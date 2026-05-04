วิกฤตเครื่องมือแพทย์! ราคาพลาสติกพุ่งขาดแคลนวัตถุดิบ ผู้ผลิตไทยจ่อปิดกิจการ

ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยเผชิญวิกฤตจากราคาวัตถุดิบโพลีโอเลฟินที่พุ่งสูงขึ้นและแนวโน้มขาดแคลนอย่างรุนแรงในเดือนกรกฎาคมนี้ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 25% พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
สถานการณ์ราคา วัตถุดิบ โพลีโอเลฟิน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตเม็ดพลาสติกและพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ เกือบทุกชนิด ตั้งแต่กระบอกฉีดยาไปจนถึงสายน้ำเกลือ กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงตามราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าจะเกิด ภาวะขาดแคลน วัตถุดิบ อย่างหนักภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ผู้ประกอบการรายงานว่าราคาเม็ดพลาสติกได้ปรับขึ้นทันทีถึง 50% ในรอบการส่งมอบล่าสุด และมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอีก 40-50% ในทุกรอบคำสั่งซื้อ ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25% ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ประกอบการไม่สามารถรับภาระได้อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องโควตา วัตถุดิบ ที่คู่ค้าเริ่มจำกัดปริมาณการขาย (Allocation) ทำให้ไม่สามารถสั่งซื้อ วัตถุดิบ ได้ตามความต้องการเพื่อสำรองการผลิต สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงจากนโยบายของจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญ ที่จำกัดการส่งออกเคมีตั้งต้นเหลือเพียง 20-30% จากยอดสั่งซื้อปกติ ทำให้ผู้ผลิตไทยกำลังเผชิญกับสภาวะธุรกิจที่ยากลำบากอย่างมาก ผู้ประกอบการกำลังเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นในแต่ละวัน ควบคู่ไปกับระบบประมูลราคาคงที่รายปีของภาครัฐ ซึ่งไม่มีกลไกในการปรับราคาตามสถานการณ์จริง ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระขาดทุนแทนรัฐ หากไม่มีการทบสูตรราคากลาง ผู้ประกอบการหลายรายอาจถึงจุดอิ่มตัวและจำเป็นต้องปิดตัวลงภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะกระจายไปถึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องจำกัดโควตาการส่งมอบเหลือเพียง 50% และบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะสั้นโดยการจำกัดโควตาส่งมอบสินค้า เนื่องจากหลายโรงพยาบาลได้มีการสต็อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดแคลนสินค้าจากการกักตุน ผู้ประกอบการเรียกร้องให้ภาครัฐเปลี่ยนบทบาทจากผู้กำกับดูแลมาเป็นผู้เกื้อหนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมศุลกากร และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.
) ควรใช้ระบบทางด่วนพิเศษ (Fast Track) สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเร่งด่วน และ อย.
ควรรับรองสถานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ตัวจริงเพื่อลดขั้นตอนการตรวจเอกสารที่ซ้ำซ้อนและผ่อนผันการตรวจสอบเต็มรูปแบบในระยะสั้น กระทรวงสาธารณสุขควรจัดทำ Roadmap และช่องทาง Feedback เร่งด่วนเพื่อรับฟังปัญหาการขาดแคลนสินค้าในระดับปฏิบัติการ และพิจารณาปรับเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้มีความยืดหยุ่นตามต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ควรจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสียในกระบวนการ และอนุมัติโครงการสนับสนุนงบประมาณลดต้นทุนโดยไม่ต้องรอรอบปีงบประมาณตุลาคม ผู้ผลิตยังเสนอให้ปฏิวัติระบบโลจิสติกส์ด้วยโมเดล 'Shared Logistics' โดยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น การรวมศูนย์การขนส่งสินค้าไปยังโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดจะช่วยเฉลี่ยต้นทุนคงที่และลดผลกระทบจากค่าน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งภาครัฐควรเป็นเจ้าภาพในการทำให้เกิดการรวมศูนย์นี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาช
