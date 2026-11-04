วัชระพล สั่งแก้จุดบกพร่องมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ทันที
วัชระพล ชี้แจงข้อสั่งการแก้ไขจุดบกพร่องงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 หลังได้รับเสียงสะท้อนปัญหาจากประชาชนและโซเชียลมีเดีย พร้อมเร่งแก้ปัญหาที่จอดรถและการขนส่ง
นาย วัชระพล พงษ์ไพบูลย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการจำนวน 9 ประเด็นหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงาน มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 โดยคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบปัญหาทั้งจากการลงพื้นที่จริงและการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนผ่านโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่งบางประเด็นสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที
มาตรการเร่งด่วนจัดการปัญหาพื้นฐาน
นายวัชระพล ชี้แจงว่า หลังจากงานเปิดตัวเสร็จสิ้น ได้มีการเปิดใช้ที่จอดรถด้านหน้าจุดซื้อตั๋วให้ผู้เข้าชมงานปกติได้ใช้บริการแล้ว พร้อมทั้งสั่งการให้จังหวัดอุดรธานี เร่งรัดการขนส่งจังหวัดในการจัดรถรับ-ส่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการติดตั้งเต๊นท์และเก้าอี้บริเวณจุดรับ-ส่ง เพิ่มป้ายแจ้งตารางเวลาเดินรถอย่างชัดเจน และประสานกับสวนสัตว์โคราช รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขอเช่ารถ shuttle bus เพิ่มเติมโดยเร็วที่สุดAlso read“ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 15” อวดพลังสร้างสรรค์ศิลปินไทย สะท้อนแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ในงาน SX2026
ระบบขนส่งเชื่อมโยงกระจายรายได้สู่ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาความแออัดและระยะทางที่ไกล ผู้จัดงานได้รับมอบหมายให้เพิ่มบริการรถ shuttle โดยจัดหาผู้ประกอบการมาให้บริการภายในงาน พร้อมวางระบบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไว้ทั้งหมด 3 เส้นทาง โดยมีเป้าหมายให้ระบบ Shuttle Bus เชื่อมต่อจากจุดจอด Park & Ride วิ่งตรงเข้าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในเมือง เพื่อกระจายผู้คนและรายได้สู่ชุมชนภายนอก ไม่ได้กักเก็บนักท่องเที่ยวไว้แค่ในพื้นที่จัดงานเพียงอย่างเดียว
กลยุทธ์นี้มุ่งหวังที่จะบังคับให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปถึงแม่ค้า ตลาดสด และร้านค้าข้างนอกอย่างแท้จริง ผ่านการขยายจุดจอดรถภายในพื้นที่ และการเพิ่มจุดทิ้งขยะ รวมถึงการติดตั้งแสงสว่างแบบโซลาร์เซลล์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าชมงานในช่วงเวลาดังกล่าว
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภายใน
ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน นายวัชระพลสั่งการให้เพิ่มจุดป้ายบอกทางภายในงาน แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และลดขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ทิศทางการเดินชมงานในแต่ละโซนอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม ตลอดจนการเพิ่มรถสุขาเคลื่อนที่ โดยประเมินสถานการณ์ตามวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันสำคัญต่างๆ
ขณะเดียวกัน อยู่ระหว่างการกำหนดจุดก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้ สำหรับปัญหาร้านค้าสวัสดิการภายในงาน ได้มีคำสั่งให้เพิ่มตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการน้ำดื่ม และเพิ่มน้ำดื่มบริการฟรี โดยบูธของกรมภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด รวมถึงการเพิ่มจุดขายอาหาร อาหารว่าง (Snack) และร้านค้าขายของที่ระลึก เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้น
ยกเลิกขั้นตอนลงทะเบียนซ้ำซ้อนก่อนเข้าชม
กรณีปัญหาเกี่ยวกับตั๋วเข้างานผ่านระบบออนไลน์ที่ต้องมาลงทะเบียนเพิ่มหน้างานนั้น ผู้รับจ้างงานได้ชี้แจงว่าเป็นการลงทะเบียนประกอบการรายงานการประเมินผลการจัดงาน โดยผู้รับจ้างได้หารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถึงแนวทางการประเมินผลแล้ว จึงจะยกเลิกการเก็บข้อมูลก่อนเข้าชมงาน และปรับเปลี่ยนไปเก็บข้อมูลภายหลังออกจากงานแทน เพื่อลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาของผู้เข้าชม
นายวัชระพล ย้ำถึงแผนการดูแลมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 หลังจบงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์กลางการจัดงานมหกรรมระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของสินค้าเกษตรและนวัตกรรมด้านการเกษตร รวมถึงสวนสาธารณะถาวร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยจะสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานีกู้ฟื้นบำรุงสวนหลังการจัดงานเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ นายวัชระพล กล่าวขอบคุณเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนทุกท่าน ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้รับนโยบายตรงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ให้รวบรวมและเร่งแก้ไขทันที โดยมั่นใจว่าภายในอาทิตย์นี้จะเห็นความดีขึ้นแน่นอน แม้การทำงานถูกออกแบบก่อนที่เขาเข้ามาดำรงตำแหน่ง แต่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขายอมรับข้อเสนอไปปรับปรุงเพื่อให้งานเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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