วิกฤตแรงงานไทย 2570-2572: แพลตฟอร์มรับมือ AI แย่งงานและทักษะล้าสมัย
แรงงานไทยเผชิญวิกฤตทักษะล้าสมัยและ AI แย่งงานหนักในปี 2570-2572 แนวทางรอดคือปฏิรูปทักษะตนเอง-นายจ้าง-รัฐ เพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
ตลาด แรงงานไทย กำลังเผชิญกับความย้อนแย้งที่รุนแรงที่สุดในรอบสองสามปีที่ผ่านมา โดยปรากฏการณ์ เด็กจบใหม่เดินเตะฝุ่น กระจายทั่วทุกเมืองสวนทางกับเสียงบ่นของเจ้าของธุรกิจที่บอกว่า หาคนทำงานไม่ได้เลย ข้อมูลจากสำนักข่าวเอเชีย นิวส์ เน็ตเวิร์ค ชี้ให้เห็นว่า อัตราว่างงานในกลุ่มเด็กจบใหม่ระดับปริญญาตรีพุ่งสูงขึ้นถึง 13-14% ในขณะเดียวกัน แรงงานระดับเก่งเฉพาะทางกลับมีสัดส่วนเพียง 5% เท่านั้นที่อยู่บนยอดพีระมิด ส่วน แรงงานไทย อีก 95% กำลังติดกับดัก ทักษะล้าสมัย ที่นายจ้างพร้อมจะมองข้ามโดยไม่สนใจ
ศักยภาพวิกฤตและปัญหาทักษะไม่ตรงสาย
ปัญหาพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะทางดิจิทัลที่ต่ำมาก ข้อมูลจากกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ธนาคารโลก และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ยืนยันว่า ศักยภาพแรงงานไทยอยู่ในขั้นวิกฤตเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลก สาเหตุหลักมาจาก วิกฤตทักษะไม่ตรงสาย (Skills Mismatch) โดยแรงงานไทยถึง 55.8% ทำงานไม่ตรงสายกับที่เรียนมา และ 74.1% มีทักษะทางดิจิทัลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเฉลี่ยของเด็กจบใหม่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะภาษา และไม่สามารถทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระดับธุรกิจได้Also readจ่อออกหมายเรียกพยาน ครั้งที่ 2 หลัง 'แอร์มีนา' เบี้ยวนัด อ้างยังไม่สะดวก
ผลกระทบจาก AI และตัวเลขแรงงานเสี่ยงตกงาน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าจะมีแรงงานไทย 8.7 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 21.8% ของแรงงานทั้งหมด 40.1 ล้านคน เสี่ยงโดน AI แย่งเก้าอี้ทำงานประจำในองค์กร ผลศึกษาของ World Economic Foundation (WEF) ระบุว่า ในปี 2030 ทักษะจำเป็นในการทำงาน 40% จะต้องเปลี่ยนไป ส่งผลให้แรงงานเดิมปรับตัวไม่ทัน กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงสูงที่สุดคือนงานเสมียนและธุรการ (73%) พนักงานคุมเครื่องจักร (68%) งานฝีมือพื้นฐานและคลังสินค้า (62%) และพนักงานขายหรือบริการ (57%) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินอีกว่าจะมีแรงงานในภาคบริการและการท่องเที่ยวเสี่ยงตกงานหรือถูกลดบทบาทเนื่องจากการแทนที่ของ AI อีกอย่างน้อย 2.8 แสนคน
ความท้าทายของระบบสังคมสูงวัยและงบประมาณรัฐ
สิ่งที่เป็นปัญหาคือ TDRI ระบุว่าจะมีแรงงานโชคร้ายถึง 30% ที่เป็นกลุ่มกู้ไม่กลับ คือไม่สามารถฝึกฝนทักษะใหม่ได้ทันเนื่องจากข้อจำกัดด้านอายุและทุนทรัพย์ ต้องเปลี่ยนสถานะจากคนทำงานออฟฟิศไปเตะฝุ่นข้างถนนแทน ในขณะที่รัฐบาลอยู่ในภาวะถังแตกจากภาระงบประมาณอุดหนุนวิกฤตพลังงานและภัยธรรมชาติ สถิติประชากรปี 2569 ของมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ว่าไทยมีผู้สูงอายุเฉียด 15 ล้านคน อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุพุ่งถึง 34-36% หมายความว่าคนหนุ่มสาววัยทำงาน 100 คน ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายดูแลคนแก่ 34-36 คน
แนวทางปรับกระบวนทัศน์เพื่อความอยู่รอด
ภาครัฐและประชาชนต้องเลิกฝันกลางวันและหันมาปรับกระบวนทัศน์ระดับรากเหง้าอย่างเร่งด่วนใน 3 ทิศทาง ประการแรกประชาชนและแรงงานต้องพึ่งตนเองและเลิกยึดติดกับระบบการศึกษาที่มุ่งปริญญาแต่ตกงาน ต้องปรับตัวให้อยู่รอดในฐานะ T-Shaped Talent รู้ลึกในงานตัวเอง รู้กว้าง และใช้ AI คุยกับสายงานอื่น ละทิ้งความรู้เก่าเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาทักษะวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และความปลอดภัยของข้อมูล ใช้ AI เป็นเครื่องทุ่นแรงเพิ่ม Productivity เป็น 2 เท่า สร้างแฟ้มผลงาน (Portfolio) ที่จับต้องได้ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในตลาด
บทบาทนายจ้างและนโยบายรัฐเพื่อปฏิรูปทักษะ
ประการที่สองนายจ้างต้องร่วมสร้างคนและเลิกยึดติดวุฒิการศึกษา โดยเปลี่ยนมาคัดคนจากทักษะจริง จ้างแรงงานทัศนคติดี ฝึกทักษะเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับหน้างาน และลงทุนร่วมเพื่อลดต้นทุนสร้างศูนย์ฝึกอบรมของตัวเองเช่น SCG หรือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) และบิ๊กซี ที่เปิดพื้นที่รับสมัครพนักงานสูงวัยเข้าทำงานบริการ ประการที่สามรัฐบาลและสถานศึกษาต้องปฏิรูปหลักสูตรทางลัดโดยยอมรับว่าไม่มีเงินแจก แล้วเร่งระดมสมองร่วมกับเอกชนสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้น (Micro-credentials & Sandbox) เรียนจบรับวุฒิบัตรแล้วเข้าทำงานได้ทันทีและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่พัฒนาทักษะพนักงาน
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