ่งพาเส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบ การปิดอย่างเป็นทางการนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งโดย IRGC เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 โดยระบุว่า อนุญาตเฉพาะเรือที่ได้รับการอนุมัติจากอิหร่านเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือที่มุ่งหน้าไปยังประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิหร่าน ในขณะเดียวกัน เรือจากประเทศที่อิหร่านมองว่าเป็น 'ประเทศที่ไม่เป็นมิตร' ซึ่งรวมถึงเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล จะถูกสกัดกั้นอย่างเข้มงวด ท่าทีที่แข็งกร้าวของอิหร่านยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ประกาศกร้าวว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดต่อไป และจะถูกใช้เป็น 'เครื่องมือในการกดดัน' สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอย่างไม่ลดละ คำประกาศเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของอิหร่านในการใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นจุดยืนทางการเมืองและเศรษฐกิจ สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ต่อระเบียบโลกที่เน้นการค้าเสรีและการเดินเรืออย่างอิสระ ภายใต้แรงกดดันและความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศใช้นโยบายเสรีภาพในการเดินเรือสากล โดยพยายามใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงเพื่อบังคับเปิดเส้นทางเดินเรือที่ถูกปิดโดยอิหร่าน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ปฏิบัติการทางทหารได้เริ่มขึ้น โดยกองทัพสหรัฐฯ ได้ส่งเครื่องบิน A-10 และเฮลิคอปเตอร์ Apache เข้าโจมตีเรือเร็วและโดรนของอิหร่าน เพื่อเคลียร์เส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย การตัดสินใจนี้เป็นการยกระดับความขัดแย้งไปสู่ระดับที่อันตรายยิ่งขึ้น โดยมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การปะทะโดยตรงระหว่างกองกำลังของทั้งสองประเทศ ไม่นานหลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยื่นคำขาดอย่างชัดเจน โดยให้เวลาอิหร่านเพียง 48 ชั่วโมงในการ 'เปิด' ช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตาม สหรัฐฯ ข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน การข่มขู่ดังกล่าวเป็นการเล่นกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอิหร่านโดยตรง ขณะที่อิหร่านเองก็ตอบโต้ด้วยการขู่จะวางทุ่นระเบิดทั่วอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นมาตรการที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินเรือทั้งหมดในภูมิภาค ความตึงเครียดนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอันน่าเศร้า โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตของลูกเรือ การอับปางของเรือพาณิชย์หลายลำ และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ความขัดแย้งนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 อิสราเอลได้ประกาศความสำเร็จในการสังหาร อาลีเรซา ตังสิรี ผู้บัญชาการกองทัพเรือ IRGC ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ควบคุมการปิดกั้นช่องแคบนี้ แม้ว่าการสูญเสียผู้นำคนสำคัญจะเกิดขึ้น แต่อิหร่านยังคงยืนยันสถานะการปิดช่องแคบฮอร์มุซ และได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรามากยิ่งขึ้น การกระทำนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิหร่านที่จะไม่ยอมอ่อนข้อต่อแรงกดดันจากภายนอก และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงเดินหน้ากดดันอย่างหนัก ในวันที่ 7 เมษายน 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศคำขาดที่ดูจะเกินกว่าเหตุ โดยระบุว่าหากข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไม่ได้รับการตอบสนอง 'อารยธรรมทั้งหมดจะล่มสลาย' ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจและความสิ้นหวังที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกนี้ ได้แสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในวันถัดมา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ได้ประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซจะ 'เปิดอย่างเต็มที่' สำหรับเรือพาณิชย์ทุกประเภท แต่มีเงื่อนไขว่าการเปิดอย่างเต็มที่นี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการเริ่มต้นการเจรจาหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบางอย่างที่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของอิหร่าน การประกาศนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ แต่ก็ยังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเงื่อนไขที่แท้จริง และความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืน ท้ายที่สุดแล้ว วิกฤตการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุซนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบการขนส่งและการค้าโลก และความสำคัญของเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโล
ช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่าน สหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ IRGC เสรีภาพในการเดินเรือ เศรษฐกิจโลก