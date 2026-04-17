วางแผนล่วงหน้า: กลยุทธ์ Fantasy Premier League สำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง

บทวิเคราะห์กลยุทธ์ Fantasy Premier League สำหรับสัปดาห์การแข่งขัน โดยเน้นการเลือกกัปตัน การใช้ชิป การวางแผนผู้เล่น 11 ตัวจริง และการรับมือกับสถานการณ์ผู้เล่นบาดเจ็บและผู้เล่นเกมเดี่ยว
การตัดสินใจเลือก กัปตัน ในเกม Fantasy Premier League เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคะแนนอย่างมาก โดย เออร์ลิง ฮาลันด์ (14.4) ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมที่คาดว่าจะถูกเลือกมากที่สุดในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เล่นที่มุ่งมั่นกับการไต่อันดับ การพิจารณาผู้เล่นคนอื่นก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ผิดพลาด โดยเฉพาะ โคล พาล์มเมอร์ (10.5) ที่มีเพดานคะแนนสูง แม้ว่าฟอร์มการเล่นอาจจะไม่โดดเด่นเป็นพิเศษในบางนัด หรือการมองไปที่ตัวรุกคนอื่นๆ ของทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ แต่การหลีกเลี่ยง ฮาลันด์ นั้นมีความเสี่ยงสูง ผู้เล่นที่ตัดสินใจเช่นนี้ต้องมีความกล้าและมั่นใจในแผนการเล่นของตนเองอย่างแท้จริง
สำหรับการใช้ชิป (Chip) ในการดับเบิ้ลเกม (Double Gameweek) นั้น ทริปเปิ้ล กัปตัน (Triple Captain - TC) อาจมีทางเลือกที่ดีกว่าในสถานการณ์นี้ กูรูคาดการณ์ว่าโปรแกรมตกค้างของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะมีขึ้นในสัปดาห์ที่ 36 ซึ่งเป็นช่วงที่ชิปอื่นๆ น่าเล่นมากกว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้เล่นแต่ละคน คาดว่าผู้เล่นที่จะใช้ เบนช์ บูสต์ (Bench Boost - BB) และ ฟรี ฮิท (Free Hit - FH) จำนวนหนึ่งน่าจะมีการวางแผนมาล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว เช่นเดียวกับผู้เล่นบางส่วนที่เตรียม ฟรี ฮิท ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรอใช้ ไวลด์ การ์ด (Wildcard - WC) ในสัปดาห์ที่ 35 หากผู้เล่นคนใดที่ได้ใช้ชิปไปก่อนหน้านี้แล้ว การแก้ไขสถานการณ์ด้วยชิปที่เหลืออยู่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในสัปดาห์หน้า สำหรับข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ที่พลาดพลั้งไปแล้ว สามารถอ่านย้อนหลังได้ในคอลัมน์ของสัปดาห์ก่อน (สัปดาห์ที่ 32)
สำหรับทีมที่ใช้ ไวลด์ การ์ด (WC) และ ฟรี ฮิท (FH) ผู้เล่น 11 ตัวจริงมักจะมีความคล้ายคลึงกัน โดยมี 9 ผู้เล่นหลักที่ควรมีติดทีมไว้ ได้แก่ โคล พาล์มเมอร์ (10.5) ในตำแหน่งกองกลาง, อองตวน เซเมนโย่ (8.2) และ มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ (5.4) สำหรับ ฟรี ฮิท มี รายาน แชร์กี้ (6.3) ที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ พร้อมด้วยกองหลังจาก ลีดส์ ยูไนเต็ด ความแตกต่างจะอยู่ที่ตำแหน่งที่เหลือ สำหรับกลยุทธ์ ฟรี ฮิท การทำคะแนนระยะสั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ด้วยความไม่แน่นอนของ โอไรลี่ย์ การเลือก แชร์กี้ ที่มีฟอร์มดีจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาระยะยาว โอไรลี่ย์ ยังคงเป็นกองหลังที่เติมเกมรุกได้ดุดันที่สุดในลีก
สำหรับม้านั่งสำรอง แม้จะไม่สำคัญมากนักในกลยุทธ์ ฟรี ฮิท แต่หากเป็นการใช้ ไวลด์ การ์ด การเลือกผู้เล่นสำรองให้ถูกตัวเป็นสิ่งสำคัญ กูรูแนะนำ บรูโน่ แฟร์นันเดส (10.3) และ กาเบรียล (7.2) ที่เป็นผู้เล่นที่ 'ต้องมี' ส่วนอีกสองตำแหน่งที่เหลือ ควรเน้นไปที่ผู้เล่นจาก อาร์เซนอล และ คริสตัล พาเลซ เนื่องจากเป็นสองทีมที่มีโปรแกรมการแข่งขันที่ดีที่สุด (รองจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 เป็นต้นไป กองหลังจาก ลีดส์ ยูไนเต็ด มีโปรแกรมที่น่าสนใจและดูดีในระยะยาว สามารถนำมาทดแทน เซเนสซี่ ในทีม ไวลด์ การ์ด ได้ สำหรับกองกลาง ไบรท์ตัน ทั้ง ปาสกาล โกรส (5.5) และ แมตส์ วีฟเฟอร์ (4.9) มีคะแนนเกมรับที่แข็งแกร่งพร้อมโอกาสในการทำประตู แม้ว่าประตูของ วีฟเฟอร์ ในนัดที่ผ่านมาอาจไม่ได้มาอย่างง่ายดาย แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัย ผู้เล่นแนวรุกคนอื่นๆ พอเล่นได้หากมั่นใจ แต่มีความเสี่ยงที่จะถูกดร็อปทั้งหมด หรืออาจพิจารณา อเล็กซ์ สก็อตต์ (5.0) หากต้องการเปลี่ยน เซเนสซี่ ออก
