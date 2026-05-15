วิกฤตอ่าวเปอร์เซีย: อิหร่านยึดเรือนอกชายฝั่ง UAE ท่ามกลางความร่วมมือลับอิสราเอล

เจาะลึกเหตุการณ์อิหร่านยึดเรือใกล้ท่าเรือฟูไจราห์ ซึ่งเกิดขึ้นหลังการหารือลับระหว่างผู้นำอิสราเอลและ UAE สะท้อนความตึงเครียดระดับภูมิภาคและการเมืองโลก
สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการรายงานว่าเรือลำหนึ่งที่จอดทอดสมออยู่ห่างจากท่าเรือฟูไจราห์ของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ได้ถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเข้ายึดและควบคุมตัวมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของประเทศ อิหร่าน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เปราะบางอย่างยิ่ง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร หรือ UKMTO ได้ระบุว่าท่าเรือฟูไจราห์นั้นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมหาศาล เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีปริมาณน้ำมันดิบไหลผ่านราว 1 ใน 5 ของตลาดโลกทั้งหมด การที่ อิหร่าน พยายามปิดกั้นหรือสร้างสถานการณ์ในบริเวณนี้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงานของนานาชาติ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และ อิหร่าน ซึ่งเปิดฉากขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นมา แม้ว่าในขณะนั้นจะมีการประกาศหยุดยิงในบางพื้นที่ แต่การเผชิญหน้าในรูปแบบของสงครามตัวแทนและการยึดเรือขนส่งสินค้ายังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือ จังหวะเวลาของการยึดเรือในครั้งนี้ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีของ อิสราเอล ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรี อิสราเอล ได้เดินทางเยือน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อย่างลับๆ เพื่อเข้าพบและหารือกับนายโมฮัมเหม็ด บิน เซเอด อัล นาห์ยาน ประธานาธิบดีของ UAE โดยการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจาก อิหร่าน ซึ่งถือเป็นพัฒนาการทางความสัมพันธ์ที่ก้าวกระโดดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ทางการของ UAE ได้ออกมาปฏิเสธข้อมูลการเยือนลับครั้งนี้ โดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และ อิสราเอล นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเปิดเผย และการเดินทางของผู้นำระดับสูงจะต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการเสมอ ซึ่งความย้อนแย้งในข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างพันธมิตรตะวันตกและอิทธิพลของ อิหร่าน ในภูมิภาค ขณะที่กลุ่มผู้นำปาเลสไตน์ได้ออกมาประณามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อิสราเอล และกลุ่มชาติอาหรับ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ข้อตกลง Abraham ว่าเป็นการแทงข้างหลังชาวปาเลสไตน์ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ อิหร่าน ใช้เป็นข้ออ้างในการกล่าวหาว่ามีหน่วยข่าวกรองของ อิสราเอล แฝงตัวปฏิบัติการอยู่ใน UAE ในมิติของการเมืองโลก เหตุการณ์ยึดเรือครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจีนเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและสำคัญที่สุดรายหนึ่งของ อิหร่าน ทำให้เกิดการวิเคราะห์ว่าการกระทำของ อิหร่าน อาจเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังสหรัฐฯ และ อิสราเอล ในช่วงที่ผู้นำสหรัฐฯ กำลังเจรจากับจีน นอกจากนี้ หากพิจารณาจากประวัติการยึดเรือที่ผ่านมา จะเห็นว่า อิหร่าน ได้ดำเนินกลยุทธ์นี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่นกรณีการยึดเรือบรรทุกน้ำมัน Ocean Koi ในอ่าวโอมานเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งทางสำนักข่าว IRNA ของ อิหร่าน อ้างว่าเป็นการยึดคืนเรือที่บรรทุกน้ำมันของตนหลังจากถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีเพื่อขัดขวางการส่งออกน้ำมัน ทั้งที่ในความเป็นจริงเรือ Ocean Koi ถูกสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ด้วยข้อหาลักลอบขนส่งน้ำมันให้แก่ อิหร่าน เพื่อเลี่ยงกฎหมายสากล สถานการณ์โดยรวมในขณะนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การยึดเรือลำเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรความขัดแย้งที่ซับซ้อน ในวันเดียวกันนั้นยังมีรายงานว่ากลุ่มเฮซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่สำคัญของ อิหร่าน ในเลบานอน ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ของ อิสราเอล ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตลกและน่าเศร้าในเวลาเดียวกัน เนื่องจากเหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่มีการเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่าง อิสราเอล และเลบานอน โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย ความผันผวนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีความพยายามในการใช้ช่องทางทางการทูตเพื่อลดความตึงเครียด แต่การเผชิญหน้าทางทหารและการใช้มาตรการตอบโต้ในทะเลยังคงเป็นเครื่องมือหลักที่ อิหร่าน ใช้ในการต่อรองอำนาจในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ท่าเรือฟูไจราห์และเส้นทางเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได.
อิหร่าน อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ช่องแคบฮอร์มุซ ความมั่นคงระหว่างประเทศ
เบื้องลึกสงครามตะวันออกกลาง ซาอุฯ-UAE ซุ่มโจมตีตอบโต้อิหร่าน แต่ไม่เปิดเผยในสาธารณะแหล่งข่าว Reuters และ Wall Street Journal ยืนยันว่า ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เคยเปิดฉากโจมตีอิหร่าน โดยไม่มีการประกาศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธคำกล่าวอ้างอิสราเอลเกี่ยวกับการเยือนของนายกรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของฝ่ายอิสราเอลเกี่ยวกับการเยือนของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนธานยาห์ู ที่อ้างว่า ผู้นำอิสราเอลเดินทางเยือนยูเออีอย่างลับๆ ระหว่างการทำสงครามอิหร่าน และได้พบกับ ชีคห์ โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน ประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
News Text AnalysisA comprehensive analysis of the news text including headline, summary, category, and keyword extraction. The text contains information on the meeting between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping, the appointment of Fed Vice Chairman Quain Woods as its next president, the denial of a report that the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited UAE, and a request from the Iranian foreign minister for the release of four Iranian citizens detained by Cuba.
