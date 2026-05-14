วิกฤตอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล: การต่อสู้ระหว่างสำนักข่าวกับยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีและภัยคุกคามจาก AI

เจาะลึกวิกฤตรายได้ของสื่อมวลชนที่ถูกเปลี่ยนมือไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลและ AI พร้อมถอดบทเรียนจากออสเตรเลียในการใช้กฎหมายบังคับ Big Tech ให้แบ่งปันรายได้เพื่อความอยู่รอดของสื่อคุณภาพ
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมข่าว ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญและเปราะบางที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยทางทีดีอาร์ไอได้ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตการณ์เชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้น เมื่ออำนาจในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและรายได้จากการโฆษณาซึ่งเคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของสำนักข่าว ได้เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตเนื้อหาไปสู่มือของแพลตฟอร์มดิจิทัลยักษ์ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Google, Meta หรือ TikTok อย่างเบ็ดเสร็จ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนช่องทางนำเสนอข่าวจากกระดาษสู่หน้าจอ แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ผลิตข่าวต้องแบกรับภาระต้นทุนในการสืบเสาะและผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ ในขณะที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการนำส่งข้อมูล แต่กลับสามารถสร้างกำไรมหาศาลจากความสนใจของผู้ใช้งานและรายได้โฆษณาที่ถูกดึงออกไปจากต้นทาง ส่งผลให้สำนักข่าวจำนวนมาก โดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน ต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างรุนแรง นำไปสู่การลดจำนวนพนักงาน การลดคุณภาพการผลิต หรือแม้กระทั่งการต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารในสังคมและบั่นทอนความสามารถในการนำเสนอความจริงสู่สาธารณะ ความท้าทายนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์หรือ Generative AI ได้เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคข่าวสารไปอีกขั้น จากเดิมที่โซเชียลมีเดียทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงผู้ใช้งานให้คลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ของสำนักข่าว แต่ในปัจจุบัน AI สามารถประมวลผล สรุปใจความสำคัญ และส่งต่อข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้ทันทีโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต้นทางเลยแม้แต่น้อย ปรากฏการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบบนิเวศของสื่อ เพราะทำให้ยอดการเข้าชมหรือ Pageviews ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังรายได้จากค่าโฆษณาแบบดิจิทัลที่พึ่งพายอดผู้เข้าชมเป็นหลัก เมื่อผู้ผลิตข่าวไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ความสามารถในการลงทุนเพื่อการทำข่าวเชิงลึกหรือการตรวจสอบอำนาจรัฐซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรสูงก็จะลดลงตามไปด้วย สิ่งนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สังคมจะเหลือเพียงข่าวที่ผลิตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ขาดคุณภาพ หรือข่าวที่ถูกบิดเบือนโดยอัลกอริทึมของ AI ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่กระจายของข้อมูลเท็จได้ง่ายขึ้นและทำลายความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในวงกว้าง ท่ามกลางวิกฤตนี้ ประเทศออสเตรเลียได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อปกป้อง อุตสาหกรรมข่าว โดยการนำเสนอร่างกฎหมายที่ชื่อว่า News Bargaining Incentive ซึ่งเป็นการต่อยอดจากกฎหมาย News Media Bargaining Code ในปี 2021 ที่เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลก แนวคิดหลักของกฎหมายฉบับนี้คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการขอความร่วมมือหรือการบังคับให้เจรจา ไปสู่การสร้างต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับการไม่ร่วมมือกับผู้ผลิตข่าว โดยรัฐบาลออสเตรเลียมองว่าข่าวสารคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดผู้ใช้งานให้อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลนานขึ้น ดังนั้นบริษัทเทคโนโลยีจึงมีหน้าที่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์คืนสู่ผู้ผลิตเนื้อหาอย่างเป็นธรรม หากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแบ่งรายได้กับองค์กรข่าวได้ อาจต้องเผชิญกับภาระการจ่ายเงินสูงถึงร้อยละ 2.
25 ของรายได้รวม ซึ่งถือเป็นมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อพยุงให้สื่อมวลชนสามารถดำรงอยู่ได้ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นผู้กุมอำนาจการมองเห็น อย่างไรก็ตาม เส้นทางการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลและยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีไม่ได้ราบรื่นนัก เราได้เห็นปฏิกิริยาโต้ตอบที่รุนแรง เช่น กรณีที่ Meta ตัดสินใจระงับการแชร์ข่าวบน Facebook ในออสเตรเลีย หรือการที่ Google ส่งสัญญาณอาจจะระงับบริการ Search ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจต่อรองที่เหลื่อมล้ำกันอย่างมหาศาล แต่บทเรียนจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า การปล่อยให้กลไกตลาดทำงานเพียงลำพังในเศรษฐกิจดิจิทัลอาจนำไปสู่การผูกขาดที่ทำลายรากฐานของประชาธิปไตย เพราะสื่อมวลชนที่เข้มแข็งและเป็นอิสระคือกลไกสำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจและนำเสนอความจริงสู่สาธารณะ การที่รัฐเข้ามาแทรกแซงด้วยมาตรการทางกฎหมายจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเม็ดเงิน แต่เป็นเรื่องของการรักษาสมดุลของอำนาจในโลกข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพจะยังมีที่ยืนและสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ท่ามกลางการรุกคืบของปัญญาประดิษฐ์และแพลตฟอร์มข้ามชาติที่มุ่งเน้นผลกำไรทางธุรกิจเป็นหลั
