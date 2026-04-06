Head Topics

วิกฤติราคาน้ำมันและหนี้สินกองทุนน้ำมัน: ภาระประชาชนและแนวทางแก้ไขของรัฐบาล

เศรษฐกิจ News

📆4/6/2026 12:25 AM
📰ktnewsonline
105 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น พร้อมทั้งวิเคราะห์มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงประเด็นการกักตุนน้ำมันที่ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนในหลายพื้นที่

การอุดหนุน ราคาน้ำมัน ได้สร้างภาระทางการเงินอย่างมาก โดยขณะนี้มีการอุดหนุน ราคาน้ำมัน ไปแล้วมากกว่า 50,000 ล้านบาท ภาระ หนี้สิน ก้อนใหญ่นี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้น้ำมันในอนาคต ซึ่งจะต้องจ่ายเงินเข้า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำไปชำระ หนี้สิน เหล่านี้ รัฐบาลยังคงยืนยันที่จะใช้กลไก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเครื่องมือหลักในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติ ราคาน้ำมัน ที่ผันผวนอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่รัฐบาลเลือกใช้คือการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.

) ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังสามารถค้ำประกันเงินกู้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ วงเงินสูงถึง 150,000 ล้านบาท เพื่อให้กองทุนฯ สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ มาเสริมสภาพคล่องได้ อย่างไรก็ตาม ภาระในการชำระหนี้สินเหล่านี้ในท้ายที่สุดก็ยังตกอยู่กับประชาชนผู้ใช้น้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงการคลังยังคงยืนกรานที่จะไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน แม้ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้เหตุผลถึงความกังวลในเรื่องผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในลักษณะประชานิยม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในระยะยาว\นอกเหนือจากปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันอีกด้วย รัฐบาลใช้เวลานานถึงหนึ่งเดือนเต็ม นับตั้งแต่เกิดสงครามก่อนที่จะยอมรับถึงปัญหาการกักตุนน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการประวิงเวลาในการขนส่งน้ำมันทางทะเล โดยมีการลอยลำเรือบรรทุกน้ำมันไว้เพื่อรอการประกาศปรับราคา ทำให้ได้ราคาที่สูงขึ้นก่อนที่จะขนถ่ายน้ำมันเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ ยังมีการปฏิเสธการจ่ายน้ำมันจากคลังน้ำมันขนาดใหญ่ไปยังสถานีบริการต่างๆ รวมถึงมีการขนส่งน้ำมันออกนอกเส้นทางที่กำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการกักตุน ผลที่ตามมาคือภาวะขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน และสร้างความเดือดร้อนในวงกว้าง รวมถึงส่งผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม\มาตรการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลนำเสนอยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลายฝ่ายมองว่ามาตรการเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และอาจเป็นการผลักภาระหนี้สินไปสู่ในอนาคต รัฐบาลควรพิจารณามาตรการที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดการกับปัญหาการกักตุนน้ำมันอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยไม่ปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและการกักตุนน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติราคาพลังงานให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง การดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาล จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยื

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ktnewsonline /  🏆 24. in TH

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-10 07:26:46