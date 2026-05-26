วันพิซซ่าและประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์

Jeremy Sturdivant ชายผู้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้รับเหรียญจากธุรกรรม Bitcoin Pizza Day ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC นั้นไปกับการเดินทางท่องเที่ยวโรดทริปทั่วสหรัฐอเมริกา
วันพิซซ่าและประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์เป็นปัจจัยเชิงวัฒนธรรมและจิตวิทยาประจำปีของคอมมูนิตี้ Jeremy Sturdivant ชายผู้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้รับเหรียญจากธุรกรรม Bitcoin Pizza Day ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC นั้นไปกับการเดินทางท่องเที่ยวโรดทริปทั่วสหรัฐอเมริกา หลังจากที่เงินสดในกระเป๋าหมดเกลี้ยง เรื่องราวนี้กลับมาเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งหลังจาก Adam Back ซีอีโอของ Blockstream ได้รีโพสต์คลิปวิดีโอที่ Sturdivant กำลังนั่งเล่าถึงเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนในตำนานครั้งนั้น ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลมีเดียย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 Sturdivant ได้รับบิตคอยน์จำนวน 10,000 BTC จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์นามว่า Laszlo Hanyecz เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่เขาใช้บัตรเครดิตส่วนตัวสั่งซื้อพิซซ่าจากร้าน Papa John's จำนวน 2 ถาดไปส่งให้แก่ Laszlo Hanyecz Laszlo Hanyecz ได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ของเขา ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30 ปอนด์ในตอนนั้น เพื่อจ่ายค่าพิซซ่าสองถาดให้ธุรกรรมในวันนั้นได้รับการจดจำ และเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในชื่อวัน Bitcoin Pizza Day และถือเป็นหลักฐานการใช้บิตคอยน์ เพื่อซื้อขายสินค้าในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ Sturdivant เล่าว่า ในตอนนั้นเขาไม่เคยคิดว่า บิตคอยนคือสิ่งที่จะนำมาใช้เก็งกำไรเพื่อการลงทุนเลย เขามองมันเป็นเพียง “สกุลเงินที่ใช้สอยได้จริง” และทยอยจ่ายมันออกไปเรื่อยๆ ตามมูลค่าของเหรียญที่ค่อยๆ ขยับตัวสูงขึ้น โดยเขาย้ำว่า จุดประสงค์ของบิตคอยนคือการนำมาใช้งาน ไม่ใช่การเก็บสะสมไว้เฉยๆ และเมื่อการเดินทางท่องเที่ยวขับรถข้ามประเทศทำให้เงินสดของเขาเริ่มร่อยหรอ บิตคอยน์ก้อนนี้ จึงทำหน้าที่เข้ามาอุดช่องว่างค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจนหม.
วันพิซซ่าและประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์เป็นปัจจัยเชิงวัฒนธรรมและจิตวิทยาประจำปีของคอมมูนิตี้ Jeremy Sturdivant ชายผู้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้รับเหรียญจากธุรกรรม Bitcoin Pizza Day ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC นั้นไปกับการเดินทางท่องเที่ยวโรดทริปทั่วสหรัฐอเมริกา หลังจากที่เงินสดในกระเป๋าหมดเกลี้ยง เรื่องราวนี้กลับมาเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งหลังจาก Adam Back ซีอีโอของ Blockstream ได้รีโพสต์คลิปวิดีโอที่ Sturdivant กำลังนั่งเล่าถึงเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนในตำนานครั้งนั้น ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลมีเดียย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 Sturdivant ได้รับบิตคอยน์จำนวน 10,000 BTC จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์นามว่า Laszlo Hanyecz เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่เขาใช้บัตรเครดิตส่วนตัวสั่งซื้อพิซซ่าจากร้าน Papa John's จำนวน 2 ถาดไปส่งให้แก่ Laszlo Hanyecz Laszlo Hanyecz ได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ของเขา ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30 ปอนด์ในตอนนั้น เพื่อจ่ายค่าพิซซ่าสองถาดให้ธุรกรรมในวันนั้นได้รับการจดจำ และเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในชื่อวัน Bitcoin Pizza Day และถือเป็นหลักฐานการใช้บิตคอยน์ เพื่อซื้อขายสินค้าในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ Sturdivant เล่าว่า ในตอนนั้นเขาไม่เคยคิดว่า บิตคอยนคือสิ่งที่จะนำมาใช้เก็งกำไรเพื่อการลงทุนเลย เขามองมันเป็นเพียง “สกุลเงินที่ใช้สอยได้จริง” และทยอยจ่ายมันออกไปเรื่อยๆ ตามมูลค่าของเหรียญที่ค่อยๆ ขยับตัวสูงขึ้น โดยเขาย้ำว่า จุดประสงค์ของบิตคอยนคือการนำมาใช้งาน ไม่ใช่การเก็บสะสมไว้เฉยๆ และเมื่อการเดินทางท่องเที่ยวขับรถข้ามประเทศทำให้เงินสดของเขาเริ่มร่อยหรอ บิตคอยน์ก้อนนี้ จึงทำหน้าที่เข้ามาอุดช่องว่างค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจนหม
Bitcoin Pizza Day Jeremy Sturdivant Blockstream Adam Back
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ถูกโอนไปยังกระเป๋าคริปโตที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากฟื้นตัวกว่า 4%แพลตฟอร์มติดตามข้อมูลคริปโต Whale Alert ได้รายงานว่า เมื่อ 18 ชั่วโมงที่แล้ว Bitcoin ก้อนใหญ่จำนวน 10,000 BTC
Read more »
เจ้ามือช้อนซื้อ Bitcoin มูลค่า 941 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง แม้ราคาร่วง สิ่งนี้บ่งบอกอะไร ?ตามทวีตที่โพสต์โดย Santiment แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน ระบุว่า นักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครอง Bitcoin ระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 BTC ได้มีการกว้านซื้อ
Read more »
เผยโฉมหน้า ! ชายผู้แลกพิซซ่า 2 ถาดกับ 10,000 Bitcoin ในวัน “Bitcoin Pizza Day”Laszlo Hanyecz ชายคนหนึ่งสูญเสียโอกาสร่ำรวยทางการเงินจำนวนมหาศาล จากการใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ของเขา แลกซื้อพิซซ่าสองถาด
Read more »
เจ้ามือรายใหญ่ Bitcoin กวาดซื้อเพิ่มอีก 133,300 BTC ท่ามกลางการเทขายของรายย่อยSantiment บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน รายงานว่า กระเป๋าเงินที่ถือ Bitcoin ระหว่าง 10 ถึง 10,000 BTC ได้สะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นรวม 133,300 BTC
Read more »
Genius Group จากสิงคโปร์ เดินหน้าสร้าง Treasury Bitcoin 10,000 BTC ซื้อเพิ่มรอบที่ 4 ในเดือนกรกฎาคมหลังจากเพิ่งซื้อเพิ่มอีก 20 BTC เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประกาศว่าการสะสม Bitcoin เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้าง Treasury ระยะยาวที่ตั้งเป้าไว้สูงถึง 10,000 BTC
Read more »
เทรดเดอร์ปริศนาอ้างซื้อ BTC ตั้งแต่ราคาไม่ถึงดอลลาร์ ขายกำไรกว่า $1,000 ล้าน จริงหรือมั่ว?เทรดเดอร์ปริศนาอ้างซื้อ Bitcoin 10,000 BTC ในราคา $0.78 ก่อนขายออกได้กำไรกว่า $1,000 ล้าน ย้อนรอยตำนานนักลงทุน BTC ยุคแรกที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาล
Read more »