วัดดอนทองคึกคักประชาชนนับพันแห่เจิมพระครูเอ้หวังเป็นเศรษฐีคนที่ 13
ประชาชนกว่า 1,000 คน แห่ทำพิธีเจิมหน้าเจิมมือกับพระครูเอ้ที่วัดดอนทอง หวังเป็นเศรษฐีคนที่ 13 หลังสาวราชการถูกรางวัลที่ 1 งวดก่อนหน้า สร้างความฮือฮาและศรัทธาอย่างกว้างขวาง
บรรยากาศที่ วัดดอนทอง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี คึกคักอย่างน่าประหลาดเมื่อมีประชาชนและหนุ่มสาวโรงงานเดินทางมาร่วมพิธียกพานครูและประกอบพิธีกรรมเสริมสิริมงคลกว่า 1,000 คน ในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 โดยเป้าหมายหลักของทุกคนคือการเข้าพบ พระครูสังฆรักษ์เฉลิมฤทธิ์ คุเณสโก หรือที่รู้จักกันในชื่อ พระครูเอ้ ผู้เป็นพระเกจิชื่อดังที่มีชื่อเสียงในวงการความเชื่อและการเปิดโชคลาภ
กลไกพิธีกรรมเปิดโชคลาภตามความเชื่อ
พระครูเอ้ ได้กำหนดขั้นตอนการประกอบพิธีให้มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องโชคชะตา โดยเริ่มจากการให้ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำบูชาครู และทำการถอนคำสาบานรวมถึงถอนคำบนบานตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน เพื่อล้างบางสิ่งไม่ดีออกก่อนเข้าสู่กระบวนการเสริมดวง จากนั้นจึงดำเนินพิธีอาบน้ำมนต์ เจิมหน้า และเจิมมือ ตามลำดับความเชื่อเพื่อเปิดช่องทางการรับทรัพย์และเสริมบารมีAlso readโคราชพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า 2 ราย สสจ.ย้ำรีบฉีดวัคซีนทันทีหลังถูกกัดข่วน
สิ่งที่ทำให้งานนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือค่าใช้จ่ายเพียง 12 บาท ซึ่งทางวัดตีความหมายว่าเป็นตัวแทนของเลข 12 นักษัตร เงินจำนวนนี้ไม่ได้นำไปใช้ส่วนตัวแต่อย่างใด แต่จะถูกนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ค่าน้ำค่าไฟภายในวัด และช่วยเหลือเด็กยากไร้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่แท้จริงภายใต้ภาพลักษณ์ของการเปิดโชค
ศรัทธาแรงกล้าจากประชาชนและดารา
ความเชื่อมั่นในพระครูเอ้ไม่ได้มาจากกลุ่มคนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเหล่าดารา นักกร้อง และบุคคลในวงการบันเทิงที่เคยเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก ทำให้พิธีกรรมนี้มีสถานะเป็นจุดดึงดูดสำคัญทางสังคมและการค้าขายความเชื่อ ในครั้งนี้มี น.ส.สุญามน อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้สร้างประวัติศาสตร์เฉพาะตัวด้วยการคว้าบัตรคิวหมายเลข 01 มาได้เป็นคนแรก
สุญามนเปิดเผยว่าเธอฟังข่าวก่อนหน้านี้ว่าข้าราชการสาวคนหนึ่งที่เข้ามาทำพิธีกับพระครูเอ้จนกลายเป็นเศรษฐีใหม่คนที่ 12 ของวัด จึงตัดสินใจเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อสร้างโอกาส给自己 เธอเล่าว่ามาถึงวัดช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 28 พฤศจิกายน และต้องนั่งรออยู่ในรถจนถึงเช้าเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับบัตรคิว การได้มาทำพิธีครั้งนี้แม้จะไม่คาดหวังผลทางการเงินโดยตรงแต่ก็รู้สึกสบายใจและได้รับการเติมเต็มทางจิตใจ
เป้าหมายเศรษฐีคนที่ 13 กับเลขเด็ดรอวันออกรางวัล
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม สุญามนได้เปิดเผยแผนการเล่นหวยส่วนตัวโดยนำเลขธูปจำนวน 321 และเลขบัตรคิว 01 มาประกอบเป็นเลขเด็ดสำหรับงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2569 ซึ่งเธอมีความหวังลึก ๆ ว่าตัวเองจะกลายเป็นเศรษฐีคนที่ 13 ของวัดดอนทองตามรอยเท้าของข้าราชการสาวคนก่อนหน้า ความหวังนี้ขับเคลื่อนให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึก
ทั้งนี้ผู้จัดงานและวัดดอนทองได้เน้นย้ำว่าพิธีกรรมนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและไม่สามารถการันตีผลการเสี่ยงโชคได้ แต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธี โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนทั่วไปและแรงงานที่กำลังมองหาทางออกทางเศรษฐกิจ ผ่านการพึ่งพาศรัทธาและความร่วมมือในชุมชน
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