บทวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่สับสนอลหม่าน การกลับมาของนักโทษชายและการยกย่องว่าเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตย รวมถึงพฤติกรรมของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ
นักโทษ หนีคดีตัดสินใจบินกลับประเทศไทยมาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง และยอมเดินเข้าคุกตามคำสั่งของศาล การกระทำดังกล่าวถูกมองด้วยมุมมองที่หลากหลาย บางส่วนยกย่องว่าเป็น สุภาพบุรุษประชาธิปไตย เป็นผู้เคารพกระบวนการยุติธรรมของไทย ขณะที่อีกหลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลบหนีคดีไปต่างประเทศถึง 17 ปี และการใช้อิทธิพลทาง การเมือง จากระยะไกลเพื่อแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
การยกย่องนี้ถูกมองว่าเป็นการปั่นกระแสทางการเมืองเพื่อฟื้นฟูความนิยมของพรรคเพื่อไทย อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวกลับดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการล่มสลายของพรรคเพื่อไทย เนื่องจากบารมีของนายใหญ่ผู้มีอำนาจเหนือพรรคเสื่อมลง ประกอบกับการผลักดันบุตรสาวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ การตัดสินใจกลับมาฟังคำพิพากษาและเข้าคุกของนักโทษรายนี้ถูกมองว่ามีความสง่างามหรือไม่นั้น เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ผู้ที่มองว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมมักจะลืมเลือนพฤติกรรมในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพกฎหมายและการด้อยค่าประเทศไทยในสายตานานาชาติ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างภาพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง\ขบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในการหลีกเลี่ยงการรับโทษจำคุกถูกเปิดเผยอย่างกว้างขวาง การใช้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำคุกเป็นเรื่องที่แพร่หลาย และถูกมองว่าดำเนินการตามคำสั่งของนักโทษรายนี้ การกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการใช้อำนาจเหนือระบบกฎหมายและการทำลายหลักนิติรัฐในประเทศไทย แม้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะทราบดีถึงความผิดของนักโทษ แต่ก็ยังคงให้ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไป การบิดเบือนความจริงเพื่อปกป้องนักโทษและพยายามโยนความผิดให้กับการรัฐประหาร แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง\สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันยังคงมีความซับซ้อน พฤติกรรมของพรรคการเมืองต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ การข่มขู่ว่าจะล้มรัฐบาลหากไม่ทำตามข้อตกลง (Memorandum of Agreement - MOA) แสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจต่อรองทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ข้อตกลงดังกล่าวเน้นไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นวาระของพรรคการเมืองบางพรรคมากกว่าวาระของประเทศชาติและประชาชน การพยายามแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การเมืองไทยในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ “พิกลพิการ” เนื่องจากขาดเสถียรภาพและการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนต
นักโทษ สุภาพบุรุษประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทย การเมืองไทย รัฐธรรมนูญ