วิกฤตเศรษฐกิจโลกและการทำนายอนาคตของเมือง

บทวิเคราะห์สถานการณ์สงครามเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเมือง และการเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ รวมถึงการรำลึกถึงวิกฤตพลังงานในอดีตและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เขียนในการทำนายที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีความหวังว่าประมาณเดือนกรกฎาคมปี 2572 เราจะเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางของประเทศ อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงจุดนั้น โลกกำลังเผชิญกับสงคราม เศรษฐกิจ ที่รุนแรง ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน สถานการณ์นี้ส่งผลให้ ราคาน้ำมัน และ พลังงาน ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้เมืองต้องเผชิญกับผลกระทบทาง เศรษฐกิจ เชิงลบซ้อนทับกัน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 21 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เขียนเคยเตือนไว้ว่าเมืองจะประสบกับวิกฤต เศรษฐกิจ ที่รุนแรงคล้ายคลึงกับวิกฤตต้มยำกุ้งในอดีต แม้สถานการณ์จะดูมืดมน แต่ทางโหรเชื่อว่าเคราะห์ร้ายทาง เศรษฐกิจ ของเมืองจะเริ่มบรรเทาลงหลังจากวันเกิดเมืองในวันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เมืองสามารถฟื้นตัวและแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ ผู้เขียนได้รำลึกถึงประสบการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตนายกรัฐมนตรี และคุณเกษม จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องเร่งหาแหล่งน้ำมันเข้าประเทศในช่วงวิกฤต พลังงาน โลกครั้งที่สอง ในขณะนั้น ราคาน้ำมัน ดิบพุ่งสูงขึ้นจาก 13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นเกือบ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อประหยัด พลังงาน เช่น การปิดสถานีโทรทัศน์ในช่วงเย็น และออกกฎหมายจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งต่อมาคือ ปตท.
ในปัจจุบัน เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมัน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน และได้สานต่อแนวทางในการแก้ไขวิกฤตพลังงาน โดยการยึดโรงกลั่นน้ำมันบางจากมาเป็นของรัฐ และนำแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยขึ้นมาใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ การดำเนินนโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพลังงานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ การเรียนรู้จากอดีตและนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึง การเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามเศรษฐกิจโลกและการวางแผนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจึงเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาเมืองและประเทศชาติให้พ้นจากวิกฤตและก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต การมองหาโอกาสในวิกฤตและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดอนาคตของเมืองและประเทศชาต
