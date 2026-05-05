วาโก้สานต่อโครงการรับบริจาคบราเก่าปีที่ 15 ร่วมมือไปรษณีย์ไทยส่งฟรีทั่วประเทศ

วาโก้และไปรษณีย์ไทยร่วมมือกันในโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปีที่ 15 เพื่อรับบริจาคชุดชั้นในเก่าจากทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดขยะและสร้างพลังงานสะอาด
บริษัท ไทย วาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ดำเนินโครงการ “ วาโก้ บราเดย์ บราเก่า เราขอ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อส่งเสริมการจัดการ ขยะ อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม โครงการนี้เปิดรับบริจาคชุดชั้นในเก่าทั้งของผู้หญิงและผู้ชายทุกแบรนด์ โดยประชาชนสามารถส่งชุดชั้นในเก่ามาได้ฟรีที่ ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ชุดชั้นในที่ได้รับบริจาคจะถูกนำไปกำจัดด้วยระบบเผาแบบปิด (Zero Waste) โดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี เพื่อเปลี่ยนเป็น พลังงานสะอาด ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 วาโก้ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิตที่ปลอดสารพิษ จนถึงการจัดการผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี โครงการ “ วาโก้ บราเดย์ บราเก่า เราขอ” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 สามารถรวบรวมชุดชั้นในเก่าได้ถึง 229,800 ตัว น้ำหนักรวม 22,980 กิโลกรัม ลด ขยะ ชุมชนได้ 22.98 ตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 149.37 TonCO2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 12,447 ต้น ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2555 ถึง 2568 สามารถกำจัดบราเสื่อมสภาพได้รวม 1,438,064 ตัว น้ำหนัก 143,806 กิโลกรัม ลด ขยะ ชุมชนกว่า 144 ตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 934 TonCO2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 77,895 ต้น สำหรับปี 2569 ตั้งเป้ารวบรวมให้ได้ 300,000 ตัว การดำเนินงานนี้สอดคล้องกับความตั้งใจของ วาโก้ ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ไปรษณีย์ไทย ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยความร่วมมือกับ วาโก้ ในครั้งนี้ ได้นำศักยภาพเครือข่ายไปรษณีย์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะ ต้นทางได้อย่างง่ายดาย ดร.
ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ทุกพัสดุที่ส่งต่อคือโอกาสในการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับทรัพยากรที่หมดอายุการใช้งาน การรวบรวมชุดชั้นในเสื่อมสภาพเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีและแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน จะช่วยลดปริมาณขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืน ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.populationpyramid.net/thailand ระบุว่าประเทศไทยมีผู้หญิงอายุ 10–69 ปี มากกว่า 46 ล้านคน ซึ่งหากมีการทิ้งชุดชั้นในเก่าในอัตราเฉลี่ย จะก่อให้เกิดขยะจากชุดชั้นในมากกว่า 9,230 ตันต่อปี การรวบรวมและกำจัดอย่างถูกวิธีผ่านโครงการนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้สนใจสามารถนำชุดชั้นในเก่าส่งบริจาคได้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา หรือวาโก้ช็อป เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ หรือจุดรับบริจาคตามสถานที่ต่าง
