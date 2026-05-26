Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

วันพิซซ่าและประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์

เทคโนโลยี News

วันพิซซ่าและประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์
BitcoinPizza DayJeremy Sturdivant
📆5/26/2026 3:50 AM
📰siamblockchain
77 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 53%

Jeremy Sturdivant ชายผู้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้รับเหรียญจากธุรกรรม Bitcoin Pizza Day ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC นั้นไปกับการเดินทางท่องเที่ยวโรดทริปทั่วสหรัฐอเมริกา

วันพิซซ่าและประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์เป็นปัจจัยเชิงวัฒนธรรมและจิตวิทยาประจำปีของคอมมูนิตี้ Jeremy Sturdivant ชายผู้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้รับเหรียญจากธุรกรรม Bitcoin Pizza Day ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC นั้นไปกับการเดินทางท่องเที่ยวโรดทริปทั่วสหรัฐอเมริกา หลังจากที่เงินสดในกระเป๋าหมดเกลี้ยง เรื่องราวนี้กลับมาเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งหลังจาก Adam Back ซีอีโอของ Blockstream ได้รีโพสต์คลิปวิดีโอที่ Sturdivant กำลังนั่งเล่าถึงเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนในตำนานครั้งนั้น ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลมีเดียย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 Sturdivant ได้รับบิตคอยน์จำนวน 10,000 BTC จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์นามว่า Laszlo Hanyecz เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่เขาใช้บัตรเครดิตส่วนตัวสั่งซื้อพิซซ่าจากร้าน Papa John's จำนวน 2 ถาดไปส่งให้แก่ Laszlo Hanyecz Laszlo Hanyecz ได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ของเขา ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30 ปอนด์ในตอนนั้น เพื่อจ่ายค่าพิซซ่าสองถาดให้ธุรกรรมในวันนั้นได้รับการจดจำ และเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในชื่อวัน Bitcoin Pizza Day และถือเป็นหลักฐานการใช้บิตคอยน์ เพื่อซื้อขายสินค้าในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ Sturdivant เล่าว่า ในตอนนั้นเขาไม่เคยคิดว่า บิตคอยนคือสิ่งที่จะนำมาใช้เก็งกำไรเพื่อการลงทุนเลย เขามองมันเป็นเพียง “สกุลเงินที่ใช้สอยได้จริง” และทยอยจ่ายมันออกไปเรื่อยๆ ตามมูลค่าของเหรียญที่ค่อยๆ ขยับตัวสูงขึ้น โดยเขาย้ำว่า จุดประสงค์ของบิตคอยนคือการนำมาใช้งาน ไม่ใช่การเก็บสะสมไว้เฉยๆ และเมื่อการเดินทางท่องเที่ยวขับรถข้ามประเทศทำให้เงินสดของเขาเริ่มร่อยหรอ บิตคอยน์ก้อนนี้ จึงทำหน้าที่เข้ามาอุดช่องว่างค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจนหม.

วันพิซซ่าและประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์เป็นปัจจัยเชิงวัฒนธรรมและจิตวิทยาประจำปีของคอมมูนิตี้ Jeremy Sturdivant ชายผู้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้รับเหรียญจากธุรกรรม Bitcoin Pizza Day ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC นั้นไปกับการเดินทางท่องเที่ยวโรดทริปทั่วสหรัฐอเมริกา หลังจากที่เงินสดในกระเป๋าหมดเกลี้ยง เรื่องราวนี้กลับมาเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งหลังจาก Adam Back ซีอีโอของ Blockstream ได้รีโพสต์คลิปวิดีโอที่ Sturdivant กำลังนั่งเล่าถึงเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนในตำนานครั้งนั้น ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลมีเดียย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 Sturdivant ได้รับบิตคอยน์จำนวน 10,000 BTC จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์นามว่า Laszlo Hanyecz เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่เขาใช้บัตรเครดิตส่วนตัวสั่งซื้อพิซซ่าจากร้าน Papa John's จำนวน 2 ถาดไปส่งให้แก่ Laszlo Hanyecz Laszlo Hanyecz ได้ใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ของเขา ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30 ปอนด์ในตอนนั้น เพื่อจ่ายค่าพิซซ่าสองถาดให้ธุรกรรมในวันนั้นได้รับการจดจำ และเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในชื่อวัน Bitcoin Pizza Day และถือเป็นหลักฐานการใช้บิตคอยน์ เพื่อซื้อขายสินค้าในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ Sturdivant เล่าว่า ในตอนนั้นเขาไม่เคยคิดว่า บิตคอยนคือสิ่งที่จะนำมาใช้เก็งกำไรเพื่อการลงทุนเลย เขามองมันเป็นเพียง “สกุลเงินที่ใช้สอยได้จริง” และทยอยจ่ายมันออกไปเรื่อยๆ ตามมูลค่าของเหรียญที่ค่อยๆ ขยับตัวสูงขึ้น โดยเขาย้ำว่า จุดประสงค์ของบิตคอยนคือการนำมาใช้งาน ไม่ใช่การเก็บสะสมไว้เฉยๆ และเมื่อการเดินทางท่องเที่ยวขับรถข้ามประเทศทำให้เงินสดของเขาเริ่มร่อยหรอ บิตคอยน์ก้อนนี้ จึงทำหน้าที่เข้ามาอุดช่องว่างค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจนหม

