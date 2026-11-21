วิกฤตหุ้นเทคโนโลยีพังทลาย: Oracle, Meta และ Nvidia ร่วงแรงสุดในรอบปี
ตลาดหุ้นเทคโนโลยีเผชิญแรงขายหนักเมื่อ Oracle และ Meta ออกหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุน พร้อม Nvidia ดิ่งลึก 46% จากคำเตือน SEC ทำให้นักลงทุนเปลี่ยนเงินสู่สินทรัพย์ปลอดภัยและกลุ่มป้องกันความเสี่ยง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกิดภาวะขายล้างพอร์ตอย่างหนักในสัปดาห์นี้ เมื่อกลุ่มเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าอย่าง Oracle และ Meta Platforms ออกเสนอขายหุ้นมูลค่ามหาศาลเพื่อระดมทุน ในขณะที่ Nvidia ประสบปัญหาหนักจากข้อตรวจสอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา หรือ SEC ทำให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์เพียงชั่วคราว การเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ถึงความเปลี่ยนผ่านจากนโยบายซื้อหุ้นคืนมาเป็นการปล่อยหุ้นใหม่จำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นวงกว้าง
ยักษ์ใหญ่เทขายระดมทุนหลักแสนล้านดอลลาร์
Oracle ได้ยื่นขายหุ้นมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านโครงการ At-the-Market และออกหุ้นสามัญเพิ่มอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ส่วน Meta ออกหุ้นสามัญ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพภาคบังคับอีก 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนทางการเงินของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีที่ต้องการสภาพคล่องสูงในช่วงเวลาที่มีความผันผวนของตลาดAlso readแมนยู เคยเดินเกมหนัก! โรมาโน่ เผยเบื้องหลังล่า “ชูอาเมนี่” ก่อนพลาดได้ตัวร่วมทัพเรอัล มาดริด
Lamont ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนทิศทางนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะก่อนปี 2026 บริษัทต่างๆ เป็นผู้ซื้อหุ้นคืนสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดว่าพวกเขามองว่าหุ้นตัวเองถูกเกินไป แต่วันนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทกำลังออกหุ้นสุทธิ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงภาวะฟองสบู่ AI ที่กำลังปะทุขึ้นในตลาด
IPO Anthropic และแรงขายทำกำไรกลุ่ม AI
อุปทานก้อนใหญ่ล่าสุดคือ IPO ของ Anthropic ซึ่งขายหุ้นที่ 83 ดอลลาร์ สูงกว่ากรอบที่คาด และระดมทุนได้ 8.13 หมื่นล้านดอลลาร์ นับเป็น IPO ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ บริษัทเพิ่มขนาดการเสนอขายเพียงหนึ่งวันก่อนเข้าตลาด ทั้งที่บรรยากาศหุ้น AI เริ่มอึมครึมแล้วในวันพฤหัสบดี หุ้นเปิดที่ 111.50 ดอลลาร์ ขึ้นไปแตะระดับเหนือ 115 ดอลลาร์ ก่อนกลับตัวลงทันทีและปิดที่ 97.17 ดอลลาร์ หรือบวก 17% จากราคา IPO แรงขายรุนแรงขึ้นในวันศุกร์ หุ้นร่วงอีก 8.5% และปิดสัปดาห์ที่ 88.91 ดอลลาร์
Jeremy Siegel ศาสตราจารย์แห่ง Wharton และผู้เขียน "Stocks for the Long Run" เปรียบสถานการณ์นี้ว่าเป็น "ฟางเส้นสุดท้าย" ของตลาดที่เพิกเฉยต่อปัจจัยลบมานาน ความกังวลคือ IPO ครั้งนี้ ซึ่งตามหลัง IPO ยักษ์ของ SpaceX ช่วงหน้าร้อน อาจเป็นจังหวะขายทำกำไรครั้งใหญ่ของกลุ่ม AI ที่ปล่อยให้นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้แบกรับความเสี่ยง ตัวเลขของ Anthropic เองก็ตอกย้ำความกังวลเรื่องการเติบโตที่ชะลอลง รายได้ไตรมาส 3 เติบโต 47% ลดลงจาก 144% ในไตรมาส 2
นักวิเคราะห์ยังเห็นต่างกัน Seaport Research ให้คำแนะนำ "Neutral" โดยระบุว่าบริษัทต้องโตเร็วกว่านี้มากใน 2 ปีข้างหน้าจึงจะสมกับมูลค่า ขณะที่ William Blair ให้ "Outperform" ด้วยมุมมองว่าบริษัทมีศักยภาพทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว แต่แรงกดดันจากพื้นฐานที่อ่อนแอลงเริ่มส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างชัดเจน
Nvidia ดิ่งลึก 46% จากคำเตือน SEC และปัญหา CEO
