วิกฤติน้ำมันโลกและบทเรียนจากสงกรานต์: ช่องแคบฮอร์มุซ, การเมืองไทย และอนาคตพลังงาน

สงกรานต์ปีนี้ท่ามกลางวิกฤติพลังงานระดับโลกที่รุนแรง การหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซที่ยังไม่แน่นอน ปัญหาภายในประเทศที่ซับซ้อน ตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำมันที่ล้มเหลว ไปจนถึงความไม่ไว้วางใจในรัฐบาล
โหมดลองวีกเอนด์ เทศกาลหยุดยาวฉลองมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทย สาดน้ำคลายร้อน ผ่อนดีกรีอุณหภูมิทะลักปรอท ดับอาการเครียด ลดภาวะซีเรียสของประชาชนคนไทยที่กำลังตกอยู่ในห้วง “วิบากกรรมหมู่” ร่วมกับพลเมืองชาวโลก จังหวะเบรกดีกรีระอุเดือด ห้วงพักรบ สงครามตะวันออกกลาง “คาวบอยไบโพลาร์” โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กับทางการอิหร่าน เห็นชอบข้อเสนอประเทศเป็นกลาง นำโดยปากีสถาน ตุรกี และรวมถึงพญามังกรจีน ตกลงหยุดยิงชั่วขณะเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เปิด “ ช่องแคบฮอร์มุซ ” ให้กองเรือพาณิชย์
ไฟเขียวให้เดินเรือบรรทุกน้ำมัน ลากแนวรบอ่าวเปอร์เซียเข้าสู่โต๊ะเจรจาสงบศึก ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของชาวโลก ตอบรับข่าวดีกันคึกคัก แม้จะปักใจอะไรได้ไม่มากนักกับฟอร์มยึกยักของคู่กรณี แบบที่ไม่ทันไร กองทัพอิหร่านก็กลับมาประกาศปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ทั้งที่เปิดได้ไม่กี่ชั่วโมง โยงเป็นเงื่อนปมต่อรองกองทัพอิสราเอลให้หยุดถล่มเลบานอน “คาวบอยทรัมป์” ประสานเสียงกับกองทัพยิว ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์จำกัดวงเจรจาเฉพาะอิหร่าน ไม่ได้ครอบคลุมพันธมิตรเตหะราน สันติภาพเลือนรางบนเส้นขนาน ต่างฝ่ายต่างชูธงไปกันคนละทาง ลำพังสหรัฐฯ แท็กทีมอิสราเอลคุยกับอิหร่านไม่นานก็วงแตก นับถอยหลังลุยแหลกกันไปข้าง ความหวังในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแทบไม่มีทาง อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนของสถานการณ์จริงๆ มันคือจุดที่นานาชาติหมดความอดทนกับวิกฤติพลังงานหนักสุดในประวัติศาสตร์โลก มหาอำนาจอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย อาเซียน ไม่เว้นแม้แต่พญามังกรจีนก็กระอักเพราะต้องพึ่งพาการขนส่งพลังงานน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จุดรวม “สหบาทา” ตามสัญญาณล่าสุดในที่ประชุมยูเอ็น เว้นจีนกับรัสเซียที่ใช้สิทธิวีโต้ตามฟอร์มถ่วงดุลมหาอำนาจ นอกนั้นเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบกับมติไฟเขียวนานาชาติจัดตั้ง “กองกำลังติดอาวุธ” คุ้มกัน “ช่องแคบฮอร์มุซ” เคลียร์เส้นทางสะดวกให้เรือพาณิชย์ขนส่งน้ำมันคืนสู่ภาวะปกติ ไม่ยอมให้ “อิหร่าน” ตั้ง “ด่านลอย” รีดไถค่าผ่านทางต่อไปแน่ และก็อย่างที่รัฐบาลสิงคโปร์โชว์เข้มเป็นเบอร์แรกๆ ของโลก ประกาศกร้าวไม่มีทางยอมจ่ายค่าด่านลอยให้อิหร่านรีดไถ เพราะยึดหลักการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นสิทธิของทุกชาติ ไม่ใช่ “เอกสิทธิ์” ของรัฐชายฝั่ง ตัวเล็กแต่เสียงดัง ผู้นำเมืองลอดช่องวิสัยทัศน์กว้างไกล