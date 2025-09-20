วัยรุ่นกาฬสินธุ์ขอโทษตำรวจและคู่กรณี หลังวุ่นเวทีหมอลำ 'แม่ทัพดอกเหมย' 'แสนสะท้าน' ฮุกดับอารมณ์

กลุ่มวัยรุ่นกาฬสินธุ์ที่ก่อเหตุวุ่นวายในงานหมอลำ 'แม่ทัพดอกเหมย' เข้าขอโทษตำรวจและคู่กรณี 'แสนสะท้าน' อดีตนักมวยดังฮุกดับอารมณ์ เจ้าภาพยันดำเนินคดีตามกฎหมาย
กลุ่มวัยรุ่นจาก กาฬสินธุ์ ที่ก่อเหตุวุ่นวายในงาน หมอลำ “แม่ทัพ ดอกเหมย ” ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงเข้าพบกับคู่กรณีด้วยเช่นกัน หลังเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกลางเวทีเมื่อไม่นานมานี้ โดยมี “ แสนสะท้าน ” หรือ สุรเดช แสนสะท้าน อดีตนักมวยชื่อดัง สามีของ หมอลำ สาว ดอกเหมย เข้ามาห้ามปรามและเกิดการปะทะกับกลุ่มวัยรุ่นจนนำไปสู่การชกต่อยกัน ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
เจ้าภาพของงานยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด\เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานหมอลำวง “แม่ทัพดอกเหมย” ณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อกลุ่มวัยรุ่นจำนวนกว่า 20 คนได้บุกขึ้นไปก่อกวนบนเวที ทำให้เกิดความวุ่นวายและมีการปะทะกับทีมงานของวงหมอลำ ก่อนที่ “แสนสะท้าน” จะเข้ามาในสถานการณ์เพื่อระงับเหตุ แต่กลับถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย ทำให้แสนสะท้านต้องใช้ทักษะมวยไทยที่สั่งสมมาในการป้องกันตัว โดยปล่อยหมัดฮุกเข้าใส่คู่กรณีจนล้มลงไปกองกับพื้น ขณะที่เพื่อนในกลุ่มพยายามจะใช้มีดทำร้ายเพิ่มเติม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ทีมงานของวงหมอลำได้รับบาดเจ็บและอุปกรณ์เครื่องเสียงบางส่วนได้รับความเสียหาย\ดอกเหมย นักร้องนำของวงหมอลำ “แม่ทัพดอกเหมย” ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่า ฝ่ายตนไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ และพร้อมที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวให้ถึงที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาคดีต่อไป สำหรับ “แสนสะท้าน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” หรือ สุรเดช แสนสะท้าน ปัจจุบันอายุ 32 ปี เป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยไทยอย่างมากมาย ด้วยการคว้าแชมป์ในหลายรายการ อาทิ แชมป์ WMC รุ่น 140 ปอนด์, แชมป์ลุมพินี และแชมป์ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเคยขึ้นสังเวียนปะทะกับนักมวยชื่อดังหลายท่าน เช่น สิงห์ดำ เกียรติหมู่ 9, เพชรบุญชู เอฟเอกรุ๊ป, ยอดวิชา ภ.บุญสิทธิ์ และ กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี่ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงความสามารถและฝีมือในวงการมวยไทยของเข
