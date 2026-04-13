Head Topics

วาฬ Bitcoin สะสม BTC กว่า 27,652 BTC ในวันเดียว ดันระดับถือครองสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี News

วาฬ Bitcoin สะสม BTC กว่า 27,652 BTC ในวันเดียว ดันระดับถือครองสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์
📆4/13/2026 11:54 PM
📰siamblockchain
95 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 53%

ข้อมูลจาก Santiment เผยกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ใน Bitcoin (วาฬ) สะสม BTC เพิ่มขึ้นอย่างมากในวันที่ 10-13 เม.ย. 2569 ดันระดับถือครองรวมแตะ 4.25 ล้าน BTC หรือ 21.3% ของอุปทานทั้งหมด

อ้างอิงข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Santiment พบว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ใน Bitcoin หรือที่เรียกว่า ' วาฬ ' (Whales) ซึ่งถือครอง Bitcoin ในปริมาณระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 BTC ต่อกระเป๋า ได้ทำ การสะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันที่ 10-13 เมษายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย โดยมี การสะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นถึง 27,652 BTC ภายในระยะเวลาเพียงวันเดียว การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้กลุ่ม วาฬ เหล่านี้ถือครอง Bitcoin รวมกันกว่า 4.25 ล้าน BTC หรือคิดเป็น 21.3% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นระดับการถือครองที่สูงที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ ข้อมูลจาก Santiment แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ การสะสม ที่ชัดเจนในกราฟ holdings โดยเส้นกราฟมีการพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ใน Bitcoin และอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาในอนาคต ณ ขณะที่รายงานข่าวนี้ Bitcoin มีการซื้อขายอยู่ที่ $74,720 เพิ่มขึ้น 5.80% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การสะสม Bitcoin ในปริมาณมากขนาดนี้ในระยะเวลาอันสั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักใน ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

เมื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ พบว่าแนวโน้มการสะสม Bitcoin ของกลุ่มวาฬเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Glassnode ที่รวบรวมในช่วงต้นเดือนเมษายน 2569 ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มวาฬได้ทำการสะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 BTC ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะน้อยกว่าการสะสมที่รายงานโดย Santiment ในครั้งนี้อย่างมาก แต่ก็เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่อ Bitcoin ก่อนหน้านี้ ข้อมูลจาก Glassnode ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 ยังระบุว่ากลุ่มวาฬที่มีการถือครองระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 BTC มีคะแนน Accumulation Trend Score ใกล้เคียงกับระดับ 1 ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มนี้อยู่ในโหมดการสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ Bitcoin มีราคาสูงถึง $80,000 เมื่อช่วงปลายปี 2568 นอกจากนี้ Cointelegraph ยังรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ว่ากลุ่มวาฬได้เพิ่มปริมาณการถือครอง Bitcoin จาก 2.86 ล้าน BTC ในเดือนธันวาคม 2568 เป็น 3.09 ล้าน BTC ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งหมายถึงการสะสมสุทธิกว่า 236,000 BTC ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน แนวโน้มการสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องของกลุ่มวาฬเหล่านี้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นระยะยาวในศักยภาพของ Bitcoin แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนสูงก็ตาม

การสะสม Bitcoin ของกลุ่มวาฬในปริมาณมากเช่นนี้มีนัยยะสำคัญต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม เนื่องจากกลุ่มวาฬมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin การเพิ่มขึ้นของปริมาณการถือครอง Bitcoin อาจส่งผลให้ปริมาณ Bitcoin ที่หมุนเวียนในตลาดลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาด้วยว่าการลงทุนใน Bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรทำการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สภาวะเศรษฐกิจมหภาค นโยบายของรัฐบาล และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยรวมแล้ว การสะสม Bitcoin ของกลุ่มวาฬเป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโตฯ แต่การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ รอบด้านอย่างถี่ถ้วน

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-16 10:20:29