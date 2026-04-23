วันคุ้มครองโลก: ร่วมมือสร้างอนาคตคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

📆4/23/2026 3:54 AM
📰PostToday
เนื่องในวันคุ้มครองโลกปีนี้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการพัฒนาพลังงานสะอาดและโครงการ Bangkok E-Bus Programme ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วันที่ 22 เมษายนของทุกปี คือ วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 56 ปี ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายทศวรรษที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการตระหนักรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้ จำเป็นต้องมีการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนทั่วโลก Earth Day ไม่ได้เป็นเพียงวันรณรงค์ แต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม คาร์บอนต่ำ เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน การลงทุนในเทคโนโลยี พลังงานสะอาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน พลังงานสะอาด ของไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการขนส่งของประเทศ โครงการ Bangkok E-Bus Programme เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ EA ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับการอนุมัติภายใต้ Article 6.

2 ของความตกลงปารีส ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ การอนุมัตินี้ส่งผลให้ KliK Foundation ของสวิตเซอร์แลนด์ เข้าซื้อ ITMOs (Internationally Transferred Mitigation Outcomes) จากโครงการดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าโครงการของภาคเอกชนไทยสามารถเชื่อมโยงกับกลไกด้านสภาพภูมิอากาศระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุด โครงการ Bangkok E-Bus Programme ได้มีการถ่ายโอน ITMOs รวมทั้งสิ้นกว่า 51,633 หน่วย จากผลการดำเนินงานในช่วงปี 2022–2024 และสนับสนุนการนำรถโดยสารไฟฟ้ากว่า 2,000 คัน มาให้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลจากบริษัท EA ระบุว่า โครงการนี้ได้รับการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 รวม 29,301 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้จริงจากการดำเนินงานด้านพลังงานสะอาดของบริษัท นายฉัตรพล ศรีประทุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA กล่าวว่า Earth Day เป็นเครื่องเตือนใจว่าการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มจากการลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน EA เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะเกิดขึ้นได้จริง ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริง บริษัทจึงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศ ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ EA ยืนยันเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะในท้ายที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนร่วมกันลงมือทำในทุกวั

