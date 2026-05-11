วิกฎ์นัยของ‘มหาจำลอง’ ในการเลือกผู้ว่าฯ กทม. ปี 2539

วิกฎ์นัยของ'มหาจำลอง' ในการเลือกผู้ว่าฯ กทม. ปี 2539
📆5/11/2026 4:56 AM
ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือก ‘ดร.พิจิตต รัตตกุล’ อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แทนพระตำหนักเมืองกรุงไทย ทำให้ ‘มหาจำลอง’ ปัจจุบันต้องหาทางกลับมาใช้ชีวิตใหม่ ตามใจฝันหรือตามสภาพจริง...

ปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อของ ‘พล. ต. จำลอง ศรีเมือง’ คือสัญลักษณ์ของความสมถะ ที่เคยเป็นความหวังทางการเมืองในยุคหนึ่ง ชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเป็นผู้ว่าฯ กทม.

ถึง 2 สมัย (ปี 2528 และปี 2533) พิสูจน์ให้เห็นถึงความนิยมอย่างล้นหลาม แต่คำถามที่น่าสนใจคือ... ทำไมแชมป์เก่าอย่างมหาจำลอง ถึงต้องมาปราชัยอย่างหมดรูปในการเลือกผู้ว่าฯ กทม. ปี 2539 ?

โดยความพ่ายแพ้ครั้งนั้นเป็นกรณีศึกษาของการสื่อสารทางการเมืองที่ผิดทิศ การตลาดที่ผิดพลาด กลยุทธ์ที่หลงทาง และการไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญในการวางหมากให้กับ ‘“พล. ต. จำลอง”’ ในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว มีชื่อว่า ‘ทักษิณ ชินวัตร’..

