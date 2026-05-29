วันวิสาขบูชา: เลือกสังฆทาน ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไร เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์

วันวิสาขบูชา: เลือกสังฆทาน ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไร เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์
📆5/29/2026 7:59 AM
📰Thansettakij
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้ เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด "ทางเลือกสุขภาพ" เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์

วันวิสาขบูชา เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวาย สังฆทาน ซึ่งภายในมักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลากหลายประเภท ทั้งอาหาร ยา รวมถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทของใช้ส่วนตัว โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.

) มีความห่วงใยในสุขภาวะของพระสงฆ์ เพราะหากได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ยาเสื่อมสภาพ สบู่ที่ไม่มีมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน โซเดียมสูงเกินไป ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้ ดังนั้น เนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2569 นี้ อย.

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้ เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด "ทางเลือกสุขภาพ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ตามเกณฑ์ที่ อย.

กำหนด เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน เป็นต้น โดยสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ หรือ Healthier Choice บนฉลาก ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองครอบคลุมถึง 15 กลุ่มอาหา

