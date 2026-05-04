วัดป่าภูผาสูงเตรียมรับเสด็จพระสังฆราชศรีลังกา ร่วมสมโภชพระเจ้าอโศกมหาราช

วัดป่าภูผาสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดงานสมโภชรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและศรีลังกา
วัดป่าภูผาสูง จังหวัด นครราชสีมา เตรียมการจัดงานสมโภชรูปเหมือน พระเจ้าอโศกมหาราช ขึ้นสู่แท่นฐานธรรมะวิชัยอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 โดยมีสมเด็จพระมหาสังฆนายก วารากาโกดะ ศรีญาณรัตนะมหาเถโร แห่งอัสคิริยา สยามวงศ์ ประเทศ ศรีลังกา เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและ ศรีลังกา โดยมีมูลนิธิทนายกองทัพธรรม นำโดยทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้ การจัดงานสมโภชรูปเหมือน พระเจ้าอโศกมหาราช นี้ ไม่เพียงแต่เป็นพิธีสำคัญในการอัญเชิญรูปเหมือนขึ้นสู่แท่นฐานธรรมะวิชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของธรรมะเหนืออธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันหาได้ยากที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช จากประเทศ ศรีลังกา (สยามวงศ์) การเตรียมงานเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งในด้านการจัดสถานที่ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และการจัดตั้งโรงทาน เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัดป่าภูผาสูง และที่พักสงฆ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ก่อตั้งขึ้นจากการธุดงค์ของพระอาจารย์เจต ทีฆายุโก และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ตั้งแต่ปี 2537 วัดตั้งอยู่บนเขาช้างหลวง ความสูงประมาณ 760 เมตร มีพื้นที่ป่ากว่า 2,800 ไร่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบและร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติ การเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ของ สมเด็จพระสังฆราช จาก ศรีลังกา ครั้งนี้ ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ไทย (ลังกาวงศ์) และ ศรีลังกา (สยามวงศ์) และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ศรีลังกา ในด้านพระพุทธศาสน.