หุ้น Nvidia ร่วง 14% ในวันศุกร์ หลัง Reuters รายงานว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) กำลังตรวจสอบประเด็นทางบัญชีของบริษัท หุ้นปรับลงเป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน และปิดลบเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 ตลอดช่วงนี้หุ้นร่วงไป 46% มูลค่าตลาดหายไปราว 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ เหลือราว 3 ล้านล้านดอลลาร์ จากที่เคยเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดในโลก ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ 4 ตามหลัง Apple, Microsoft และ Alphabet
Nvidia ยังเผชิญแรงกดดันจากการลาออกของ Jensen Huang เมื่อ 12 พฤศจิกายน หลังมีรายงานความสัมพันธ์ชู้สาวหลายครั้ง รวมถึงกับนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับ คณะกรรมการได้ปิดประตูการกลับมาของเขา ต้นสัปดาห์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยังคุมเข้มไม่ให้จีนเข้าถึงชิปสหรัฐฯ จากระยะไกลผ่านประเทศอื่น แม้ผลประกอบการจะออกมาดีกว่าคาด และ Colette Kress ซีอีโอชั่วคราว จะคาดการณ์ว่ารายได้ปีงบประมาณหน้าจะโต 75% แต่ก็หยุดแรงขายไม่ได้
แรงเทขายลามทั้งกลุ่มชิป หุ้น AMD ร่วงกว่า 13% Micron ร่วงเกือบ 14% และดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (SOX) ดิ่ง 11% การลดลงของ Nvidia ส่งผลให้ตลาดสูญเสียความมั่นใจในหุ้นเทคโนโลยีที่มีความผันผวนสูง โดยเดือนพฤศจิกายน หุ้นร่วงเกือบ 40% และร่วง 23% ในสัปดาห์นี้
ตลาดหุ้นร่วงแรงและกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย
นอกจากปัจจัยพื้นฐาน แรงขายทางเทคนิคก็ซ้ำเติมตลาด S&P 500 หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันในวันอังคาร และหลุดอย่างชัดเจนในวันพฤหัสบดี ทำให้กลุ่ม Commodity Trading Advisors (CTAs) หรือผู้ลงทุนที่เทรดตามเทรนด์ในตลาดฟิวเจอร์สและสวอป กลายเป็นผู้ขายอัตโนมัติ Nasdaq ปิดที่ 22,617.73 จุด ลบ 2.7% ตั้งแต่ต้นปี S&P 500 ปิดที่ 6,910.39 จุด เหลือบวกเพียงราว 1% ตั้งแต่ต้นปี และ Dow ปิดที่ 48,147.33 จุด ลดลง 949.73 จุด หลังจากวันพฤหัสบดีหลุดระดับ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ดัชนีความผันผวน VIX พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เมษายน 2025 ขณะที่เงินไหลเข้าหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง (Defensive) เช่น Walmart ที่บวกกว่า 1% และ Costco, Johnson & Johnson และ Procter & Gamble ที่บวกราว 1% การเปลี่ยนกระแสเงินทุนนี้สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนกำลังหลบภัยจากความเสี่ยงที่สูงขึ้นในตลาดเทคโนโลยีและการเมืองระหว่างประเทศ
ความกังวลเงินเฟ้อและแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด
ความขัดแย้งกับอิหร่านดันราคาน้ำมันให้ยืนเหนือ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังกดดันราคาสินค้าทั่วโลก ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI เดือนตุลาคมยังห่างจากเป้า 2% ของเฟดมาก หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน แล้วงดขึ้นในปลายเดือนตุลาคม ตลาดพันธบัตรเริ่มกังวลว่าเฟดตามไม่ทันเงินเฟ้อ ทำให้บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งเกิน 5%
"ผมกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากๆ มันกำลังไปผิดทางและเริ่มกระจายตัว" Waller กล่าวกับ CNBC พร้อมระบุว่าเฟดอาจต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนหน้า ตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งในเดือนธันวาคมและมกราคม CME FedWatch ชี้โอกาสขึ้น 0.25% ในเดือนธันวาคมราว 92% ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากวันพฤหัสบดี
ส่วนช่วงท้ายวันศุกร์ Financial Times รายงานว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณากลับมาโจมตีอิหร่านในวันศุกร์ แรงเทขายหุ้นดันเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย บอนด์ยีลด์ 10 ปีลดลง 12 Basis Points สู่ 4.932% กลับมาต่ำกว่า 5% อายุ 2 ปีลดลงกว่า 14 Basis Points สู่ 4.634% และอายุ 30 ปีลดลงกว่า 8 Basis Points สู่ 5 การเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการความมั่นคงทางการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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