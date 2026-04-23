วันคุ้มครองโลก: ร่วมมือสร้างอนาคตคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เนื่องในวันคุ้มครองโลกปีนี้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการพัฒนาพลังงานสะอาดและโครงการ Bangkok E-Bus Programme ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
วันที่ 22 เมษายนของทุกปี คือ วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 56 ปี ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายทศวรรษที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการตระหนักรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้ จำเป็นต้องมีการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนทั่วโลก Earth Day ไม่ได้เป็นเพียงวันรณรงค์ แต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม คาร์บอนต่ำ เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน การลงทุนในเทคโนโลยี พลังงานสะอาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน พลังงานสะอาด ของไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการขนส่งของประเทศ โครงการ Bangkok E-Bus Programme เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ EA ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับการอนุมัติภายใต้ Article 6.
2 ของความตกลงปารีส ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ การอนุมัตินี้ส่งผลให้ KliK Foundation ของสวิตเซอร์แลนด์ เข้าซื้อ ITMOs (Internationally Transferred Mitigation Outcomes) จากโครงการดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าโครงการของภาคเอกชนไทยสามารถเชื่อมโยงกับกลไกด้านสภาพภูมิอากาศระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุด โครงการ Bangkok E-Bus Programme ได้มีการถ่ายโอน ITMOs รวมทั้งสิ้นกว่า 51,633 หน่วย จากผลการดำเนินงานในช่วงปี 2022–2024 และสนับสนุนการนำรถโดยสารไฟฟ้ากว่า 2,000 คัน มาให้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลจากบริษัท EA ระบุว่า โครงการนี้ได้รับการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 รวม 29,301 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้จริงจากการดำเนินงานด้านพลังงานสะอาดของบริษัท นายฉัตรพล ศรีประทุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA กล่าวว่า Earth Day เป็นเครื่องเตือนใจว่าการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มจากการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน EA เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะเกิดขึ้นได้จริง ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริง บริษัทจึงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศ ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ EA ยืนยันเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะในท้ายที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนร่วมกันลงมือทำในทุกวั
'บ้านปู' ผนึก 'เชิดชัย' ผุดโรงงานแบตเตอรี่ 1.4 พันล้านป้อน e-Busบ้านปู เน็กซ์ ดึงดูราเพาเวอร์ จับมือ เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ปี 2569 ดันกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง มูลค่าลงทุน 1.4 พันล้านบาท ที่จ.นครราชสีมา ป้อน e-Bus กำลังผลิตระยะแรก 200 คันต่อปี
EA คาดผลงาน H2/65 โต จากส่งมอบรถ E-BUS สิ้นปีนี้กว่า 1,000 คันตามเป้า : อินโฟเควสท์นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เป็นไปตามการเติบโตของ 4 กลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจไบโอดีเซล จากการมีธุรกิจใหม่ อย่าง Green Diesel และ Bio PCM คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เข้าในไตรมาส 3/65 ธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแผงโซลาร์ใหม่ ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลำปาง และนครสวรรค์ ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของกำลังการผลิตไฟฟ้าดีขึ้น จาก 326 Mil.KWh เป็น 347 Mil.KWh และปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแผงโซลาร์ของโรงไฟฟ้าอื่นๆ เพิ่มเติมอีกราว 180 เมกะวัตต์ ทำให้ปีนี้และปี 66 จะมีกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าโซลาร์สูงขึ้น ธุรกิจแบตเตอรี่ (Energy Storage) บริษัทฯ มีแผนจะขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานเป็น 4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในช่วงปลายปี 66 จากเดิมที่มีกำลังการผลิตราว 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น …
SCB ปล่อยสินเชื่อสีเขียว 2 พันลบ.กลุ่ม EA ซื้อรถ E-Bus ให้เช่าเดินรถเมล์กทม.-ปริมณฑล : อินโฟเควสท์ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ลงนามสัญญาสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จำนวน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เพื่อนำไปลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มในการซื้อรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ (E-Bus) และนำมาให้เช่าซื้อแก่บริษัทที่ได้ใบอนุญาตให้บริการเดินรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับโครงการนี้ ก็เป็นอีกก้าวสำคัญบนเส้นทางเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งโครงการนี้ช่วยเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะที่เดิมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า และมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหามลพิษจากการขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่สังคมไทยเผชิญอยู่ รวมทั้งยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปรับตัวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ควบคู่ไปกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มธุรกิจ SCBX บริษัทแม่ของธนาคาร ที่ได้ประกาศแผน Net zero ภายใน 2050 ด้วยเช่นกัน โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 เม.ย. 66) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
EA ก่อนจะแกร่งวันหน้า ...วันนี้ยังต้องทนอีกนิด !หุ้น EA กลับเข้าเรดาร์นักลงทุนอีกครั้ง หลังโบรกฯคาดยอดส่งมอบ EV Bus เริ่มกระเตื้อง ก่อนพีตสุด H2/66 มองอุตสาหกรรม EV อยู่ในรอบการเติบโต สบโอกาสอัพกำลังผลิตแบตเ...
กฟผ. ชูโมเดล “สถานี EleX by EGAT กฟผ. แม่เมาะ” ต้นแบบสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) และรถบรรทุกไฟฟ้า (E-Truck) ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งของประเทศอย่างน้อยร้อยละ 40% ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยล่าสุดคณะกรรมการนโยบายยานยนต์
EA ประกาศความสำเร็จโครงการ Bangkok E-Bus ส่งมอบ ITMOs ชุดใหม่สู่สวิตเซอร์แลนด์พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ประสบความสำเร็จในการส่งมอบหน่วย ITMOs ชุดใหม่จากการดำเนินโครงการ Bangkok E-Bus ให้แก่สวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้มาตรา 6.2 ของความตกลงปารีส สะท้อนถึงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน
