วัลโด คอร์ตส์-อคอสตา เจอจอห์นนี่ วอล์คเกอร์ คู่เอก UFC ไฟต์ไนต์ 8 พ.ย.
วัลโด คอร์ตส์-อคอสตา มั่นใจชนะจอห์นนี่ วอล์คเกอร์ ในศึกคู่เอก UFC Fight Night ที่ลาส เวกัส วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ พร้อมเตรียมลุ้นแชมป์โลกในปีหน้าหากทำผลงานสำเร็จ
นักสู้รุ่นเฮฟวี่เวทชาวโดมินิกัน อย่าง วัลโด คอร์ตส์-อคอสตา แสดงความมั่นใจเต็มร้อยว่าจะเอาชนะ จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ นักสู้ชาวบราซิลได้ในศึกคู่เอก UFC Fight Night ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ที่สังเวียน Meta Apex ใน ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา การปะทะครั้งนี้จะเป็นการขึ้นสังเวียนในฐานะคู่เอกเป็นครั้งแรกของคอร์ตส์-อคอสตา โดยมีการจัดให้มีการชกทั้งหมด 5 ยก ซึ่งถือเป็นไฟต์สำคัญที่ส่งผลต่อการจัดอันดับและโอกาสในการท้าชิงแชมป์โลกในอนาคต
วัลโด คอร์ตส์-อคอสตา วัย 35 ปี เจ้าของสถิติชนะ 17 แพ้ กล่าวยอมรับว่าตนมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากเนื่องจากการตอบรับการแข่งขันเป็นแบบกระชั้นชิดเพียง 9 วันเท่านั้น โดยมีการฝึกซ้อมหนักจริงเพียง 3 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักสู้เจ้าสถิติระบุว่าตนเองรู้สึกมั่นใจและ身体状况ดีมากในช่วงสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีการฝึกซ้อมเบาๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันชิงชัย นอกจากนี้ เขายังแจ้งว่ามีคู่ซ้อมที่ช่วยฝึกซ้อมร่วมกับเขามาโดยตลอด โดยมีการลงนวมกันรอบละ 6-8 ยกอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรื่องความเร็วและจำนวนยก 5 ยกไม่ใช่ปัญหาใดๆ สำหรับเขาAlso readแม็คนี ดวล ปราเตส มวยไทยจากบราซิล คู่เอก UFC FIGHT NIGHT อาทิตย์นี้
กลไกการชกและข้อได้เปรียบด้านสรีระ
คอร์ตส์-อคอสตา อธิบายกลไกการต่อสู้โดยเน้นย้ำว่าตนเองเป็นนักสู้รุ่นเฮฟวี่เวทโดยธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจาก จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ ที่ขยับรุ่นมาจากไลต์เฮฟวี่เวทเป็นครั้งแรกในไฟต์นี้ นักสู้ชาวโดมินิกันมองว่าข้อได้เปรียบหลักอยู่ที่พลังการน็อกเอาต์และสรีระที่เหนือกว่า โดยเขาระบุว่าตนเองมีน้ำหนักตัวมากกว่าคู่ต่อสู้และมีความเร็วที่เร็วกว่าวอล์คเกอร์ด้วย สิ่งเดียวที่ วอล์คเกอร์ อาจจะมีเปรียบคือเรื่องความสูงและช่วงชกเท่านั้น แต่คอร์ตส์-อคอสตา เชื่อมั่นว่าความแข็งแรงและธรรมชาติของนักสู้รุ่นใหญ่จะทำให้เขากวาดความยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด
ทางด้าน จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ นั้นตัดสินใจขยับน้ำหนักขึ้นสู่พิกัด 265 ปอนด์ เพื่อมาพบกับนักสู้รุ่นเฮฟวี่เวทตัวจริง ซึ่งคอร์ตส์-อคอสตาระบุว่านักสู้ที่ขยับรุ่นจากไลต์เฮฟวี่เวตมาสู้ในรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่หวังที่จะสร้างความสำเร็จและครอบครองรุ่นนี้ แต่อาจยังขาดความเข้าใจในธรรมชาติของวงการมวยรุ่นเฮฟวี่เวทที่ไม่มีใครปรานีใครด้วยกัน การต่อสู้ในไฟต์นี้คาดว่าจะเน้นการยืนซัดกัน เนื่องจาก วอล์คเกอร์ ชอบสไตล์การออกอาวุธแบบนั้น ซึ่งคอร์ตส์-อคอสตา มองว่าเกมการต่อสู้ที่น่าจะจบลงด้วยการน็อกเอาต์ในเกมยืนสู้แน่นอน
มุมมองต่อคู่แข่งและจุดเสี่ยงที่ต้องระวัง
แม้จะมีความมั่นใจในพลังการชก แต่ วัลโด คอร์ตส์-อคอสตา ก็ไม่ได้ประมาทในอาวุธและหมัดของ จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ อย่างสิ้นเชิง โดยเขาระบุว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือความรวดเร็วและความคล่องตัวของ วอล์คเกอร์ ซึ่งเกิดจากการเป็นนักสู้ที่ขยับระดับน้ำหนักขึ้นมา หากพลาดท่าอาจเป็นอันตรายได้ อย่างไรก็ตาม คอร์ตส์-อคอสตา ยืนยันว่าด้วยการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักและการมีความเป็นนักสู้รุ่นเฮฟวี่เวทโดยกำเนิด ทำให้เขามีความมั่นใจ 100% ในการต่อสู้ในกำหนด 5 ยกครั้งนี้
สำหรับการเตรียมตัวในช่วงใกล้วันแข่งขัน คอร์ตส์-อคอสตา ระบุว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นการซ้อมเบาๆ เพื่อเตรียมลุยในวันอาทิตย์นี้ โดยไม่มีอะไรเกินกว่านั้น ซึ่งเขาชี้แจงว่าแม้จะเป็นไฟต์ตอบรับแบบกระชั้นชิดแต่ก็ไม่มีผลต่อจิตใจหรือความมั่นใจของเขาแต่อย่างใด เพราะเขาเคยผ่านสถานการณ์การซ้อมที่กระชั้นชิดมาตลอด และมีความพร้อมที่จะสู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ผลกระทบต่อการแข่งขันและขั้นตอนถัดไป
ความเคลื่อนไหวของ วัลโด คอร์ตส์-อคอสตา ในไฟต์ครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมในระดับสูงต่อการก้าวสู่เส้นทางการท้าชิงแชมป์โลก หากเขาสามารถเอาชนะ จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ ด้วยฟอร์มอันสวยงามได้ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เขาเชื่อว่าจะเกิดอิมแพคครั้งใหญ่ต่อวงการมวยสากล เพราะเป็นการชนะในไฟต์คู่เอกเป็นครั้งแรกและเป็นการตอบรับไฟต์กระชั้นชิดที่สำเร็จ
คอร์ตส์-อคอสตา ระบุว่าหากเขาชนะไฟต์นี้ ทุกคนจะได้เห็นว่าทุกครั้งที่ยูเอฟซีติดต่อมา เขาพร้อมลุยเสมอไม่เคยปฏิเสธใคร และนี่จะเป็นชัยครั้งที่สำคัญที่ส่งเขาให้เข้าสู่จุดที่ดีเยี่ยมสำหรับปีหน้า โดยเขา预估ว่าหากชนะอีกสักไฟต์เดียว เขาอาจจะได้ก้าวไปชิงแชมป์โลกในที่สุด ซึ่งแฟนมวยทั่วโลกและทีมงานยูเอฟซีจะจับตามองผลการแข่งขันในครั้งนี้ว่าเขาจะรักษาสัญญานี้ได้จริงหรือไม่
สำหรับแฟนมวยชาวไทยที่ต้องการติดตามผลการต่อสู้ในครั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชัน UFC Fight Pass โดยคู่หลักของรายการจะเริ่มเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศึกสำคัญที่นักสู้ไทยและนานาชาติรอติดตามผลการแข่งขันว่าจะเกิดนักสู้ใหม่หรือแชมป์คนใหม่จากศึกนี้หรือไม่
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