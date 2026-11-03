วิกฤตด่านนอกสะเดานักท่องเที่ยวหาย90% ธุรกิจจมหายกลายเป็นเมืองร้าง
วิกฤตด่านนอกสะเดา นักท่องเที่ยวหาย 90% หลังเปิดด่านใหม่ พ่อค้าแม่ค้าเจ็บหนัก ธุรกิจปิดตัว กลายเป็นเมืองร้าง ขอรัฐช่วยเพิ่มตู้ตรวจหนังสือเดินทาง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ที่ ด่านสะเดา เก่า หรือที่เรียกขานกันในนาม ด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา นายไชยยงศ์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปิดใช้งาน ด่านสะเดา แห่งใหม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นำมาซึ่งความสูญเสียต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ตลาดด่านนอกจนเข้าขั้นวิกฤต
นักท่องเที่ยวลดลง90% ด่านนอกซบเซา
สถานการณ์ในตลาดด่านนอกปัจจุบันซบเซาอย่างรุนแรง เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 80 ถึง 90 จนทำให้พื้นที่โดยรอบแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้ว พ่อค้าแม่ค้ารายหนึ่งเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ยอดใช้จ่ายหายไปอย่างมหาศาลว่า ในอดีตมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากที่ข้ามมาประเทศไทยจะนิยมแวะจับจ่ายซื้อสินค้าและรับประทานอาหารภายในตลาดด่านนอกเป็นประจำAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกว่าร้อยละ 90 เลือกที่จะเดินทางใช้บริการที่ด่านสะเดาแห่งใหม่แทน สาเหตุหลักมาจากความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบที่ด่านแห่งใหม่นักท่องเที่ยวได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มากกว่าที่ด่านสะเดาเก่า
ธุรกิจทั่วไปด้วยกันทั้งหมด
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ลูกค้าหายไปจากร้อยละ 90 ส่งผลกระทบไปยังธุรกิจทุกประเภทในพื้นที่อย่างถ้วนหน้า ตั้งแต่ร้านค้าขายของชำ โรงแรมที่พัก แหล่งบันเทิง รวมถึงบริการรับจ้างขับจักรยานยนต์ก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานกว่า 4 ถึง 5 เดือนแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าหลายคนตัดสินใจเลือกที่จะปิดกิจการไปเลยเพราะไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าที่ในแต่ละเดือน แม้แต่ค่าใช้จ่ายพื้นฐานเช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนก็ยังไม่มีเงินพอที่จะจ่ายไหว ทำให้รายรับไม่พอรายจ่ายอย่างสิ้นเชิง
ผู้ประกอบการรวมตัวยื่นหนังสือ
ส่วนผู้ประกอบการที่ยังดำเนินกิจการอยู่ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวกลับเงียบหายไปเข้าสู่กลีบเมฆ โดยไม่มีท่าทีว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังจากภาครัฐในช่วงเวลานี้
สิ่งสำคัญที่กลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ต้องการเรียกร้องคือ ให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพิ่มจำนวนตู้ตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าและขาออกให้เพิ่มขึ้นอีกเป็น 6 ตู้ เพื่อให้เพียงพอกับการบริการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้เส้นทางที่ด่านสะเดาเก่า
ขอติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเชื่อม
อีกหนึ่งข้อเรียกร้องที่สำคัญคือขอให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านสะเดาและด่านสะเดาเก่าระยะทางประมาณ 300 เมตร เพื่อให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้ง
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