วิกฤตสื่อสารรัฐไทยพร้อม ประชาชนยังกังวลขาดแผนชัดเจน
การรณรงค์ไทยพร้อมอาจสร้างความตื่นตระหนกหากขาดรายละเอียดเชิงลึก รัฐต้องเปิดเผยแผนจริงและทรัพยากรที่มีเพื่อสร้าง kepercayaan ให้ประชาชนเชื่อมั่นในการจัดการวิกฤต
การสื่อสารของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสถานะความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต กำลังเผชิญกับข้อถกเถียงอย่างรุนแรงในวงกว้าง เนื่องจากกลยุทธ์การรณรงค์ที่ยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดเชิงปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่
สถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ของความพร้อมที่รัฐพยายามสื่อออกไปผ่านสื่อต่างๆ กลับก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหมู่ประชาชนจำนวนมาก โดยผู้รับสารจำนวนมากตีความหมายจากข้อความประชาสัมพันธ์เหล่านั้นว่า ประเทศกำลังอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมและกำลังเร่งรีบเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาอันใกล้ ซึ่งเป็นผลพวงจากความล้มเหลวในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพAlso readออมสินปลุกกระแสออมยุคใหม่! “วัน(อวด)ออมแห่งชาติ” คนแห่ร่วมงานทะลุ 1,400 คน
จุดอ่อนของการสื่อสารความเสี่ยงภาครัฐ
ประเด็นสำคัญมิใช่อยู่ที่การปฏิเสธความสำคัญของการเตรียมพร้อม แต่อยู่ที่โครงสร้างและเนื้อหาของโปสเตอร์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้ระบุอย่างแจ่มชัดว่า ภาครัฐได้ดำเนินการเตรียมการอะไรไว้แล้วบ้าง มีช่องว่างหรือจุดอ่อนใดที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง และประชาชนควรมีพฤติกรรมการเตรียมตัวหรือการปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว
แนวทางการสื่อสารรูปแบบนี้จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างความกังวล ความไม่มั่นใจ และความรู้สึกตื่นตระหนกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น แทนที่จะสร้างหลักประกันหรือความมั่นใจว่า รัฐบาลมีศักยภาพและระบบรองรับที่สามารถบริหารจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้โดยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริง
แนวทางสร้างความเชื่อมั่นผ่านการเปิดเผยข้อมูล
ดังนั้น หากต้องการสร้างการสื่อสารที่สร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง รัฐบาลจำเป็นต้องแสดงข้อมูลที่เป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการรณรงค์เชิงบวก ตัวอย่างข้อมูลที่ควรเปิดเผยได้แก่ แผนรับมือภัยพิบัติที่ครบถ้วน หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นที่เข้าถึงได้ง่าย
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ประชาชนตระหนักและเห็นจริงว่า คำว่า "ไทยพร้อม" นั้นหมายถึงความพร้อมที่มีอยู่จริงและสามารถตรวจสอบหรือ verifies ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่เพียงเป้าหมายหรือสโลแกนที่รัฐบาลกำลังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักหรือตื่นตัวเท่านั้น โดยไม่มีเนื้อหาสาระรองรับที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
ความพร้อมคือหัวใจของการจัดการภัยพิบัติ
โดยสรุปแล้ว การเตรียมความพร้อมมิใช่เป็นเพียงเหตุการณ์หรือกิจกรรมชั่วคราวที่เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีวิกฤต แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและขาดไม่ได้ของการจัดการวิกฤตทั้งระบบอย่างยั่งยืน การสื่อสารเรื่อง "ไทยพร้อม" จึงต้องเปลี่ยนแนวนำเสนอโดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลมีข้อมูลพื้นฐาน มีแผนงานรองรับ มีทรัพยากรที่เพียงพอ และมีความสามารถในการประสานงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์จริงได้เพียงใด
การดำเนินการตามแนวทางนี้จะช่วยลดความขัดแย้งทางสังคมและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตในอนาคต โดยต้องเน้นย้ำถึงกระบวนการทำงานที่มีระบบและมาตรฐานที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบความคืบหน้าและศักยภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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