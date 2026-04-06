วิกฤติพลังงานไทย: ดีเซลทะลุ 50 บาท สิงคโปร์รับมืออย่างไร?

วิกฤติพลังงานในประเทศไทยทวีความรุนแรง ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูง โรงกลั่นต้องแบกรับภาระ ขณะที่สิงคโปร์รับมือวิกฤติด้วยการวางแผนระยะยาวและมาตรการที่ชัดเจน บทความนี้เจาะลึกสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน ผลกระทบต่อประชาชน และแนวทางรับมือของรัฐบาลไทยและสิงคโปร์
ยอมรับ วิกฤติพลังงาน รุนแรงที่สุด ดึงกำไรโรงกลั่นอุ้มประชาชน เหล็กสุดอั้นขึ้น 15% เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เม.ย.
เดือนที่คาดกันว่า อากาศจะร้อนมากที่สุด ทะลุ 40 องศาเซลเซียสในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แต่คนไทยกำลังร้อนใจยิ่งกว่าจากวิกฤติราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ทะลุ 50 บาทต่อลิตร สูงที่สุดในรอบหลายสิบปี และกำลังลากให้ราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆ ขึ้นราคาตามไปด้วย สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ยังคงรุนแรงยังต้องจับตาการทำลายโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตน้ำมันในหลายพื้นที่ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ แม้ว่าจะมีเรือน้ำมันไทยบางลำที่ผ่านออกมาได้ แต่ความไม่แน่นอนในอนาคตยังคงมีอยู่ รัฐบาลประกาศว่ามีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อการใช้ 106 วัน แบ่งเป็นสำรองตามกฎหมาย 25 วัน สำรองเพื่อการค้า 19 วัน อยู่ระหว่างการขนส่ง 32 วัน และยืนยันการจัดหาแล้ว 30 วัน แต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะหากมีการแสวงหาผลประโยชน์จากการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป หรือการกักตุนน้ำมัน รัฐบาลสิงคโปร์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ลอว์เรนซ์ หว่อง ได้ออกมาเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับวิกฤติพลังงานที่รุนแรงและยาวนานที่สุด ราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า 60% ห่วงโซ่อุปทานกำลังเผชิญกับความตึงเครียดทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคนี้ที่ต้องเผชิญความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ยังเตือนถึงวิกฤติอาหารโลก โดยปริมาณการเดินเรือลดลง ส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สินค้าอุปโภคบริโภค ปุ๋ย และฮีเลียม รวมถึงความเสี่ยงต่อการผลิตอาหารทั่วโลก ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำอาจเผชิญภาวะอดอยากปากแห้ง โดยเฉพาะในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความร้อนและความแห้งแล้งระดับซุปเปอร์เอลนีโญ สิงคโปร์แก้ไขวิกฤติด้วยการประหยัดพลังงาน ลดกำลังการผลิตน้ำมัน ปรับการจัดหาน้ำมันและ LNG โดยเจรจาซื้อขายกับพันธมิตรที่ไว้ใจได้ เช่น ออสเตรเลีย วางแผนล็อกการนำเข้าสินค้าและอาหารจากนิวซีแลนด์ และใช้มาตรการดูแลการขึ้นราคาสินค้า พร้อมกับอุดหนุนเงินให้ประชาชนใช้จ่ายในช่วงวิกฤติ ซึ่งเป็นแนวทางที่เรียบง่าย ชัดเจน และสร้างความน่าเชื่อถือ ในขณะที่รัฐบาลไทยยังคงตั้งหลักไม่ได้ ดังนั้น ทุกฝ่าย โดยเฉพาะรัฐบาลจำเป็นต้องตั้งสติ วางแผนอย่างเป็นระบบและรอบด้าน ทำหน้าที่เป็นกันชนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดี
วิกฤติพลังงาน ราคาน้ำมัน ดีเซล สิงคโปร์ รัฐบาลไทย เศรษฐกิจ พลังงาน ช่องแคบฮอร์มุซ ซุปเปอร์เอลนีโญ มาตรการรับมือ
