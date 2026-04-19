วิกฤต DeFi ระลอกใหม่: Aave สูญกว่า 5.4 พันล้านดอลลาร์ หลัง Kelp DAO ถูกแฮก

การโจมตี Kelp DAO มูลค่ากว่า 292 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ Aave ทำให้มีเงินไหลออกมากกว่า 5.4 พันล้านดอลลาร์ และผู้ใช้งานประสบปัญหาการถอน ETH เนื่องจากการใช้งานเต็ม 100% สะท้อนจุดอ่อนของการพึ่งพา Cross-chain Bridge ในระบบ DeFi.
ระบบนิเวศ การเงิน แบบกระจายอำนาจ (DeFi) กำลังเผชิญกับหนึ่งในวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2026 หลังจากการโจมตี Kelp DAO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Staking บนเครือข่าย Ethereum โดย แฮก เกอร์สามารถขโมยโทเคน rsETH คิดเป็นมูลค่ากว่า 292 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านช่องโหว่ที่ค้นพบใน LayerZero Bridge เหตุการณ์นี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นลูกโซ่ไปยังโปรโตคอล DeFi ขนาดใหญ่อย่าง Aave ส่งผลให้เงินทุนจำนวนมหาศาลกว่า 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไหลออกจาก Aave สร้างความตื่นตระหนกและความไม่เชื่อมั่นในระบบเป็นวงกว้าง
ตามข้อมูลจาก Lookonchain การโจมตี Kelp DAO ครั้งนี้ส่งผลให้ Aave ประสบปัญหาหนี้เสีย (bad debt) เนื่องจากแฮกเกอร์ได้นำ rsETH ที่ได้มาไปใช้เป็นหลักประกันบน Aave เพื่อกู้ยืม ETH จริงออกไป การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ราคาโทเคน AAVE ร่วงลงกว่า 19% และที่น่ากังวลที่สุดคือ อัตราการใช้งาน ETH บน Aave พุ่งสูงแตะระดับ 100% ทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากไม่สามารถถอนสินทรัพย์ ETH ของตนเองออกจากแพลตฟอร์มได้ในขณะนี้
ปรากฏการณ์นี้ได้กระตุ้นให้เกิดการแห่ถอนเงิน (bank run) อย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้เล่นรายใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า 'วาฬ' ได้รีบถอนสินทรัพย์ของตนเองออกจากระบบเพื่อลดความเสี่ยง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง TRON ซึ่งได้ถอน ETH จำนวน 65,584 ETH คิดเป็นมูลค่าประมาณ 154 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ออกจาก Aave ทันทีที่ทราบข่าว
ผู้เขียนมองว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึง 'จุดอ่อนที่สำคัญของระบบ DeFi' อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพึ่งพาอาศัย Cross-chain Bridge ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆ เข้าด้วยกัน หากช่องโหว่เพียงจุดเดียวเกิดขึ้นบน Bridge เหล่านี้ ก็สามารถส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ลุกลามไปทั่วทั้งระบบ DeFi ได้ทันที ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อโทเคนที่มีการอ้างอิงมูลค่าจากสินทรัพย์หลักอย่าง ETH ถูกนำไปใช้เป็นหลักประกันในแพลตฟอร์มกู้ยืมขนาดใหญ่ ความเสี่ยงก็จะยิ่งทวีคูณและขยายเป็นลูกโซ่ เหมือนในกรณีนี้ที่ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Kelp DAO แต่ลุกลามไปถึง Aave และโปรโตคอลอื่นๆ อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลและบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ DeFi โดยรวม
เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมกำลังเผชิญความผันผวน จากรายงานการขาดทุนสะสม 3 ปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ทะลุ 2.1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคา Bitcoin และ Ethereum ให้ปรับตัวลดลงเช่นกัน
