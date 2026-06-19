วิกฤต AI จะทำให้ราคา Bitcoin พุ่งไปถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บทวิเคราะห์ของ Arthur Hayes บอกว่า ราคาของ Bitcoin จะพุ่งไปถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากเกิดวิกฤต AI ขึ้น
หากเกิด วิกฤต ดังกล่าวขึ้นรัฐบาลจะแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าระบบซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินเหล่านั้นไหลบ่ากลับเข้าสู่ตลาด Crypto และผลักดันให้ Bitcoin พุ่งทะยานสู่ระดับหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากหากฟองสบู่ AI แตกและมีการอัดฉีดสภาพคล่องจากภาครัฐ เม็ดเงินลงทุนจะไหลกลับเข้าสู่ตลาด Crypto และผลักดันให้ ราคา เติบโตอย่างก้าวกระโดด บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ล่าสุดของ Arthur Hayes ได้ไขข้อข้องใจที่นักลงทุนในตลาด Crypto หลายคนต่างตั้งคำถามมาตลอดว่า เหตุใด ราคา Bitcoin จึงยังไม่สามารถขยับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งที่มีปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวที่เอื้ออำนวยและได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ เขาให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า เป็นเพราะไม่มีเงินสดเหลือมากพอที่จะเข้ามาไล่ ราคา ในตลาด Crypto เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เม็ดเงินลงทุนเกือบทั้งหมดจากทั่วโลกได้ไหลไปกองอยู่กับหุ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) จนกลายเป็นธีมการลงทุนหลักของยุคสมัยนี.
หากเกิดวิกฤตดังกล่าวขึ้นรัฐบาลจะแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าระบบซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินเหล่านั้นไหลบ่ากลับเข้าสู่ตลาด Crypto และผลักดันให้ Bitcoin พุ่งทะยานสู่ระดับหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากหากฟองสบู่ AI แตกและมีการอัดฉีดสภาพคล่องจากภาครัฐ เม็ดเงินลงทุนจะไหลกลับเข้าสู่ตลาด Crypto และผลักดันให้ราคาเติบโตอย่างก้าวกระโดด บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ล่าสุดของ Arthur Hayes ได้ไขข้อข้องใจที่นักลงทุนในตลาด Crypto หลายคนต่างตั้งคำถามมาตลอดว่า เหตุใดราคา Bitcoin จึงยังไม่สามารถขยับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งที่มีปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวที่เอื้ออำนวยและได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ เขาให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า เป็นเพราะไม่มีเงินสดเหลือมากพอที่จะเข้ามาไล่ราคาในตลาด Crypto เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เม็ดเงินลงทุนเกือบทั้งหมดจากทั่วโลกได้ไหลไปกองอยู่กับหุ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) จนกลายเป็นธีมการลงทุนหลักของยุคสมัยนี
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