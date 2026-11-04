วิกฤตมลพิษปราจีนบุรี: โรงงานถูกสั่งหยุดชั่วคราว ผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกษตรและชุมชน
กรมโรงงานสั่งหยุดกิจการชั่วคราวหลังตรวจพบสารปนเปื้อนในน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ชี้ขาดออกซิเจนต่ำและคราบน้ำมันเป็นปัจจัยเสี่ยง ประชาชนกว่า 32,000 คน ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษและยื่นศาลปกครองหากไม่มีการแก้ไขทันที ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจเกษตรจังหวัดพึ่งพาน้ำโดยตรง สัตว์น้ำจืดและกุ้งทะเลมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเสี่ยงเสียหายรุนแรง
กรม โรงงานอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี ซึ่งพบร่องรอยที่คาดว่าน่าจะมาจากน้ำชะซากอุตสาหกรรมและสารปนเปื้อนที่มาจากพื้นที่ของบริษัทยูไนเต็ด เอ็นไวรอนเม้นท เทคโนโลยี่ จำกัด ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าสารส่วนใหญ่ไม่ได้เกินมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม ค่าปริมาณน้ำมันและไขมันที่ตรวจพบกลับเกินกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจาก โรงงานอุตสาหกรรม โดยพบว่ามีค่าไฮโดรคาร์บอนอยู่ในระดับสูงเป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวและให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในทันที ด้านตัวแทนของบริษัทได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ยืนยันว่าในขณะนั้นยังไม่มีการสรุปข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการว่ายืนยันว่าบริษัทดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยคำชี้แจงดังกล่าวเป็นเพียงการตอบโต้ก่อนมีการออกคำสั่งให้หยุดกิจการ ในขณะเดียวกัน ยังมีรายงานจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบแม่น้ำ พบกรณีปลาตายเป็นจำนวนมากในบางจุดและการตรวจพบสารอะลูมิเนียมในน้ำในบางจุดตัวอย่าง เมื่อทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พบว่าจุดที่มีค่าสารปนเปื้อนสูงที่สุดอยู่ที่ 3.
547 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างนั้น มีค่าสารปนเปื้อนต่ำมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับคำชี้แจงเบื้องต้นของรัฐบาลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ระบุว่าคราบน้ำมันที่พบที่ตำบลห้วหัววาและจุดที่มีกระชังปลาตายนั้นอยู่ในคนละบริเวณกัน พร้อมทั้งระบุว่าการขาดออกซิเจนในบริเวณกระชังปลาอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปลาตาย แต่ยังคงต้องรอผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันสาเหตุที่ชัดเจน ท่ามกลางความกังวลของประชาชนในวงกว้าง ในช่วงเช้าของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เครือข่ายรักษ์ปราจีนบุรีและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนได้รวบรวมรายชื่อประชาชนจำนวน 32,450 คน เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่านตัวแทนของผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียกร้องให้ประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขาเป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานรัฐมีเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันภายใน 15 วัน หากไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนก็จะเตรียมยื่นเรื่องต่อศาลปกครองต่อไป คุณภาพน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่พึ่งพาน้ำในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการทำนาข้าว การเลี้ยงปลาในบ่อและกระชังเลี้ยงปลาในแม่น้ำ ตลอดจนการเพาะปลูกพืชผักผลไม้อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพดีในการดูแลรักษา ในขณะเดียวกัน ผู้รับซื้อวัตถุดิบ ผู้แปรรูปอาหาร และร้านอาหารต่างๆ ก็ต้องมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า ความไม่แน่นอนในเรื่องของการปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน้ำจึงนำไปสู่คำถามสำคัญว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และรายได้ของคนในจังหวัดมากน้อยเพียงใด แม้จังหวัดปราจีนบุรีจะมีฐานเศรษฐกิจที่แข็งขันจากภาคอุตสาหกรรม แต่ภาคเกษตรกรรมยังคงมีสัดส่วนร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี 2567 แต่หากพิจารณาในแง่ของจำนวนประชากรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังคงมีจำนวนมาก โดยข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ระบุว่าจังหวัดนี้มีครัวเรือนที่ยังทำการเกษตรและไม่ได้ออกจากรายชื่อเกษตรกรถึง 39,984 ครัวเรือน เอกสารข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระบุว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวปีประมาณ 426,895 ไร่ และยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอีกหลายประเภท เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ กุ้งขาวแวนนาไม และปลาน้ำจืด สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตอาหารในจังหวัดครอบคลุมทั้งการเพาะปลูก พืชผัก และประมง รายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี ในไตรมาส 2 ปี 2569 ระบุว่าภาคปศุสัตว์มีสัดส่วนมากที่สุดที่ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือพืชร้อยละ 25.0 และประมงร้อยละ 22.9 ข้อมูลจากเอกสารฉบับเดือนกันยายน 2569 อ้างตารางของสำนักงานประมงจังหวัด ระบุข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2568 ว่าในภาคสัตว์น้ำจืดมีเกษตรกรถึง 3,505 ราย ซึ่งมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 1,288.54 ล้านบาท ส่วนภาคกุ้งทะเลมีเกษตรกร 1,293 ราย มูลค่าประมาณ 593.72 ล้านบาท อำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญของทั้งสองกลุ่ม โดยมีมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจืดสูงถึง 903.09 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจืดทั้งจังหวัด ส่วนกุ้งทะเลมีมูลค่าผลผลิต 576.25 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 97 ของมูลค่าผลผลิตกุ้งทะเลทั้งจังหวัด วงจรธุรกิจจากการขายผลผลิตจึงหมุนเวียนไปสู่ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่ผู้ขายเมล็ดพันธุ์ ลูกพันธุ์ และอาหารสัตว์ ผู้รับจ้างดูแลแปลงหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปจนถึงผู้รวบรวม โรงชำแหละ ผู้ขนส่ง ผู้แปรรูป และตลาดอาหารสด หากการผลิตหรือการขายของเกษตรกรสะดุด ผลกระทบก็จะส่งทอดต่อไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นลูกโซ่ นอกจากนี้ จังหวัดปราจีนบดียังมีสินค้าเกษตรที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เช่น ทุเรียนปราจีน และส้มโอปราจีน โดยทุเรียนปราจีนมีลักษณะเด่นตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรระบุไว้คือ เนื้อหนา ค่อนข้างแห้ง เส้นใยน้อย และมีรสชาติหวานมัน แหล่งผลิตตัวอย่างที่สำคัญคือบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งก่อตั้งกลุ่มสมุนไพรในปี 2543 และได้รับการสนับสนุนความรู้จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ก่อนพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรอินทรีย์ แหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจเหล่านี้มีตลาดที่เชื่อมออกไปภายนอกจังหวัดด้วย รายงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ที่เผยแพร่มาก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้ ยกตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สมุนไพรอินทรีย์ในตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ว่ามีสมาชิก 60 ราย พื้นที่ปลูก 400 ไร่ และรายได้เฉลี่ยประมาณ 43 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด หากคุณภาพน้ำถูกทำลาย ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนี้จะพังทลายลงอย่างหนักหน่วง
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