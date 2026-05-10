วิกฤตห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดในสหรัฐฯ เมื่อมาตรการกำจัดอิทธิพลจีนของทรัมป์สร้างแรงสั่นสะเทือนทั่วอุตสาหกรรม

การยกระดับมาตรการคุมเข้มบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเชื่อมโยงกับจีนภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินในสหรัฐฯ เริ่มถอนตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตของเทคโนโลยี AI ในระยะยาว
สถานการณ์อุตสาหกรรม พลังงานสะอาด ในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน หลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศและเริ่มบังคับใช้มาตรการคุมเข้มอย่างเข้มงวดต่อบริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศจีน ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น แต่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานภายในสหรัฐฯ เอง โดยพบว่าบริษัทติดตั้งแผงโซลาร์รายใหญ่ สถาบันการเงินชั้นนำ และบริษัทประกันภัยจำนวนมาก เริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการระงับหรือหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับโรงงานผลิตแผงโซลาร์ในสหรัฐฯ ที่มีสายสัมพันธ์หรือมีการลงทุนจากทุนจีน เนื่องจากความกังวลอย่างหนักว่าการมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจากประเทศที่ถูกจับตามองจะทำให้พวกเขาต้องสูญเสียสิทธิในการรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ พลังงานสะอาด ให้มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ผลกระทบในครั้งนี้แผ่ขยายเป็นวงกว้าง โดยโรงงานผลิตแผงโซลาร์ที่ได้รับผลกระทบนั้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกำลังการผลิต พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่น่าสนใจคือ โรงงานเหล่านี้หลายแห่งถูกก่อตั้งและขยายตัวขึ้นในช่วงรัฐบาลของโจ ไบเดน ซึ่งในขณะนั้นมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม พลังงานสะอาด อย่างเต็มที่ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีและเงินอุดหนุนมหาศาล เพื่อดึงดูดการลงทุนให้กลับเข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ยุคของรัฐบาลทรัมป์ในปี 2025 มุมมองด้านความมั่นคงได้ถูกยกระดับให้เหนือกว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดต่อบริษัทจาก ประเทศที่น่ากังวล ซึ่งมีจีนเป็นเป้าหมายหลัก โดยกำหนดว่าโรงงานที่จะขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นจากประเทศเหล่านี้ไม่เกินร้อยละ 25 และที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มี อำนาจควบคุมโดยพฤตินัย ซึ่งเป็นนิยามที่กว้างและคลุมเครือ ทำให้ภาคธุรกิจเกิดความหวาดระแวงเนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังไม่ได้ออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่า การควบคุมโดยพฤตินัยนั้นครอบคลุมถึงระดับใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดจากกรณีของบริษัท Sunrun ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งระบบโซลาร์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ที่ตัดสินใจปรับลดรายชื่อซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุมัติ โดยการตัดบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับจีนออกจากระบบจัดซื้อโดยสิ้นเชิง เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Morgan Stanley, JPMorgan และ Goldman Sachs ต่างเริ่มชะลอการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการ พลังงานแสงอาทิตย์ บางส่วน ความกังวลหลักของธนาคารเหล่านี้คือการที่รัฐบาลอาจตีความกฎหมายย้อนหลัง ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้เครดิตภาษีที่บริษัทต่างๆ ได้รับไปก่อนหน้านี้กลายเป็นโมฆะ และนำไปสู่การเรียกคืนเงินอุดหนุนจำนวนมหาศาล ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเงินของทั้งผู้ลงทุนและผู้ประกอบการใน ห่วงโซ่อุปทาน ทั้งหมด ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและพลังงาน คำเตือนที่สำคัญที่สุดคือ มาตรการที่มุ่งเน้นการแยกตัวออกจากจีนอย่างฉับพลันนี้อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เอง ในระยะสั้น ต้นทุนการผลิต พลังงานแสงอาทิตย์ จะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ราคาถูกและมีประสิทธิภาพจากจีน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการชะลอตัวของการจ้างงานในภาคการผลิตที่เคยรุ่งเรืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และที่น่ากังวลที่สุดคือการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าจะไม่สามารถทำได้ทันกับความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลในการประมวลผล ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะมีความมุ่งมั่นในการลดการพึ่งพาจีนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชาติ แต่ในความเป็นจริงทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ การแยกตัวออกจาก ห่วงโซ่อุปทาน พลังงานสะอาด ของจีนอย่างสมบูรณ์เกือบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเวลาอันสั้น เนื่องจากปัจจุบันจีนยังคงครองสัดส่วนการผลิตอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และส่วนประกอบสำคัญราวร้อยละ 80 ของโลก อีกทั้งยังมีบทบาทนำทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตและเป็นเจ้าของแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำที่จำเป็น การพยายามตัดขาดโดยไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนหรือไม่มีการสร้างฐานการผลิตภายในประเทศที่ทดแทนได้ทันท่วงที อาจทำให้สหรัฐฯ ต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของโล.
