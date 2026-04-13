วาฬ Bitcoin สะสม BTC กว่า 27,652 BTC ในวันเดียว ดันระดับถือครองสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์

ข้อมูลจาก Santiment เผยกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ใน Bitcoin (วาฬ) สะสม BTC เพิ่มขึ้นอย่างมากในวันที่ 10-13 เม.ย. 2569 ดันระดับถือครองรวมแตะ 4.25 ล้าน BTC หรือ 21.3% ของอุปทานทั้งหมด
อ้างอิงข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Santiment พบว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ใน Bitcoin หรือที่เรียกว่า ' วาฬ ' (Whales) ซึ่งถือครอง Bitcoin ในปริมาณระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 BTC ต่อกระเป๋า ได้ทำ การสะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันที่ 10-13 เมษายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย โดยมี การสะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นถึง 27,652 BTC ภายในระยะเวลาเพียงวันเดียว การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้กลุ่ม วาฬ เหล่านี้ถือครอง Bitcoin รวมกันกว่า 4.25 ล้าน BTC หรือคิดเป็น 21.3% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นระดับการถือครองที่สูงที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ ข้อมูลจาก Santiment แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ การสะสม ที่ชัดเจนในกราฟ holdings โดยเส้นกราฟมีการพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ใน Bitcoin และอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาในอนาคต ณ ขณะที่รายงานข่าวนี้ Bitcoin มีการซื้อขายอยู่ที่ $74,720 เพิ่มขึ้น 5.80% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การสะสม Bitcoin ในปริมาณมากขนาดนี้ในระยะเวลาอันสั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักใน ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
เมื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ พบว่าแนวโน้มการสะสม Bitcoin ของกลุ่มวาฬเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Glassnode ที่รวบรวมในช่วงต้นเดือนเมษายน 2569 ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มวาฬได้ทำการสะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 BTC ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะน้อยกว่าการสะสมที่รายงานโดย Santiment ในครั้งนี้อย่างมาก แต่ก็เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่อ Bitcoin ก่อนหน้านี้ ข้อมูลจาก Glassnode ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 ยังระบุว่ากลุ่มวาฬที่มีการถือครองระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 BTC มีคะแนน Accumulation Trend Score ใกล้เคียงกับระดับ 1 ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มนี้อยู่ในโหมดการสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ Bitcoin มีราคาสูงถึง $80,000 เมื่อช่วงปลายปี 2568 นอกจากนี้ Cointelegraph ยังรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ว่ากลุ่มวาฬได้เพิ่มปริมาณการถือครอง Bitcoin จาก 2.86 ล้าน BTC ในเดือนธันวาคม 2568 เป็น 3.09 ล้าน BTC ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งหมายถึงการสะสมสุทธิกว่า 236,000 BTC ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน แนวโน้มการสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องของกลุ่มวาฬเหล่านี้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นระยะยาวในศักยภาพของ Bitcoin แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนสูงก็ตาม
การสะสม Bitcoin ของกลุ่มวาฬในปริมาณมากเช่นนี้มีนัยยะสำคัญต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม เนื่องจากกลุ่มวาฬมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin การเพิ่มขึ้นของปริมาณการถือครอง Bitcoin อาจส่งผลให้ปริมาณ Bitcoin ที่หมุนเวียนในตลาดลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาด้วยว่าการลงทุนใน Bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรทำการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สภาวะเศรษฐกิจมหภาค นโยบายของรัฐบาล และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยรวมแล้ว การสะสม Bitcoin ของกลุ่มวาฬเป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโตฯ แต่การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ รอบด้านอย่างถี่ถ้วน
Bitcoin BTC วาฬ การสะสม ตลาดคริปโต
