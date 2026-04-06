วัยหมดประจำเดือน: เรื่องของผู้หญิงทุกคนที่ควรรู้

เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับวัยหมดประจำเดือน ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของผู้หญิงอีกด้วย พร้อมทำความเข้าใจอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความสำคัญของการรับมือกับช่วงเวลานี้อย่างถูกต้อง
ฉันไม่เคยรู้เลย… อีกด้านของ วัยหมดประจำเดือน ที่ ผู้หญิง จำนวนมากต้องเผชิญโดยไม่ทันตั้งตัว ช่วงนี้พลอยอ่านข่าวนี้แล้ว รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ ข้อมูล สุขภาพ แต่มันคือ เรื่องของ ผู้หญิง ทุกคน ที่ต้องเจอในอนาคตด้วย เพราะบางครั้ง ภาวะนี้อาจมาไวแบบเราไม่ทันตั้งตัว!\ผลสำรวจในสหราชอาณาจักรโดย YouGov ร่วมกับ Royal College of Psychiatrists พบว่า มีเพียง 28% ของ ผู้หญิง ที่รู้ว่า วัยหมดประจำเดือน สามารถกระตุ้นให้เกิด ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือปัญหา สุขภาพ จิตอื่นๆ ได้นั่นแปลว่า ผู้หญิง จำนวนมาก
กำลังเผชิญสิ่งนี้ โดย ไม่รู้ว่ามันคืออะไร และในความเป็นจริง…มันเกิดขึ้นเยอะมาก ข้อมูลจากงานวิจัยในยุโรปพบว่า ผู้หญิง 55% มีอาการทางจิตใจในช่วงวัยนี้ เช่น อารมณ์ขึ้นลง เครียดง่าย วิตกกังวล หรือซึมเศร้า ในสวีเดน ผู้หญิงกว่า 60% มีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรง ส่วนในเยอรมนี ผู้หญิงประมาณ 1 ใน 3 มีอาการซึมเศร้าในช่วงนี้ สิ่งที่สำคัญมากคือ…มันไม่ได้เริ่มตอน หมดประจำเดือน ผู้หญิงหลายคนเข้าใจว่า มันจะเกิดตอนประจำเดือนหมดแล้ว แต่จริงๆ แล้ว มันเริ่มก่อนหน้านั้น ช่วงที่เรียกว่า Perimenopause หรือ วัยก่อนหมดประจำเดือน ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ 40 หรือบางคน เริ่มตั้งแต่ 30 ปลายๆ ในช่วงนี้ ฮอร์โมนหลักอย่าง เอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน จะขึ้นลงแบบไม่สม่ำเสมอ ผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ เหงื่อออกตอนกลางคืน แต่คือ อารมณ์ที่ไม่เสถียร ความรู้สึกที่ควบคุมยาก และบางครั้งรู้สึก ไม่ใช่ตัวเอง\มีเคสหนึ่งที่พลอยอ่านแล้วสะเทือนใจมาก ผู้หญิงคนหนึ่ง เริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ 35 เธอรู้สึกหมดแรง ลุกจากเตียงไม่ได้ ไปหาหมอ และถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า เธอกินยาต้านซึมเศร้ามาหลายปี แต่ไม่เคยรู้สึกดีขึ้นจริงๆ จนกระทั่งเธอไปค้นข้อมูลเอง และพบว่า สิ่งที่เธอเจอคือ Perimenopause ไม่ใช่แค่ภาวะทางจิตใจ งานวิจัยปี 2026 สดๆ ร้อนๆ พบว่า ผู้หญิงประมาณ 1 ใน 6 หรือราว 16.6% มี ความคิดอยากฆ่าตัวตาย ในช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือนและหมดประจำเดือน แต่ปัญหาคือ หลายคนไม่ได้รับการวินิจฉัย และระบบสาธารณสุขยัง จับสัญญาณนี้ไม่ทัน เพราะสิ่งนี้…มักถูกมองข้าม ผู้หญิงจำนวนมากถูกบอกว่า คิดมากไปเอง เครียดจากงาน เป็นเพราะชีวิตยุ่ง ทั้งที่จริงๆ แล้ว มันคือ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ และมันกระทบชีวิตจริงมากกว่าที่คิด ผู้หญิงอย่างเราโตมาโดยแทบไม่มีใครบอกเลยว่า วันหนึ่งอารมณ์เราจะเปลี่ยน ความคิดเราจะเปลี่ยน และเราจะต้อง เรียนรู้ตัวเองใหม่อีกครั้ง มันไม่ใช่แค่ วัยทอง แบบที่คนชอบพูดล้อ แต่มันคือ ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทั้งร่างกายและใจ กำลังปรับตัวครั้งใหญ่ สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่แค่การรักษา แต่คือ ความเข้าใจ เข้าใจว่า มันเกิดขึ้นได้ มันมีเหตุผล และมันไม่ใช่ความผิดของเรา ถ้าวันหนึ่ง เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิม อย่าเพิ่งรีบโทษตัวเอง อย่าเพิ่งคิดว่า เราแย่ลง บางทีมันอาจเป็นแค่ ร่างกายกำลังเปลี่ยน และเรายังไม่ได้เข้าใจมันพอ และเตรียมตัวไว้อย่างรู้ทันตัวเองเสมอนะคะ
