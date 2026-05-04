วัดป่าภูผาสูงเตรียมจัดงานสมโภชอัญเชิญรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นแท่นฐานธรรมะวิชัย

วัดป่าภูผาสูง ร่วมกับที่พักสงฆ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา) และมูลนิธิทนายกองทัพธรรม โดยทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เตรียมจัดงานสมโภชครั้งยิ่งใหญ่ในการอัญเชิญรูปเหมือน พระเจ้าอโศกมหาราช เนื้อสัมฤทธิ์ขึ้นประดิษฐานบนแท่น ฐานธรรมะวิชัย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.00 น.
ณ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วาระนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา โดยได้รับความเมตตาอย่างสูงจากสมเด็จพระมหาสังฆนายก วารากาโกดะ ศรีญาณรัตนะมหาเถโร แห่งอัสคิริยา สยามวงศ์ ประเทศศรีลังกา เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับพระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประธานฝ่ายดำเนินงาน ขณะที่ฝ่ายฆราวาสมีนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ร่วมเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางการเตรียมงานอย่างสมพระเกียรติเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่จะเดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชจากศรีลังกาและร่วมรำลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชในฐานะสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของธรรมะเหนืออธรรม งานนี้ถือเป็นการสืบสานประเพณีและความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและศรีลังกาที่มีมายาวนาน โดยมีการเตรียมการอย่างละเอียดอ่อนเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ มีการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมรับการเข้าร่วมของพุทธศาสนิกชนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดระเบียบความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกมหาราชและประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาอีกด้วย นอกจากนี้ การอัญเชิญรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานธรรมะวิชัยยังถือเป็นการยกย่องและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ และทรงสร้างสันติภาพและความเจริญให้กับประชาชนในสมัยนั้น การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของพระเจ้าอโศกมหาราชในฐานะผู้นำที่ทรงธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลั
