วิกฤตการบินสหรัฐฯ กระทบเที่ยวบินกว่า 1.4 พันเที่ยว
FAA สั่งระงับการบินทั่วประเทศสหรัฐฯ หลังพบจุดอ่อนระบบซ่อมบำรุง ส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกกว่า 14,000 เที่ยว สร้างความเสียหายมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการบิน
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FAA ได้ตัดสินใจสั่งระงับการขึ้นบินของเครื่องบินทุกลำทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาทันที เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุด หลังจากพบว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า 45 นาที ในการระบุตำแหน่งต้นตอของปัญหาทางเทคนิค เหตุการณ์นี้ส่งผลโดยตรงต่อระบบการจราจรทางอากาศในระดับชาติ เป็นชนวนเหตุวิกฤตที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังสายการบินและเที่ยวบินทั่วประเทศ
กลไกความล้มเหลวของระบบตรวจสอบ
สาเหตุหลักของความล่าช้าและอุปสรรคในการแก้ไขเหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดจากการที่ระบบข้อมูลการซ่อมบำรุงยังคงยึดติดกับการจดบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษแบบดั้งเดิม ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการไล่เปิดเอกสารตรวจดูทีละแผ่น เพื่อระบุว่าใครกำลังซ่อมบำรุงจุดไหนอยู่บ้าง วิธีการทำงานที่ล้าสมัยนี้เป็นช่องโหว่สำคัญที่ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน FlightAware แสดงให้เห็นว่าวิกฤตดังกล่าวส่งผลให้เฉพาะในวันศุกร์เพียงวันเดียว มีเที่ยวบินในสหรัฐอเมริกาล่าช้ากว่า 8,500 เที่ยวบิน และถูกยกเลิกเกือบ 8,000 เที่ยวบิน ซึ่งนับเป็นสถิติที่รุนแรงอย่างมากAlso readเปิดฉาก วิจิตรเจ้าพระยา 2569 รมว.ท่องเที่ยว หนุนเสริมแกร่งกรุงเทพฯ Night Tourism
เสียงวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง
ไมล์ส โอไบรอัน นักวิเคราะห์ด้านการบิน ได้ออกมาวิจารณ์สถานการณ์นี้โดยเปรียบเทียบกับ "บ้านที่ทรุดโทรมจนใกล้ถูกสั่งรื้อถอน" สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน นอกจากนี้ รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐอเมริกา ได้ประเมินสถานการณ์ว่าอาจจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการยกเครื่องระบบทั้งหมดให้ทันสมัย นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมทบทวนกฎระเบียบใหม่ โดยจะไม่อนุญาตให้มีการอัปเกรดระบบใน ช่วงเวลากลางวันของวันเดินทางหนาแน่น เช่น วันศุกร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำซ้อนในช่วงเวลาที่ระบบต้องทำงานหนักที่สุด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสายการบินใหญ่
แม้ว่า FAA จะประกาศเปิดน่านฟ้าอีกครั้งในเวลา 20.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น แต่ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ยังคงลากยาวต่อเนื่องมาถึงวันเสาร์ โดยมียอดรวมเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกอีกกว่า 5,900 เที่ยวบิน และมีเที่ยวบินล่าช้ากว่า 7,000 เที่ยวบิน สายการบินยักษ์ใหญ่อย่าง Delta, United, American Airlines และ JetBlue ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยต้องทำการยกเลิกเที่ยวบินไปจนถึง 20-40% ของตารางการบินเดิม เพื่อปรับโครงสร้างและจัดตารางการบินใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ความปั่นป่วนที่ลุกลามไปทั่วโลก
ผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ได้ลุกลามไปยังเครือข่ายการบินทั่วโลก หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศยุโรป หรือ Eurocontrol ซึ่งเป็นตัวแทนของ 42 ประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร แคนาดา และสนามบินซิดนีย์ในออสเตรเลีย ต่างต้องระงับเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาชั่วคราว การสั่งระงับการบินดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้โดยสารนับแสนคนทั่วโลก ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงแผนการอย่างกระทันหัน
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