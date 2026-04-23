วันนอร์ขอบคุณนายกฯ ติดตามคดียิง สส.กมลศักดิ์ จับผู้ต้องหาครบ จี้ล่าตัวผู้บงการ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับคดีการยิง สส.กมลศักดิ์ จนสามารถจับผู้ต้องหาได้ครบทั้ง 5 คน พร้อมเรียกร้องให้ติดตามตัวผู้บงการมาลงโทษ ย้ำความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษา พรรคประชาชาติ แสดงความขอบคุณต่อนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญและติดตามคดีการยิงถล่ม สส.
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. นราธิวาส พรรคประชาชาติ อย่างใกล้ชิด จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 5 คนได้สำเร็จ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามตัวผู้บงการหรือผู้จ้างวานมาลงโทษ เนื่องจาก สส.
กมลศักดิ์ ไม่มีความรู้จักกับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้เลย ซึ่งบ่งชี้ว่าต้องมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้อย่างแน่นอน นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย ตั้งแต่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มอบหมายให้ พล. ต.
อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ. ตร.
เข้าควบคุมคดีนี้จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดได้ พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานสำคัญ เช่น รถที่ถูกชำแหละ และอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ รวมถึงพยานหลักฐานต่างๆ ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ การสอบสวนเพื่อหาแรงจูงใจและผู้บงการยังคงดำเนินต่อไป หากไม่สามารถจับกุมผู้บงการได้ คดีนี้อาจเป็นภาระหน้าที่ของ กอ. รมน.
เนื่องจากรถที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของ กอ. รมน. ซึ่งต้องมีการตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือไม่ และมีบุคคลภายใน กอ. รมน.
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ การคลี่คลายคดีนี้อย่างโปร่งใสจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐ ประเด็นเรื่องความตึงเครียดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวันมูหะมัดนอร์ ชี้แจงว่า เป็นคนละประเด็นกับคดียิง สส.
กมลศักดิ์ อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้าพบจุฬาราชมนตรีของแม่ทัพภาคที่ 4 อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสมาคมหรือองค์กรของปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือตาดีกา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวัฒนธรรมของพื้นที่ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวได้ นายวันมูหะมัดนอร์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มากที่สุด และแสดงความเชื่อมั่นว่าคดีนี้จะไม่ถูกตัดตอน เนื่องจากมีการทำงานอย่างเข้มแข็งตั้งแต่ต้น และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกั
