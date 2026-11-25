วัชระ เพชรทอง ค้านร่าง ป.4 ค่าใบละ 5,000 บาท จี้ อบจ.สุราษฎร์ฯ งดภาษีน้ำมัน
วัชระ เพชรทอง เปิดศึกต่อต้านร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืนภูมิใจไทย ชี้เป็นภาษีขูดรีด 5,000 บาท พร้อมเรียกร้อง อบจ.สุราษฎร์ธานี งดเก็บภาษีน้ำมันลิตรละ 4.50 สตางค์ทันที
นาย วัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ที่ถูกเสนอโดย พรรคภูมิใจไทย โดยอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการริดรอนสิทธิประชาชนและเป็นการเก็บภาษีที่รุนแรงเกินเหตุ ซึ่ง引发了ความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปในขณะนี้
วัชระ เพชรทอง เปิดปัญหาใบ ป.4 ค่าปรับสูง 5,000 บาท
นายวัชระ เพชรทอง เปิดเผยว่า การติดป้ายรณรงค์เพื่อต่อต้านกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่า ร่างกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยยื่นเสนอถือเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมหาศาล โดยเขาชี้แจงว่ากฎหมายนี้มีกลไกการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมจากผู้ที่มีใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน หรือที่เรียกว่า ใบ ป.4 ซึ่งในปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้ถือใบอนุญาตประเภทนี้อยู่ประมาณ 6 ล้านคนAlso read油价因地缘政治危机飙升 伊朗袭击霍尔木兹海峡船只
ประเด็นสำคัญที่นายวัชระ ยืนหยัดค้านคือ อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตที่สูงมากถึงใบละ 5,000 บาท ซึ่งเขามองว่าตัวเลขนี้สูงเกินกว่าความเป็นจริงและเป็นการกดดันทางการเงินต่อประชาชน โดยหากคำนวณจากจำนวนอาวุธปืน 1 ล้านกระบอก จะต้องใช้เงินสูงถึง 5,000 ล้านบาท และหากคำนวณจากอาวุธปืนทั้งหมด 6 ล้านกระบอก วงเงินรวมจะพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านบาท
ในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีประสบการณ์ในการผ่านการตรากฎหมายมาหลายสิบฉบับ นายวัชระ มองว่าวิธีการคิดหาทางระดมเงินจากประชาชนแบบง่าย ๆ และรวดเร็วเช่นนี้ เป็นการกดขี่ขูดรีดที่มิควรเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตย จึงได้ตัดสินใจ เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ไปให้ถึงที่สุด เพื่อยุติปัญหาที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ปมภาษีน้ำมัน อบจ.สุราษฎร์ธานี 4.50 สตางค์ต่อลิตร
นอกจากประเด็นเรื่องอาวุธปืนแล้ว นายวัชระ เพชรทอง ยังได้ยกระดับการต่อสู้โดยหันมา關注 ปัญหาปากท้องของประชาชนผ่านประเด็นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เรียกร้องไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ใช้มาตรการเร่งด่วนในการสั่งงดการจัดเก็บภาษีน้ำมันท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อัตราภาษีท้องถิ่นที่เขาระบุว่าควรจะต้องถูกยกเลิกในทันทีคือ จำนวนลิตรละ 4.50 สตางค์ ซึ่งนายวัชระ แสดงทัศนะว่าการเก็บภาษีในส่วนนี้ในขณะที่ประชาชนกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากถือเป็นการกระทำที่ขาดความเมตตาและเปรียบเสมือนการเป็น เสนือนอนกิน ที่ไม่ควรนำเงินจำนวนนี้ไปจากประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากต้นทุนการใช้ชีวิตที่เพิ่มขึ้น
เขายังตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของ อบจ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วยว่า ในอดีตเคยมีประกาศลดการจัดเก็บภาษีน้ำมันมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน แต่หลังจากนั้นกลับไม่มีการต่ออายุการงดเก็บภาษีดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนจะคลี่คลายลง ซึ่งการยกเลิกการลดภาษีทันทีนี้สร้างคำถามถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานท้องถิ่น
เสียงวิงวอนจากอดีตน สส.ประชาธิปัตย์ ถึงรัฐบาลท้องถิ่น
การเคลื่อนไหวของนายวัชระ เพชรทอง ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพในการถือครองอาวุธปืน และปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบต่อครัวเรือนโดยตรง โดยเขามองว่าทั้งสองประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายอาวุธปืนที่อาจส่งผลต่อสิทธิของประชาชนจำนวนมากรวมไปถึงเรื่องภาษีน้ำมันที่ส่งผลต่อค่าครองชีพ
นายวัชระ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการเก็บภาษีใบอนุญาต ป.4 ในอัตราที่สูงลิ่วอาจทำให้ผู้ที่มีอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายเกิดความเหลื่อมล้ำและรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่รัฐควรสนับสนุนและดูแลประชาชนมากกว่าที่จะมองประชาชนเป็นแหล่งรายได้หลักในการหารายได้เข้ารัฐ
พร้อมกันนี้ การเรียกร้องให้ อบจ.สุราษฎร์ธานี งดเก็บภาษีน้ำมันก็ยังเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่หวังผลเชิงปฏิบัติได้ทันที หากหน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าขนส่งและค่าครองชีพให้กับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้บ้างไม่มากก็น้อย ในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวน
จุดยืนชัดเจน วัชระ เรียกร้อง 'ขอป้าทีตะ' ลดภาระประชาชน
ท้ายที่สุด นายวัชระ เพชรทอง ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยการใช้ภาษาใต้ว่า 'ขอป้าทีตะ!' ซึ่งเป็นคำวิงวอนอย่างอ่อนน้อมแต่มีความหมายลึกซึ้ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ อบจ.สุราษฎร์ธานี และผู้เสนอกฎหมายอาวุธปืน ได้หันมามองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง และร่วมกันหาทางออกที่จะลดภาระทางการเงินลงทันที
การกระทำของนายวัชระ ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแสดงความเห็นส่วนตัว แต่เป็นการกระทำเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งอาจส่งสัญญาณสำคัญให้ผู้ประกอบการกฎหมายและผู้นำท้องถิ่นต้องทบทวนนโยบายของตนเองอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงเวลานี้
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