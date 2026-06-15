วิกฤตหนี้สาธารณะไทยต่อการใช้พระราชกำหนดกู้เงินด่วน

นักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองเก่าแสดงความคิดเห็นว่าการกู้เงินโดยใช้พระราชกำหนดเพื่อแจกจ่ายเป็นแนวทางที่อาจเพิ่มภาระหนี้ของประชาชนและบ่งบอกถึงความลำบากของการบริหารงบประมาณในประเทศไทย
ในช่วงวันหยุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันได้ติดตามรายการโทรทัศน์ที่เชิญผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมาให้แสดงความเห็นต่อวิกฤตด้านการเงินของประเทศ ผู้พูดชี้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลใช้ พระราชกำหนด เพื่อกู้เงินด่วนและนำเงินไปแจกจ่ายให้ประชาชน พวกเขาย้ำว่าตลอดประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งแต่สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้นมา รัฐบาลต่างต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อเติมเต็มงบประมาณขาดดุล รวมถึงการจัดสรรเงินเพื่อโครงการสวัสดิการและประชานิยมในหลายยุคหลายสมัย การตัดสินใจเช่นนี้ทำให้ฉันเสียใจอย่างยิ่งต่อการบริหารประเทศโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อภาระหนี้สินของประชาชนทั่วไ.
ในช่วงวันหยุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันได้ติดตามรายการโทรทัศน์ที่เชิญผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมาให้แสดงความเห็นต่อวิกฤตด้านการเงินของประเทศ ผู้พูดชี้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลใช้พระราชกำหนดเพื่อกู้เงินด่วนและนำเงินไปแจกจ่ายให้ประชาชน พวกเขาย้ำว่าตลอดประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งแต่สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้นมา รัฐบาลต่างต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อเติมเต็มงบประมาณขาดดุล รวมถึงการจัดสรรเงินเพื่อโครงการสวัสดิการและประชานิยมในหลายยุคหลายสมัย การตัดสินใจเช่นนี้ทำให้ฉันเสียใจอย่างยิ่งต่อการบริหารประเทศโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อภาระหนี้สินของประชาชนทั่วไ
หนี้สาธารณะ พระราชกำหนด การบริหารงบประมาณ วิกฤตเศรษฐกิจไทย การลงทุนต่างประเทศ