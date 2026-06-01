วิกรม ราชานมดิบ: ชื่อจริง ปัจจุบันน์ ปัญจมาพิรมย์ ชื่อเล่น วิกรม ปัจจุบันอายุ 18 ปี

วิกรม ราชานมดิบ ชื่อจริงคือ ปัจจุบันน์ ปัญจมาพิรมย์ ชื่อเล่น วิกรม ปัจจุบันอายุ 18 ปี ชื่อของ "วิกรม" กลายเป็นไวรัลและมีมบนโลกอินเทอร์เน็ตจนได้รับฉายาว่า "ราชานมดิบ" เนื่องจากการทำคลิปรีวิว ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนมดิบและไลฟ์สไตล์ลงโซเชียล เขาทำคลิปบอกเล่าเรื่องของเด็กผู้ชายที่ใช้ชีวิตในต่างแดนกับการกินนมดิบเพื่อเพิ่มความหล่อ ความสูงให้กับตัวเอง โดยวิกรมจะกินนมดิบจากฟาร์มนมวัวที่รีดสดๆ เพื่อเพิ่มความสูง เขาจะกินนมดิบผสมน้ำผึ้งและไข่แดง เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้สุขภาพองค์รวมแข็งแรง หากวันไหนหน้าเป็นสิว ผิวไม่สดใสจะกินนมดิบบูด ที่ทิ้งไว้ 3 วัน แม้การทำคอนเทนต์แบบนี้จะมีผู้คนมากมายเข้าไปโต้แย้งว่านมดิบไม่สะอาด กินแล้วมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน แต่วิกรมก็ยืนยันมาตลอดว่านมดิบสะอาด และดีที่สุด งานอดิเรกคือออกกำลังกายฟิตกล้าม ชื่นชอบการตากแดด หากวันไหนวิกรมเรียนจนเกิดความเครียด เขาจะโดดเรียนมานอนตากแดดตามสนามหญ้า เพราะมีความเชื่อว่าแสงแดดช่วยลดฮอร์โมนความเครียดในตัวได้ นอกจากนมดิบแล้ว บางวันวิกรมยังกินอาหารเช้ากับหมู 3 ชั้นดิบ ที่เรียกว่า Mett ตามคนเยอรมันเพื่อบำรุงฮอร์โมน กินสมองวัวเพื่อเพิ่มไอคิวให้ตัวเอง เพราะสมองมีคอเลสเตอรอล เป็นสารอาหารสำคัญของสมอง วิกรม ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ The Face Men Thailand Season 4 และได้อยู่ทีม "แพนเค้้ก เขมนิจ จามิกรณ์" และ "อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม" เขาได้เข้ามาสร้างสีสันให้รายการในช่วงแรก ด้วยลุคที่มั่นใจและคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นในรายการ จนเป็นที่พูดถึงมากมาย เขาเดินทางจากอังกฤษกลับมาประกวดที่เมืองไทย ด้วยความหวังเดียวคืออยากมาโชว์ตัว หลังจากตกรอบจากรายการ ชื่อของ วิกรม ได้เป็นที่สนใจอีกครั้ง เมื่อเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอคู่กับ "เบียร์ เดอะวอยซ์" แล้วแท็กข้อความไปหา "ท็อป Lazyloxy" อดีตแฟนหนุ่มของเบียร์ ในลักษณะหยอกล้อสนิทสน.
