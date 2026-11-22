วารีตี จัด 100 ดารานำประวัติศาสตร์ที่สุด Zendaya แซง Stallone
วารีตีเผย 100 ดารานำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตลอดกาล มาลิน เมอร์ลอน ขึ้นอันดับ 1 ขณะที่เจดีดีพีและเมล กิบสันไม่มีชื่อ สร้างความตกใจและวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลก
วารีตี ( Variety) สื่อและนิตยสารธุรกิจบันเทิงชั้นนำเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา ประกาศรายชื่อ "100 Greatest Movie Stars" หรือดารานำภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล และกลายเป็นกระแสถกเถียงอย่างดุเดือดในทันที หลังจัดอันดับ แซนเดียน่า ( Zendaya) นักแสดงรุ่นใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า ซิลเวสเตอร์ สเตอโลน ( Sylvester Stallone) ในขณะเดียวกัน ดาราระดับตำนานอย่าง จอห์นนี่ เดปป์ ( Johnny Depp), จีน แฮคแมน ( Gene Hackman) และ เมล กิบสัน (Mel Gibson) กลับไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อเลยแม้แต่น้อย
คณะทำงานใช้จินตนาการคัดสรรรายชื่อ
รายชื่อนี้รวบรวมโดยกลุ่มนักข่าวสายภาพยนตร์และโทรทัศน์จาก วารีตี ได้แก่ โอเวน กลีเบอร์แมน (Owen Gleiberman), ดานีเอล แอดแดริโอ (Daniel D'Addario), gai ลอดจ์ (Guy Lodge), อาร์อามีเดะ ทินุบึ (Aramide Tinubu) และ แอลิสสัน เฮิร์มแมน (Alison Herman) โดยทีมงานระบุว่าต้องใช้ทั้งความคิด หัวใจ สัญชาตญาณ และจินตนาการส่วนตัว เพื่อเสาะหาส่วนผสมที่ลงตัวที่สุด ซึ่งเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะกับความนิยม รวมถึงประวัติศาสตร์กับกระแสในปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งนิยามอันเจิดจรัสของความเป็นซูเปอร์สตาร์Also readก้อง ห้วยไร่ ให้ข้อมูล DSI ยันบริจาค 1.68 ล้านบาท วอน กัน จอมพลัง ชี้แจง
มาลิน เมอร์ลอน (Marilyn Monroe) ตัวแม่สายเซ็กซี่ระดับตำนาน ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ตลอดกาล เหนือยอดฝีมือแห่งยุคอย่าง เมร์ิล สตรีป (Meryl Streep) ส่งผลให้ผู้อ่านจำนวนมากไม่พอใจและแย้งว่ายังมีนักแสดงมากฝีมือคนอื่นที่คู่ควรกับตำแหน่งสูงสุดมากกว่า ผู้ใช้แพลตฟอร์ม X รายหนึ่งโพสต์แสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดว่า มาลิน เมอร์ลอน เป็นอันดับหนึ่งเหรอ เป็นการล้อเล่นหรือไม่ และระบุว่ารายชื่อและชื่อที่คุณไม่ได้กล่าวถึงนั้นควรได้รับการศึกษาใหม่
แม้ว่า ฮัมฟรีย์ โบการ์ต (Humphrey Bogart), ชาร์ลี แชปลิน (Charlie Chaplin), แจก นิโคลสัน (Jack Nicholson) และ แคธรีน เฮปเบิร์น (Katharine Hepburn) จะติดอยู่ในท็อป 5 แต่ผู้อ่านก็ยังตกใจกับการมีชื่อนักแสดงรุ่นใหม่อย่าง แซนเดียน่า (Zendaya) ซึ่งอยู่ในอันดับ 97 ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงต้นของเส้นทางอาชีพ พร้อมตั้งคำถามถึงการมองข้ามไอคอนระดับโลกอย่าง แจ็คกี้ ชาน (เฉิน หลง) นักแสดงระดับตำนานผู้ล่วงลับ จีน แฮคแมน รวมถึง มิเชลล์ ไฟเฟอร์ (Michelle Pfeiffer), จูลี คริสที (Julie Christie), บรูซ วิลลิส (Bruce Willis), เมล กิบสัน, จอห์นนี่ เดปป์ และ คริสเทียน เบล (Christian Bale)
แฟนคลับระแวงจี้ถามเจดีดีพีตกโผ
แฟนคลับของ จอห์นนี่ เดปป์ (Johnny Depp) รายหนึ่งตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่า ทำไม จอห์นนี่ เดปป์ ถึงไม่ติดในรายชื่อ ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของผู้คนนับไม่ถ้วนที่มองว่าโผนี้ไร้สาระที่น่าสมเพช ขณะที่อีกโพสต์ซัดตรงๆ ว่าไม่มี จอห์นนี่ เดปป์ หรือ คริสเทียน เบล จริงๆ นะ และระบุว่ารายชื่อของคุณนั้นห่วยแตก แฟนคลับอีกรายเหน็บแนมว่าอะไรที่น่าผิดหวังกว่ากัน ระหว่างการไม่มีชื่อของ จอห์นนี่ เดปป์ กับการมีชื่อของ แซนเดียน่า ส่วนอีกคนเสริมว่า แซนเดียน่า อยู่เหนือ ซิลเวสเตอร์ สเตอโลน แค่นี้ฉันก็ไม่เอาแล้ว
นอกจากนี้ หลายคนยังมองว่าการจัดอันดับ เอ็ดดี้ เมอร์ฟี (Eddie Murphy) ไว้ที่อันดับ 96 ต่ำกว่าดารารุ่นใหม่อย่าง ทิโมธี ชาลาเมต์ (Timothée Chalamet) ในอันดับ 86 และ คริสเตน สจ๊วต (Kristen Stewart) ในอันดับ 91 เป็นการบั่นทอนความยิ่งใหญ่บนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศและอิทธิพลของไอคอนสายคอเมดี้แห่งภาพยนตร์ Beverly Hills Cop ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ
ขณะเดียวกัน นักวิจารณ์บางส่วนยังตั้งข้อสังเกตถึงการจัดอันดับ เดนเซล วอชิงตัน (Denzel Washington) ในอันดับ 20 และ วิล สมิธ (Will Smith) ในอันดับ 66 ที่ถูกวางไว้สูงกว่ายอดฝีมือระดับตำนานอย่าง มอร์แกน ฟรีแมน (Morgan Freeman), เกรโกรี่ เพค (Gregory Peck), นิโคล คิดแมน (Nicole Kidman) และ ดaniel เดย์-ลูอิส (Daniel Day-Lewis) เจ้าของรางวัลออสการ์ (Academy Award) สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 3 สมัย
วิจารณ์เป็นเพียงกลยุทธ์เรียกยอดเอนเกจเมนต์
นักวิจารณ์หลายคนชี้ให้เห็นถึงเส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนระหว่าง ดาราภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในฐานะไอคอนทางวัฒนธรรมป๊อปและแม่เหล็กดึงดูดรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศ กับ นักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยมองว่าผลการจัดอันดับนี้สะท้อนรสนิยมของกองบรรณาธิการ วารีตี มากกว่ารายได้หรือคะแนนโหวตจากแฟนหนัง สุดท้ายหลายคนจึงสรุปว่ารายชื่อยาวเหยียดของ วารีตี เป็นเพียงกลยุทธ์เรียกยอดเอนเกจเมนต์ (Engagement Bait) เท่านั้น
จอร์แดน รูอิมี่ (Jordan Ruimy) นักวิจารณ์ภาพยนตร์จากเว็บไซต์ World of Reel ให้ความเห็นทิ้งท้ายไว้ได้อย่างแสบสันว่า เราทุกคนต่างรู้ดีว่ารายชื่อพวกนี้มีไว้เพื่ออะไร มันทำขึ้นมาเพื่อเรียกยอดคลิก เพื่อจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียง และก็นั่นแหละ สุดท้ายผมเองก็ยังกดเข้ามาดูและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการโต้เถียงนั้นด้วย ทำสำเร็จแล้วนะ วารีตี
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment