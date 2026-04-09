รัฐบาลเตรียมใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อรับมือวิกฤติพลังงานหลังสงกรานต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง นักเศรษฐศาสตร์เตือนถึงปัญหาที่ซับซ้อนทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจติดลบหากราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้น
เป็นอันว่า หลังจากเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป รัฐบาลจะใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหา วิกฤติพลังงาน ซึ่งรวมถึงการจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมัน และลดชั่วโมงการทำงานของข้าราชการให้ทำงานจากที่บ้าน 3 วันต่อสัปดาห์ มาตรการเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ของประเทศ อันเนื่องมาจาก วิกฤติพลังงาน ที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ไทยอย่างรุนแรงและฉับพลัน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่ประชาชนอาจไม่ทันตั้งตัว ไม่มีการเตือนล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น
ความกังวลนี้ทวีความรุนแรงขึ้น หากรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ตระหนักถึงความจริงที่ว่าสงครามในตะวันออกกลางจะไม่จบลงง่ายๆ ตราบใดที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลยังคงเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของอิหร่าน ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมเวเนซุเอลา สงครามจะยังคงยืดเยื้อต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวพร้อมๆ กัน ปัญหาในระยะสั้น ได้แก่ ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น และความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ปัญหาในระยะยาวเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลจะต้องเผชิญกับความท้าทายในการแก้ไขวิกฤติการณ์เฉพาะหน้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เนื่องจากรัฐบาลกำลังประสบปัญหาการขาดความเชื่อมั่นทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ ปัญหาเหล่านี้เริ่มตั้งแต่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่พุ่งสูงขึ้น ไปจนถึงการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค และการลดลงของกำลังซื้อ ซึ่งนำไปสู่การลดกำลังการผลิตและการหยุดการผลิตโดยรวม คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 1.8% ณ ปัจจุบัน จะลดลงเหลือเพียง 1.3-1.4% และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคำนวณจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น จาก 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็น 120-130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงกว่านี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งลดลงจนอาจติดลบได้ ปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญโดยไม่ตื่นตระหนกคือ ความไม่แน่นอนของราคาพลังงาน ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงน้ำมันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงก๊าซธรรมชาติ ค่าไฟฟ้า และราคาปุ๋ย รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทั้งในระดับล่างและระดับบน ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลมักอ้างในการให้ความช่วยเหลือ แต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยทั้ง 71 ล้านคน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบต่อทุกกลุ่มอย่างสมดุล หลีกเลี่ยงการพึ่งพามาตรการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือตรึงราคาน้ำมัน เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่ง มาตรการเหล่านี้จะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป มาตรการชดเชยต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในระยะสั้นเท่านั้น หากรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาวิกฤติน้ำมันในระดับชาติ และยังคงเพิกเฉยต่อไป อาจเกิดผลกระทบเช่นเดียวกับวิกฤติโควิด-19 ที่รัฐบาลเคยให้คำมั่นสัญญาว่าวัคซีนมีเพียงพอ แต่สุดท้ายประชาชนก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างสาหัส วิกฤติครั้งนี้ หากยังคงปกปิดความจริง เศรษฐกิจไทยและประชาชนชาวไทยอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสเช่นกั
วิกฤติพลังงาน เศรษฐกิจไทย ราคาน้ำมัน มาตรการรัฐ อนาคตเศรษฐกิจ