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

Bitcoin Pizza Day Jeremy Sturdivant Blockstream Adam Back

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ถูกโอนไปยังกระเป๋าคริปโตที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากฟื้นตัวกว่า 4%Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ถูกโอนไปยังกระเป๋าคริปโตที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากฟื้นตัวกว่า 4%แพลตฟอร์มติดตามข้อมูลคริปโต Whale Alert ได้รายงานว่า เมื่อ 18 ชั่วโมงที่แล้ว Bitcoin ก้อนใหญ่จำนวน 10,000 BTC
Read more »

เจ้ามือช้อนซื้อ Bitcoin มูลค่า 941 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง แม้ราคาร่วง สิ่งนี้บ่งบอกอะไร ?เจ้ามือช้อนซื้อ Bitcoin มูลค่า 941 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง แม้ราคาร่วง สิ่งนี้บ่งบอกอะไร ?ตามทวีตที่โพสต์โดย Santiment แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน ระบุว่า นักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครอง Bitcoin ระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 BTC  ได้มีการกว้านซื้อ
Read more »

เผยโฉมหน้า ! ชายผู้แลกพิซซ่า 2 ถาดกับ 10,000 Bitcoin ในวัน “Bitcoin Pizza Day”เผยโฉมหน้า ! ชายผู้แลกพิซซ่า 2 ถาดกับ 10,000 Bitcoin ในวัน “Bitcoin Pizza Day”Laszlo Hanyecz ชายคนหนึ่งสูญเสียโอกาสร่ำรวยทางการเงินจำนวนมหาศาล จากการใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ของเขา แลกซื้อพิซซ่าสองถาด
Read more »

เจ้ามือรายใหญ่ Bitcoin กวาดซื้อเพิ่มอีก 133,300 BTC ท่ามกลางการเทขายของรายย่อยเจ้ามือรายใหญ่ Bitcoin กวาดซื้อเพิ่มอีก 133,300 BTC ท่ามกลางการเทขายของรายย่อยSantiment บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน รายงานว่า กระเป๋าเงินที่ถือ Bitcoin ระหว่าง 10 ถึง 10,000 BTC ได้สะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นรวม 133,300 BTC
Read more »

Genius Group จากสิงคโปร์ เดินหน้าสร้าง Treasury Bitcoin 10,000 BTC ซื้อเพิ่มรอบที่ 4 ในเดือนกรกฎาคมGenius Group จากสิงคโปร์ เดินหน้าสร้าง Treasury Bitcoin 10,000 BTC ซื้อเพิ่มรอบที่ 4 ในเดือนกรกฎาคมหลังจากเพิ่งซื้อเพิ่มอีก 20 BTC เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประกาศว่าการสะสม Bitcoin เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้าง Treasury ระยะยาวที่ตั้งเป้าไว้สูงถึง 10,000 BTC
Read more »

เทรดเดอร์ปริศนาอ้างซื้อ BTC ตั้งแต่ราคาไม่ถึงดอลลาร์ ขายกำไรกว่า $1,000 ล้าน จริงหรือมั่ว?เทรดเดอร์ปริศนาอ้างซื้อ BTC ตั้งแต่ราคาไม่ถึงดอลลาร์ ขายกำไรกว่า $1,000 ล้าน จริงหรือมั่ว?เทรดเดอร์ปริศนาอ้างซื้อ Bitcoin 10,000 BTC ในราคา $0.78 ก่อนขายออกได้กำไรกว่า $1,000 ล้าน ย้อนรอยตำนานนักลงทุน BTC ยุคแรกที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาล
Read more »



Render Time: 2026-05-26 06:50:47