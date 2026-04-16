วิกฤตตะวันออกกลาง กระทบเศรษฐกิจไทย ปตท. ปรับแผนพลังงาน นักท่องเที่ยวจีนยังคงอันดับต้น

สงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อสู่เดือนที่สอง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ต้องปรับลดเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ ปตท. ปรับกลยุทธ์การจัดหาพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทาน ด้านจีนยันเดินหน้าค้าขายกับอิหร่าน แม้เผชิญแรงกดดันจากสหรัฐฯ.
สถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น และได้เข้าสู่เดือนที่สองแล้ว ขณะที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงไร้ความคืบหน้าใดๆ ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ ภายในประเทศ รัฐบาลไทยจึงต้องบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน หนึ่งในมาตรการที่เห็นได้ชัดเจนคือ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.
) ที่ได้ปรับลดเป้าหมายการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2569 ลงเหลือ 30-34 ล้านคน จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ 40 ล้านคน การปรับลดนี้สะท้อนถึงความกังวลต่อผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่จะส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แม้จะมีการปรับลดเป้าหมายลง แต่ในช่วงไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีจำนวนกว่า 9.13 ล้านคน สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงมากที่สุด คิดเป็น 1.49 ล้านคน รองลงมาคือมาเลเซีย 9.6 แสนคน รัสเซีย 7.26 แสนคน อินเดีย 6.26 แสนคน และเกาหลีใต้ 4.12 แสนคน ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงผลกระทบจากความผันผวนรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีต่อเสถียรภาพด้านพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ท่านเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการเชิงรุก โดยยึดหลัก Security of Supply หรือ ความมั่นคงด้านการจัดหา เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อรับประกันว่าประเทศไทยจะไม่เผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงาน และป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งพลังงาน ปตท. จึงได้เร่งดำเนินการกระจายแหล่งจัดหาน้ำมันดิบผ่านเครือข่าย Trading ทั่วโลก และลดสัดส่วนการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางจากเดิมที่ร้อยละ 70 ลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ภายในเดือนนี้ โดยได้แสวงหาแหล่งน้ำมันดิบใหม่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแอฟริกาตะวันตก เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังเป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การพึ่งพาแหล่งพลังงานที่หลากหลายจะช่วยลดความเปราะบางต่อความขัดแย้งหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ การลงทุนในพลังงานสะอาดและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระยะยาว และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานไทย ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ สื่อต่างๆ รายงานข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี รัฐบาลจีนได้แสดงท่าทีเมินเฉยต่อคำขู่ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอัตราสูงถึงร้อยละ 50 กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ออกมาระบุว่า จีนได้ดำเนินการอย่างรอบคอบและมีความรับผิดชอบเสมอในด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยมีการควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หากสหรัฐฯ ดำเนินการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนโดยอ้างจากข้อกล่าวหาเหล่านี้ จีนจะตอบโต้ด้วยมาตรการตอบโต้เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกัน ตง จุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน ได้กล่าวว่า จีนมุ่งมั่นที่จะรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก และติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และยืนยันว่าเรือของจีนยังคงปฏิบัติการอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นระหว่างปักกิ่งกับอิหร่าน “เรามีข้อตกลงกับอิหร่าน เราให้เกียรติเคารพข้อตกลงเหล่านั้น และคาดว่าผู้อื่นจะไม่แทรกแซงกิจการของเรา” การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่าน และการที่ช่องแคบนี้ยังคงเปิดให้บริการสำหรับเรือของจีน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ความขัดแย้งอาจจะขยายวงกว้างยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถือเป็นเส้นตายที่จะชี้ชะตาของสงคราม หากสหรัฐฯ ล้ำเส้นเมื่อใด ก็เท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับจีนเช่นกัน การตัดสินใจของจีนที่จะคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านไว้ ท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของโลก บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ระดับโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย แม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง แต่การพึ่งพาเศรษฐกิจโลกและการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การกระจายแหล่งจัดหาพลังงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากตลาดที่หลากหลาย และการรักษาสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับทุกฝ่าย ล้วนเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้อย่างมั่นค
สงครามตะวันออกกลาง เศรษฐกิจไทย ปตท. การท่องเที่ยว จีน