สถานการณ์อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน หลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศและเริ่มบังคับใช้มาตรการคุมเข้มอย่างเข้มงวดต่อบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศจีน ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น แต่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานภายในสหรัฐฯ เอง โดยพบว่าบริษัทติดตั้งแผงโซลาร์รายใหญ่ สถาบันการเงินชั้นนำ และบริษัทประกันภัยจำนวนมาก เริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการระงับหรือหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับโรงงานผลิตแผงโซลาร์ในสหรัฐฯ ที่มีสายสัมพันธ์หรือมีการลงทุนจากทุนจีน เนื่องจากความกังวลอย่างหนักว่าการมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจากประเทศที่ถูกจับตามองจะทำให้พวกเขาต้องสูญเสียสิทธิในการรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพลังงานสะอาดให้มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ผลกระทบในครั้งนี้แผ่ขยายเป็นวงกว้าง โดยโรงงานผลิตแผงโซลาร์ที่ได้รับผลกระทบนั้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่น่าสนใจคือ โรงงานเหล่านี้หลายแห่งถูกก่อตั้งและขยายตัวขึ้นในช่วงรัฐบาลของโจ ไบเดน ซึ่งในขณะนั้นมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างเต็มที่ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีและเงินอุดหนุนมหาศาล เพื่อดึงดูดการลงทุนให้กลับเข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ยุคของรัฐบาลทรัมป์ในปี 2025 มุมมองด้านความมั่นคงได้ถูกยกระดับให้เหนือกว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดต่อบริษัทจาก ประเทศที่น่ากังวล ซึ่งมีจีนเป็นเป้าหมายหลัก โดยกำหนดว่าโรงงานที่จะขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นจากประเทศเหล่านี้ไม่เกินร้อยละ 25 และที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มี อำนาจควบคุมโดยพฤตินัย ซึ่งเป็นนิยามที่กว้างและคลุมเครือ ทำให้ภาคธุรกิจเกิดความหวาดระแวงเนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังไม่ได้ออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่า การควบคุมโดยพฤตินัยนั้นครอบคลุมถึงระดับใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดจากกรณีของบริษัท Sunrun ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งระบบโซลาร์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ที่ตัดสินใจปรับลดรายชื่อซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุมัติ โดยการตัดบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับจีนออกจากระบบจัดซื้อโดยสิ้นเชิง เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Morgan Stanley, JPMorgan และ Goldman Sachs ต่างเริ่มชะลอการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บางส่วน ความกังวลหลักของธนาคารเหล่านี้คือการที่รัฐบาลอาจตีความกฎหมายย้อนหลัง ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้เครดิตภาษีที่บริษัทต่างๆ ได้รับไปก่อนหน้านี้กลายเป็นโมฆะ และนำไปสู่การเรียกคืนเงินอุดหนุนจำนวนมหาศาล ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเงินของทั้งผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและพลังงาน คำเตือนที่สำคัญที่สุดคือ มาตรการที่มุ่งเน้นการแยกตัวออกจากจีนอย่างฉับพลันนี้อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เอง ในระยะสั้น ต้นทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ราคาถูกและมีประสิทธิภาพจากจีน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการชะลอตัวของการจ้างงานในภาคการผลิตที่เคยรุ่งเรืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และที่น่ากังวลที่สุดคือการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าจะไม่สามารถทำได้ทันกับความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลในการประมวลผล ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะมีความมุ่งมั่นในการลดการพึ่งพาจีนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชาติ แต่ในความเป็นจริงทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ การแยกตัวออกจากห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดของจีนอย่างสมบูรณ์เกือบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเวลาอันสั้น เนื่องจากปัจจุบันจีนยังคงครองสัดส่วนการผลิตอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และส่วนประกอบสำคัญราวร้อยละ 80 ของโลก อีกทั้งยังมีบทบาทนำทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตและเป็นเจ้าของแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำที่จำเป็น การพยายามตัดขาดโดยไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนหรือไม่มีการสร้างฐานการผลิตภายในประเทศที่ทดแทนได้ทันท่วงที อาจทำให้สหรัฐฯ ต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของโล
พลังงานแสงอาทิตย์ โดนัลด์ ทรัมป์ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน พลังงานสะอาด ห่วงโซ่อุปทาน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ไมโครซอฟท์ประกาศพันธสัญญาขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตในยุค AI และคลาวด์ เดินหน้าเสริมทักษะ AI ให้คนไทยกว่าแสนคนไมโครซอฟท์ประกาศพันธสัญญาขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตในยุค AI และคลาวด์ เดินหน้าเสริมทักษะ AI ให้คนไทยกว่าแสนคน ไมโครซอฟท์ประกาศพันธสัญญาสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI ในประเทศไทย เดินหน้าเสริมทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า 100,000 คน พร้อมสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาในประเทศไทย...
Read more »
ไมโครซอฟท์ เดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เผยความคืบหน้าโครงการ 'AI Skills for the AI-enabled Tourism Industry'ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ลงพื้นที่นำทักษะ AI ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ AI เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (AI Skills for the AI-enabled Tourism Industry)
Read more »
Hatari NEXT ก้าวสู่ยุค AI จับมือ Hetone Enterprise บริษัทไต้หวัน บุกตีตลาดไทยHatari NEXT พุ่งทะยานสู่ยุค Generative AI (Gen-AI) จับมือ Hetone Enterprise จากประเทศไต้หวัน เพื่อนำเชิร์ฟเวอร์ AI และแพลตฟอร์ม AI เข้ามาใช้ในตลาดประเทศไทยเป็นครั้งแรก
Read more »
อย่ากลัว AI ถ้ายังไม่ได้ลองใช้ ต้องมาว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ช่วยAI คือเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปมาก แต่ ขณะเดียวกัน ก็มีกระแสแห่งความกลัว AI ขึ้นมาพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้ อย่าไปกลัว AI ว่าจะมาทดแทนมนุษย์เลย แต่จงกลัวคนที่ใช้ AI เป็นดีกว่า เพราะคนเหล่านี้จะแข็งแกร่ง และจะมาแย่งงานทุกคน
Read more »
Super AI Engineer Season 5 แทรค AI Innovator คืออะไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง ?AI Innovator คือแทรคใหม่ในโครงการ Super AI Engineer Season 5 แล้ว AI Innovator จะได้เรียนอะไรที่เกี่ยวกับ AI และทำกิจกรรมอะไรบ้าง?
Read more »
Meta ประกาศนโยบาย Frontier AI Framework ควบคุมการพัฒนา AI ป้องกันการใช้งานที่เป็นอันตรายMeta ประกาศนโยบาย Frontier AI Framework ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อควบคุมการพัฒนา AI และป้องกันการนำไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสังคม นโยบายนี้แบ่งประเภท AI ออกเป็นสองประเภทตามระดับความเสี่ยง คือ AI ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk) และ AI ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤต (critical risk) โดย Meta จะใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยงของ AI ที่ดำเนินการโดยนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา AI
Read more »