คงอ่านทะลุช็อตไม่ช้าก็เร็ว ประชาคมโลกต้องกู้ภาวะ “น้ำมันช็อต” สิงคโปร์ออกตัวก่อนใคร ทั้งการเปิดแผนการบริหารให้พลเมืองเตรียมตั้งรับวิกฤติพลังงานล่วงหน้า ต่อเนื่องกับการชิงยกระดับเป็นประเทศแถวหน้าในภาวะโลกคับขัน พลเมืองมั่นใจได้ในศักยภาพของผู้นำและทีมบริหาร ผิดกันเลยกับสถานะของไทย ปรากฏการณ์แบบที่กลุ่มบริษัทบางจากฯ ต้องแถลงการณ์ปฏิเสธข่าวการยอมจ่ายค่าผ่านด่านช่องแคบฮอร์มุซให้กองทัพอิหร่านเพื่อแลกกับการปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันที่เพิ่งเข้าเทียบท่าแหลมฉบัง อ้างประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยเจรจาตรงกับเตหะราน ไม่ได้จ่ายค่าต๋งแต่อย่างใด มาตรฐานแบบไทยๆ คาบลูกคาบดอก วนไม่พ้นระบบ “ยัดไส้” เอกชนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดกันเอง ตัวใครตัวมัน ภายใต้โจทย์สถานการณ์คับขัน ปัญหาหนักหนาสาหัสระดับโลก แต่รัฐบาลภายใต้การนำของ “นายกฯหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล กลับไม่ได้อยู่ในวิสัยที่สร้างความอุ่นอกอุ่นใจให้ประชาชนคนไทยได้เท่าที่ควร สภาพปั่นป่วน เทียบนานาประเทศผจญวิกฤติพร้อมกัน แต่เมืองไทยเฉียดใกล้โซนมิคสัญญีมากกว่าเมืองอื่น ผู้คนแตกตื่นแย่งกันเติมน้ำมันดีเซลหมดปั๊ม ความเชื่อมั่นรัฐบาลภูมิใจไทยเกลี้ยงถัง จังหวะมาถึง จุดยืนยันชัดเจนว่า มีไอ้โม่งปล้นซ้ำวิกฤติ แก๊งชั่วอาละวาดจริงๆ ตามการไล่ล่าของกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไล่ตรวจ ตามแกะรอยจนพบจุดพิรุธคาตา “รอยรั่วเบ้อเริ่มเทิ่ม” ระหว่างทางขนไปส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบเบื้องต้น 57 ล้านลิตร หรืออาจถึงระดับ 70-80 ล้านลิตร จากการลักลอบขนถ่ายลงเรือลอยลำไปขายประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา มาเลเซีย อีกส่วนก็ใส่รถน้ำมันวิ่งออกนอกเส้นทางไปซ่อนในคลังเถื่อน พฤติการณ์เหมือนกันน่าจะมีอีกหลายจุดที่ยิ่งตรวจยิ่งเจอ ขบวนการกักตุนน้ำมันมโหฬาร มันต้องแก๊งระดับชาติเท่านั้นทำได้ ไม่ใช่แบบที่ “นายกฯอนุทิน” ประสานเสียง “โกเกี๊ย” นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและ รมว.คมนาคม หัวขบวนทีม ศบก. โบ้ยให้ชาวบ้านตื่นตูมเอาแกลลอนมากักตุนจนน้ำมันขาดจากระบบขนส่งปกติ หรือมั่วนิ่มโยนไฟใส่โรงกลั่นยักษ์ของผู้ประกอบการน้ำมันรายใหญ่กักตุนไว้เก็งกำไร จำนนด้วยหลักฐานแวดล้อม ยากจะเคลียร์ชนวนเชื่อมโยงสภาพ “การเมืองมั่วน้ำมัน” รัฐบาลภูมิใจไทยไม่สามารถสลัดตัวออกจากเงา “ไอ้โม่ง” กักตุนน้ำมัน พฤติการณ์ถอนทุนเลือกตั้ง ซ้ำเติมชาวบ้านที่กำลังยากลำบาก “เครดิตความเชื่อมั่นติดลบหนัก” ตั้งแต่เริ่มต้นกระตุกสังคมหวาดระแวง ยากจะกู้เครดิตความโปร่งใสในการจัดการวิกฤติน้ำมันที่ตกขีดแดง “เกลี้ยงถัง” รัฐบาลไร้พลังในการปลุกประชาชนให้ร่วมกันฝ่าวิบากกรรมหมู่ กระแสกู่ไม่กลับ ไม่อาจกู้ด้วยการ “ชดเชยค่าเสียหาย” อารมณ์ประชาชนโดนไอ้โม่ง “ลักหลับ” 2–3 รอบ กอบโกยไปบานตะไท จึงไม่ค่อยอินหรือยินดียินร้ายกับสไตล์ “เสี่ยขิง สุดซอย” นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว
