วิกฤตการบินไทย: ยกเลิกเที่ยวบินนับพัน ราคาน้ำมันพุ่ง ค่าโดยสารปรับสูงขึ้น

เที่ยวบินถูกยกเลิกกว่า 3,840 เที่ยวบิน กระทบ 1.2 ล้านที่นั่ง ราคาน้ำมัน Jet A-1 พุ่ง 110% ทำให้ต้นทุนสายการบินเพิ่มเป็น 50% ค่าโดยสารเส้นทางในประเทศสูงขึ้นถึง 45%
สถานการณ์ การบิน ในไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ จากการ ยกเลิกเที่ยวบิน จำนวนมากและการพุ่งสูงของ ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงอากาศยาน ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและสาย การบิน อย่างหนัก รายงานล่าสุดระบุว่ามีเที่ยวบินถูกยกเลิกไปราว 3,840 เที่ยวบิน ส่งผลกระทบต่อจำนวนที่นั่งสะสมกว่า 1.
2 ล้านที่นั่ง ซ้ำเติมด้วยราคาน้ำมันอากาศยาน Jet A-1 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 110% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ทำให้ต้นทุนน้ำมันซึ่งแต่เดิมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของต้นทุนรวมของสายการบิน พุ่งทะยานไปแตะระดับ 50% ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาค่าโดยสารปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ราคาค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 45% อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าหากไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ธุรกิจการบินน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงไฮซีซั่นเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจะช่วยปรับสมดุลของตลาด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังกลไกตลาดจะเริ่มกลับมาสมดุล เมื่อความต้องการเดินทางทางอากาศสูงขึ้นและการแข่งขันระหว่างสายการบินทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ราคาค่าโดยสารจะค่อยๆ ปรับลดลงตามกลไกตลาด ตัวอย่างการยกเลิกเที่ยวบินที่เกิดขึ้น เช่น เที่ยวบิน TG336 เส้นทางนิวเดลี-กรุงเทพฯ ถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2569 ส่วนเที่ยวบิน TG630 และ TG631 เส้นทางกรุงเทพฯ-เกาสง ถูกยกเลิกบางวันในเดือนเดียวกัน รวมถึงเที่ยวบินในเส้นทางอื่นๆ เช่น ฮ่องกง ซัปโปโร และฉางซา นอกจากนี้ยังมีเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ถูกระงับชั่วคราว เช่น ดอนเมือง-เซินเจิ้น ดอนเมือง-ซีอาน และภูเก็ต-สิงคโปร์ ซึ่งบางเส้นทางหยุดบินนานหลายเดือน การปรับลดเที่ยวบินเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงโลว์ซีซันซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการเดินทางน้อย สาเหตุสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับลดเที่ยวบินและขึ้นราคาค่าโดยสารคือต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสูงขึ้นมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้สายการบินต้องปรับโครงสร้างราคาและแผนการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง โดยเลือกใช้กลยุทธ์ลดความถี่เที่ยวบินและพักเส้นทางบางเส้นทางชั่วคราวในช่วงโลว์ซีซัน ขณะที่ยังคงรักษาที่นั่งให้เพียงพอบนเส้นทางหลัก และพร้อมที่จะกลับมาเพิ่มเที่ยวบินทันทีหากต้นทุนและความต้องการเดินทางฟื้นตัว สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของอุตสาหกรรมการบินที่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างราคาน้ำมันและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงผ่านค่าโดยสารที่สูงขึ้นและการเลือกเส้นทางบินที่จำกัดน้อยล
การบิน ราคาน้ำมัน ยกเลิกเที่ยวบิน ค่าโดยสาร ต้นทุน
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