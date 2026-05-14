วิกฤตศรัทธาในฟิลิปปินส์: วุฒิสมาชิกหลบหนีหมายจับ ICC หลังซ่อนตัวในอาคารรัฐสภาท่ามกลางเหตุระทึกเสียงปืน

สรุปเหตุการณ์การหลบหนีของโรนัลด์ เดลา โรซา วุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ โดยหลบซ่อนตัวในวุฒิสภาก่อนจะหายตัวไปอย่างปริศนาในคืนที่มีเหตุเสียงปืนดังขึ้น สร้างความโกรธแค้นให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียจากสงครามยาเสพติด
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ฟิลิปปินส์ ทวีความตึงเครียดถึงขีดสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญภายในอาคารวุฒิสภา ซึ่งกลายเป็นสมรภูมิขนาดย่อมและที่ซ่อนตัวของนักการเมืองระดับสูง โรนัลด์ เดลา โรซา วุฒิสมาชิกผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งตกเป็นเป้าหมายสำคัญของ ศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC หลังจากมีการออกหมายจับในข้อหาหนักอย่าง อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ได้ตัดสินใจใช้พื้นที่ภายในอาคารวุฒิสภาเป็นที่หลบภัยเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุม โดยเขาได้ซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม เป็นต้นมา แม้ว่าพื้นที่โดยรอบจะถูกปิดล้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด แต่เดลา โรซา กลับใช้ช่องว่างของอำนาจและการคุ้มครองจากเพื่อนร่วมสภาในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตนเอง พร้อมทั้งพยายามปลุกระดมให้ประชาชนออกมาร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยอ้างว่าการส่งตัวเขากลับไปยังกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อขึ้นศาล ICC เป็นการละเมิดอธิปไตยและไม่ยุติธรรม เหตุการณ์ความวุ่นวายพุ่งสู่จุดสูงสุดในช่วงคืนวันที่ 13 พฤษภาคม เมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดภายในอาคารวุฒิสภา สร้างความแตกตื่นและหวาดกลัวให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงบรรดาสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เสียงปืนที่ดังกึกก้องในโถงทางเดินสร้างความสับสนว่ามีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนวุฒิสมาชิกกับเจ้าหน้าที่ หรือเป็นแผนการเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อเปิดทางให้ผู้ต้องหาหลบหนี แม้ทางตำรวจ ฟิลิปปินส์ จะออกมายืนยันในภายหลังว่าสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งรายและกำลังเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริง แต่ความโกลาหลที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นม่านบังตาชั้นดี ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังวุ่นวายกับการระงับเหตุและค้นหาจุดเกิดเหตุยิงกัน เดลา โรซา ได้ถูกพาไปยังพื้นที่ปลอดภัยส่วนหนึ่งของอาคาร ก่อนที่ความจริงจะปรากฏในเช้ามืดวันต่อมา เมื่อ อลัน ปีเตอร์ กาเยตาโน ประธานวุฒิสภา ฟิลิปปินส์ ประกาศอย่างเป็นทางการว่า เดลา โรซา ได้หายตัวไปจากอาคารแล้ว โดยประธานวุฒิสภายังเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า เขาได้รับข้อความส่วนตัวจากภรรยาของเดลา โรซา ที่ส่งมาเพื่อกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้น แต่กลับไม่มีการระบุถึงสถานที่กบดานหรือทิศทางการหลบหนีของสามี ทิ้งให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมกำลังติดตามตัวอย่างเร่งด่วน เบื้องหลังของคดีนี้มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยรอยเลือด เนื่องจาก โรนัลด์ เดลา โรซา ไม่ได้เป็นเพียงวุฒิสมาชิก แต่เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในยุคการบริหารของอดีตประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต ผู้ซึ่งดำเนินนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงและโหดเหี้ยม ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้นำไปสู่การสังหารผู้คนจำนวนมหาศาลโดยไม่มีการไต่สวนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง หรือที่เรียกกันว่า การประหารชีวิตนอกกระบวนการยุติธรรม ทางศาล ICC และองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกมองว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการโจมตีพลเรือนอย่างเป็นระบบและเข้าข่าย อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อย่างชัดเจน การหลบหนีของเดลา โรซา จึงไม่ใชเพียงเรื่องของการหนีคดีส่วนตัว แต่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างอำนาจมืดในอดีตกับกระบวนการยุติธรรมสากล ในขณะเดียวกัน บรรยากาศภายนอกอาคารวุฒิสภากลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและโกรธแค้น กลุ่มครอบครัวของผู้เสียชีวิตจาก สงครามยาเสพติด จำนวนมากได้รวมตัวกันชุมนุมอย่างสงบแต่หนักแน่น เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ฟิลิปปินส์ แสดงความจริงใจในการบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่า เหตุใดบุคคลที่ถูกหมายจับระดับนานาชาติจึงสามารถหลบหนีออกไปจากอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้ราวกับมีผู้มีอำนาจคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง ความล้มเหลวในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความอับอายให้กับหน่วยงานความมั่นคง แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมของ ฟิลิปปินส์ ที่คนยากจนต้องรับโทษอย่างรวดเร็ว แต่ผู้มีอำนาจกลับสามารถลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายได้ บทสรุปของเหตุการณ์นี้ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อรัฐบาลปัจจุบันของ ฟิลิปปินส์ ที่ต้องเลือกระหว่างการรักษาความสัมพันธ์กับเครือข่ายอำนาจเดิมหรือการยอมรับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล การหายตัวไปของเดลา โรซา กลายเป็นบททดสอบสำคัญว่า ฟิลิปปินส์ จะสามารถชำระล้างมรดกแห่งความรุนแรงจากยุคดูเตอร์เตได้จริงหรือไม่ หรือว่าอำนาจทางการเมืองจะยังคงเป็นเกราะกำบังที่แข็งแกร่งกว่าหลักการความยุติธรรม สังคมโลกและประชาชนชาว ฟิลิปปินส์ กำลังจับตามองว่า การติดตามตัววุฒิสมาชิกรายนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ หรือเรื่องราวนี้จะจบลงด้วยการที่ผู้กระทำผิดสามารถหลบหนีความผิดไปได้ตลอดกาล ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ความเชื่อมั่นต่อระบบตุลาการของประเทศอาจพังทลายลงอย่างไม่อาจกู้คืนได.
ศาลอาญาระหว่างประเทศ ฟิลิปปินส์ โรนัลด์ เดลา โรซา อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ สงครามยาเสพติด
ฟิลิปปินส์บุกจับ โรนัลด์ บาโต เดลา โรซา หลัง ICC เปิดเผยคำสั่งจับกุมในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติผู้บัญชาการตำรวจและมือขวาของอดีตประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการในสภาฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าการบุกจับครั้งนี้กลุ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปตามคำสั่งศาลระหว่างประเทศในการดำเนินการเพื่อจับกุมข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามยาเสพติด
ระทึก เสียงปืนดังหลายนัดกลางอาคารวุฒิสภาฟิลิปปินส์เกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดที่อาคารวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ โดยอยู่ในช่วงที่เดลา โรซา วุฒิสมาชิกที่ ICC ออกหมายจับ หลบซ่อนตัวอยู่ ขณะที่ ปธน.ฟิลิปปินส์ ยืนยันรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ วันที่ 14 พ.ค.
สรุปเหตุการณ์ สว.ฟิลิปปินส์กบดานในสภา หนีหมายจับ ICC กรณีปราบปรามสงครามยาเสพติดโรนัลด์ บาโต เดลา โรซา อดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์ และมือขวาของอดีตประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต กบดานในรัฐสภาเข้าวันที่ 4 เพื่อหนี
ชุลมุนยิงปะทะกลางสภาฟิลิปปินส์ขณะบาโตลี้ภัยหนีการจับกุมเกิดเหตุยิงปะทะภายในวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ขณะที่ สว.โรนัลด์ เดลา โรซา หรือ บาโต ลี้ภัยเพื่อเลี่ยงการจับกุมและไม่ยอมรับอำนาจศาล ICC จากคดีสังหารในยุคดูเตอร์เต โดยประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบ
