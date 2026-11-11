วัดท่าขนุนประณามขายของพระราชทาน ปั้นยาวยันความจงรักภักดีสถาบัน
พระครูวิลาศกาญจนธรรม วัดท่าขนุน ออกมาเปิดเผยกรณีมีพระสงฆ์นำปิ่นโตและย่ามพระราชทานไปขาย พร้อมชี้แจงมาตรการเข้มงวดการเข้าเฝ้าเพื่อรักษาเกียรติยศสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 สร้างความฮือฮาในวงการสงฆ์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก watthakhanun ของ วัดท่าขนุน ได้เผยแพร่ข้อความจากเสียงธรรมประจำวันที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดของผู้ถูกกล่าวหา โดยระบุว่ามีการนำสิ่งของที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปจำหน่ายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
กรณีศึกษาการขายของพระราชทาน
พระครูวิลาศกาญจนธรรม หรือ รศ.ดร. จากวัดท่าขนุน ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีบุคคลที่มีพฤติกรรมใจกล้าหน้าด้าน นำเอาปิ่นโตและย่ามพระราชทานไปขายเอาเงิน ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้กลายเป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่ของพระผู้ใหญ่สายปกครองอย่างกว้างขวาง เป็นประเด็นที่ต้องจับตาและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดAlso readอ้างแค่เอ็นดู! รวบ 'หนุ่มใหญ่' ล่วงละเมิด 8 ขวบ พบคลิปอนาจารเด็กเพียบ
ความรุนแรงของปัญหามีผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการจัดงาน ในเมื่อสอบถามข้อมูลล่าสุดพบว่า ทางสำนักพระราชวัง เมื่อจัดงานพระราชทานเลี้ยงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้ปิ่นโตมาเป็นถุงกระดาษแทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำสิ่งของเหล่านี้หลุดรอดออกไปสู่ตลาดภายนอกหรือถูกนำไปใช้ในทางมิชอบอีกต่อไป
วิเคราะห์กลุ่มผู้กระทำผิดและเจตนา
เมื่อทำการสอบถามบรรดาพระเถระเจ้าคณะปกครองแล้ว ท่านบอกว่าส่วนใหญ่พวกนี้เป็น "พวกตุ้งติ้ง" ที่บวชเข้ามา โดยมีพฤติกรรมที่ชอบสร้างความวุ่นวายด้วยการพยายามถ่ายรูปตนเองในทุกซอกทุกมุม เพื่อนำภาพเหล่านั้นไปลงโซเชียลมีเดีย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองในสายตาของสาธารณชน
เป้าหมายหลักของการกระทำดังกล่าวคือการเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับมาให้เป็นเรื่องของการหาเงินทันที ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความขาดสติและความไม่เคารพต่อสถาบันฯ อย่างร้ายแรง โดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งของเหล่านี้ว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพมากกว่าการใช้สอยตามวัตถุประสงค์เดิม
มาตรการป้องกันการละเมิดและขั้นตอนใหม่
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนกับข้าวของอื่น พระองค์ท่านหรือตัวแทนจะเขียนคำว่า "รับพระราชทาน" แล้วลงวันเดือนปีไว้หมดทุกครั้งบนสิ่งของนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการลอกตราพระปรมาภิไธยย่อที่ติดหน้ากล่องอาหารออกทั้งหมด แล้วนำมาติดไว้ในที่สูง ไม่ยอมให้ใครทิ้งกล่องอาหารที่มีตราพระราชทานลงที่ต่ำอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสถาบัน
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเฝ้าถวายการรับใช้ หากมีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะชั้นราช จะต้องต้องมีหนังสือรับรองสถานะจากเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น ได้แก่ เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาค เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีประวัติเสียหายและมีความพร้อมทางจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่
ผลกระทบและความรับผิดชอบระดับองค์กร
หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ผู้รับรองทั้ง 4 ระดับนี้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของระบบการตรวจสอบก่อนการเข้าเฝ้า งานระดับเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอนั้นเป็นงานที่หนักมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีฐานานุกรมไว้ช่วยเหลืองาน แต่ปัจจุบันมีการยกเลิกการแต่งตั้งบางตำแหน่งเนื่องจากพบปัญหาเรื่องการขาดสิทธิ์
กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นคือ จังหวัดเพชรบุรี ที่มีพระที่ท่านได้รับฐานานุกรมแล้วสึกหาลาเพศไป ครั้นกลับเข้ามาบวชใหม่ ดันใช้พัดฐานานุกรมเก่าเข้าพระราชทานฉันในวัง เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตรวจสอบเจอ จึงต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดขึ้นทันที เพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
สถานการณ์ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เกิดอยู่ในลักษณะ "สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน" คือ ตัวตนส่วนหนึ่งของพวกเราทำลายพวกเรากันเอง โดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม ได้ยืนยันว่าท่านไม่เคยคิดจะเข้าวัง เพราะแจ้งผู้บังคับบัญชาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า "ถ้ามีงานที่ต้องเข้าวัง ขออนุญาตอย่าส่งชื่อกระผม/อาตมภาพเข้าไป" เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
เหตุผลเบื้องหลังการปฏิเสธการเข้าเฝ้าไม่ใช่เพราะไม่จงรักภักดี แต่เพราะว่ารักและเคารพสถาบันยิ่งกว่าอื่นใด จึงไม่อยากไปทำอะไรผิดพลาดที่เกิดความเสียหายขึ้น สรุปว่าไม่ไปเสียเลยเป็นอันว่าปลอดภัย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่และการปกป้องเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง
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