หลังจากที่ได้กล่าวถึงชิปไปพอสมควรแล้ว เป็นที่ทราบกันดีว่ามีผู้เล่นจำนวนมากที่วางแผนจะใช้ เบนช์ บูสต์ คำถามที่ผู้เล่นที่ใช้ ไวลด์ การ์ด ในสัปดาห์ที่แล้วอาจมีร่วมกันคือ: โอไรลี่ย์ ได้รับบาดเจ็บ จะทำอย่างไรดี? ล่าสุด มีภาพเขาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด เขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในเกม หากสามารถเก็บเขาไว้ได้ก็ควรทำ แต่หากข่าวคราวเป็นไปในทางลบ ควรพิจารณาเปลี่ยนเป็น มาร์ค เกฮี (5.1) ซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีสไตล์การเล่นที่เป็นธรรมชาติที่สุด หรือหากมีฟรีทรานส์เฟอร์เหลือเฟือ การใช้ 2 สิทธิ์เพื่อโยกผู้เล่นไปที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เพื่อคว้า แชร์กี้ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
จะทำอย่างไรกับ 'นักเตะเกมเดี่ยว' (Single Gameweek Players)? บรูโน่ ควรเก็บไว้ ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สำหรับ กาเบรียล กูรูคิดว่าหากมีฟรีทรานส์เฟอร์เยอะ ควรพิจารณาขาย โดยเน้นไปที่ผู้เล่นจาก บอร์นมัธ หรือ ลีดส์ ตามตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าเหลือไม่เยอะ ควรยอมเก็บไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว ส่วน ติอาโก้ กูรูคิดว่าค่อนข้างน่าเก็บรักษาไว้ด้วยฟอร์มการเล่นส่วนตัวและปัญหาการทำประตูของศูนย์หน้าหลายๆ ทีมที่เบิ้ลเกม แต่หากจะขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ไม่ใช่เรื่องผิด
สำหรับกองหลังจาก ลีดส์ ที่มีโอกาสได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวมากที่สุด น่าจะเป็น ปาสกาล สเตราค์ (4.3) ผู้เล่นคนอื่นๆ อาจคาดเดาได้ยากเนื่องจากอาการบาดเจ็บของ โจ โรดอน (3.8) แต่ก็น่าสนใจทุกคน เช่น เจย์เดน โบเกิล (4.4) ที่เติมเกมรุกได้สูง หรือ ยาก้า บิโยล (3.9) ที่มีคะแนนเกมรับที่มั่นคงและมีโอกาสทำประตูจากลูกโหม่ง ส่วนผู้เล่นที่ไม่มีชิปเหลือแล้ว ควรพิจารณาผู้เล่นจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ คริสตัล พาเลซ เนื่องจากมีโปรแกรมการแข่งขันมากกว่าทีมอื่น เพื่อควบคุมความเสียหายในระยะยาวให้ดีที่สุด
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิเคราะห์ผู้เล่น Fantasy Premier League: ผู้เล่นที่ควรขายและน่าซื้อวิเคราะห์สถานการณ์ผู้เล่นใน Fantasy Premier League, พิจารณาผู้เล่นที่ติดโทษแบน, บาดเจ็บ, หรือมีโปรแกรมแข่งขันที่ไม่เอื้ออำนวย, พร้อมแนะนำผู้เล่นที่น่าสนใจและควรพิจารณาซื้อหรือขาย
Read more »
วิเคราะห์ FPL: วีค 15 และแผนการใช้ฟรีทรานส์เฟอร์, ตัวเลือกน่าสนใจ และชิปที่ต้องรู้!อัพเดทข่าวสารและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเกม Fantasy Premier League (FPL) ประจำสัปดาห์ที่ 15 พร้อมแนะนำผู้เล่นที่น่าสนใจและกลยุทธ์การจัดการทีม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนและไต่อันดับ
Read more »
แมนฯซิตี้ ฟอร์มแรง! วิเคราะห์ตัวเต็ง Fantasy League พร้อมอัปเดตสถานการณ์นักเตะวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์นักเตะ Fantasy League ประจำสัปดาห์ เน้นแมนฯซิตี้ฟอร์มร้อนแรง พร้อมแนะนำตัวเลือกน่าสนใจ รวมถึงอัปเดตข่าวอาการบาดเจ็บและโปรแกรมการแข่งขัน
Read more »
วิเคราะห์แนวทางการซื้อขายตัวผู้เล่น Fantasy Premier League: โอกาสทองของ เอกิติเก้ และทางเลือกอื่นๆเจาะลึกการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้เล่นใน Fantasy Premier League พร้อมคำแนะนำในการเลือกซื้อขายตัวผู้เล่นที่น่าสนใจ โดยเน้นไปที่ฟอร์มของ อูโก้ เอกิติเก้ และทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมกับโปรแกรมการแข่งขัน
Read more »
ส่องกลยุทธ์ FPL วีค 28 แนะปล่อยแข้งเชลซี-อาร์เซนอล เล็งทีเด็ดหงส์แดงเจาะลึก Fantasy Premier League วีค 28 แนะแนวทางจัดทีมช่วงโปรแกรมเลื่อน เปิดโผแข้งน่าสอยจาก ลิเวอร์พูล และ ฟูแล่ม พร้อมเช็กสถานะกัปตันทีมตัวเต็งที่ห้ามพลาด
Read more »