วิกฤตตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข: การต่อสู้เพื่อมาตรฐานวิชาชีพและความยั่งยืนของระบบสุขภาพปฐมภูมิไทย

เจาะลึกปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและตำแหน่งงานในระบบราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าของบุคลากร พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
วิกฤตการณ์ความไม่สอดคล้องระหว่างตำแหน่งงานและมาตรฐานวิชาชีพในระบบสาธารณสุขไทย กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชน นายธวัชชัย แสวงหา นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจผ่านบทความที่ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า การมี ใบประกอบวิชาชีพ ไว้เพื่ออะไร หากในทางปฏิบัติแล้ว รัฐกลับไม่รองรับสถานะทางวิชาชีพนั้นในระบบบริหารตำแหน่งงาน ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของชื่อเรียกตำแหน่ง แต่เป็นเรื่องของความถูกต้องทางกฎหมายและมาตรฐานในการดูแลสุขภาพของประชาชน ตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.
ศ. 2556 ที่ถูกตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนและรับรองบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ในความเป็นจริง บุคลากรจำนวนมากที่ทุ่มเทเรียนรู้และสอบผ่านเกณฑ์จนได้รับใบประกอบวิชาชีพ กลับต้องติดกับดักของชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นตำแหน่งกว้างๆ ที่เปิดรับวุฒิการศึกษาที่หลากหลาย ทำให้เส้นแบ่งระหว่าง ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ กับ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลือนลางลง และส่งผลให้สิทธิแห่งวิชาชีพไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพิจารณาถึงขอบเขตภารกิจที่บุคลากรกลุ่มนี้ต้องรับผิดชอบ จะพบว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น ไปจนถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการดูแลประชาชนในระดับชุมชน รวมถึงงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ และความรับผิดชอบสูงภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงสร้างตำแหน่งในระบบราชการไม่กำหนดให้เป็นตำแหน่ง นักสาธารณสุข ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในด้านอำนาจหน้าที่และความก้าวหน้าในสายอาชีพ การที่บุคลากรที่มีความสามารถและมีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ที่ระบบราชการได้ออกแบบตำแหน่งเฉพาะทางรองรับไว้อย่างชัดเจน ทั้งในด้านการบรรจุ การกำหนดอัตรากำลัง และเส้นทางความก้าวหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการจัดการระบบบริหารกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ควรจะมีความเท่าเทียมกันในฐานะสหวิชาชีพ การเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำแหน่งจาก นักวิชาการสาธารณสุข เป็น นักสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จึงไม่ใช่การร้องขออภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น หรือการลดทอนคุณค่าของเพื่อนร่วมงานในสายงานอื่น แต่เป็นการสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นในระบบราชการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกฎหมายวิชาชีพและระเบียบการบริหารงานบุคคลของรัฐ สิ่งสำคัญที่สุดคือการมองผ่านเลนส์ของ ประโยชน์สาธารณะ เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ มีความมั่นคงในสายอาชีพ และสามารถใช้ทักษะทางวิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย ประชาชนผู้รับบริการย่อมได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงแค่การเพิ่มจำนวนคน แต่ต้องเกิดจากการจัดวางคนที่ถูกต้องในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีมาตรฐานรองรับ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหันมาทบทวนและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยทุกคนในระยะยา
