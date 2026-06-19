Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

วิกฤต AI จะทำให้ราคา Bitcoin พุ่งไปถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวการเงิน News

วิกฤต AI จะทำให้ราคา Bitcoin พุ่งไปถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
BitcoinAIวิกฤต
📆6/19/2026 3:48 PM
📰siamblockchain
45 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 53%

บทวิเคราะห์ของ Arthur Hayes บอกว่า ราคาของ Bitcoin จะพุ่งไปถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากเกิดวิกฤต AI ขึ้น

หากเกิด วิกฤต ดังกล่าวขึ้นรัฐบาลจะแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าระบบซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินเหล่านั้นไหลบ่ากลับเข้าสู่ตลาด Crypto และผลักดันให้ Bitcoin พุ่งทะยานสู่ระดับหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากหากฟองสบู่ AI แตกและมีการอัดฉีดสภาพคล่องจากภาครัฐ เม็ดเงินลงทุนจะไหลกลับเข้าสู่ตลาด Crypto และผลักดันให้ ราคา เติบโตอย่างก้าวกระโดด บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ล่าสุดของ Arthur Hayes ได้ไขข้อข้องใจที่นักลงทุนในตลาด Crypto หลายคนต่างตั้งคำถามมาตลอดว่า เหตุใด ราคา Bitcoin จึงยังไม่สามารถขยับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งที่มีปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวที่เอื้ออำนวยและได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ เขาให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า เป็นเพราะไม่มีเงินสดเหลือมากพอที่จะเข้ามาไล่ ราคา ในตลาด Crypto เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เม็ดเงินลงทุนเกือบทั้งหมดจากทั่วโลกได้ไหลไปกองอยู่กับหุ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) จนกลายเป็นธีมการลงทุนหลักของยุคสมัยนี.

หากเกิดวิกฤตดังกล่าวขึ้นรัฐบาลจะแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าระบบซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินเหล่านั้นไหลบ่ากลับเข้าสู่ตลาด Crypto และผลักดันให้ Bitcoin พุ่งทะยานสู่ระดับหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากหากฟองสบู่ AI แตกและมีการอัดฉีดสภาพคล่องจากภาครัฐ เม็ดเงินลงทุนจะไหลกลับเข้าสู่ตลาด Crypto และผลักดันให้ราคาเติบโตอย่างก้าวกระโดด บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ล่าสุดของ Arthur Hayes ได้ไขข้อข้องใจที่นักลงทุนในตลาด Crypto หลายคนต่างตั้งคำถามมาตลอดว่า เหตุใดราคา Bitcoin จึงยังไม่สามารถขยับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งที่มีปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวที่เอื้ออำนวยและได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ เขาให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า เป็นเพราะไม่มีเงินสดเหลือมากพอที่จะเข้ามาไล่ราคาในตลาด Crypto เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เม็ดเงินลงทุนเกือบทั้งหมดจากทั่วโลกได้ไหลไปกองอยู่กับหุ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) จนกลายเป็นธีมการลงทุนหลักของยุคสมัยนี

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

Bitcoin AI วิกฤต ราคา

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Apple เตรียมปรับราคาสินค้าหลายประเภทจากต้นทุนชิปหน่วยความจำ và สตอเรจพุ่งเนื่องจากกระแส AIApple เตรียมปรับราคาสินค้าหลายประเภทจากต้นทุนชิปหน่วยความจำ và สตอเรจพุ่งเนื่องจากกระแส AIซีอีโอ Apple ยอมรับการเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าหลังต้นทุนชิปหน่วยความremember และสตอเรจพุ่งจากกระแส AI แย่งกำลังผลิตทั่วโลก กระทบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Apple เตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าหลายประเภทเพื่อรับมือกับต้นทุนชิปหน่วยความจำและชิปจัดเก็บข้อมูลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะขาดแคลนอุปทาน ที่เกิดจากความต้องการมหาศาลของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)
Read more »

Andrew Tate โดนล้างพอร์ต Bitcoin ยับ 8 ครั้งใน 16 ชั่วโมงเหลือ $14,000Andrew Tate โดนล้างพอร์ต Bitcoin ยับ 8 ครั้งใน 16 ชั่วโมงเหลือ $14,000สรุปข่าว Andrew Tate ถูกล้างพอร์ตจากการเทรด Bitcoin บน Hyperliquid ถึง 8 ครั้งภายใน 16 ชั่วโมง หลังใช้เลเวอเรจสูงถึง 40 เท่า ก่อนการประชุมเฟดไม่นาน
Read more »

AI ยักษ์ใหญ่อ IPO สร้างกระแสเงินลงทุนในคริปโต AIAI ยักษ์ใหญ่อ IPO สร้างกระแสเงินลงทุนในคริปโต AIบริษัท AI ระดับโลก OpenAI และ Anthropic กำลังเร่งยื่นหนังสือจดทะเบียนเพื่อขึ้นสต็อกในสหรัฐฯ การทำ IPO ของสองบริษัทนี้คาดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้หุ้นและเหรียญคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น NEAR Protocol พุ่งขึ้นตามกระแส ความคาดหวังของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันทำให้ตลาดดิจิทัล AI แรงกว่าทศนิยมของ Bitcoin ในปีนี้
Read more »

Kraken คอนเฟิร์มซื้อ Bitcoin ใต้เส้น SMA 200 สัปดาห์ให้ผลกำไรเฉลี่ย 100% เสมอKraken คอนเฟิร์มซื้อ Bitcoin ใต้เส้น SMA 200 สัปดาห์ให้ผลกำไรเฉลี่ย 100% เสมอสรุปข่าว Bitcoin กลับมาเคลื่อนไหวใกล้เส้นค่าเฉลี่ย SMA 200 สัปดาห์ ซึ่งในอดีตเป็นโซนที่เกิดขึ้นไม่บ่อย และมักเป็นจุดสะสมของนักลงทุนระยะยาว Kraken เผยว่า
Read more »

HONOR 600 Series สู่ยุค AI การถ่ายภาพระดับมืออาชีพสำหรับทุกคนHONOR 600 Series สู่ยุค AI การถ่ายภาพระดับมืออาชีพสำหรับทุกคนHONOR 600 Series ตอบโจทย์การสร้างคอนเทนต์สมัยใหม่ด้วยกล้อง AI 200MP, AI Image to Video 2.0 และ AI Super Zoom ช่วยถ่ายภาพบุคคล วิวไกล และสร้างวิดีโอบางคลิก พร้อมแบตเตอรี่ทรงพลังสำหรับสายคอนเทนต์
Read more »

JPMorgan มอง AI CAPEX ไปต่อ ลุ้นหนุนเศรษฐกิจโตแรง แซงค่าจ้าง เปิดทาง Fed ลดดอกเบี้ยJPMorgan มอง AI CAPEX ไปต่อ ลุ้นหนุนเศรษฐกิจโตแรง แซงค่าจ้าง เปิดทาง Fed ลดดอกเบี้ยAI กำลังเปลี่ยนโฉมภาคธุรกิจและครัวเรือนทั่วโลก แต่ความกังวลเรื่อง AI แย่งงานมนุษย์และทำลายโมเดลธุรกิจดั้งเดิมเป็นเรื่องจริงแค่ไหน?
Read more »



Render Time: 2026-06-19 18:47:44