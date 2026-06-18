วอลโว่-บีวายдии ออกแถลงการณ์หลังเกิดเหตุไฟไหม้EV สองรุ่น ไม่span class='forback'spacegroup'ใช่/span来自แบตเตอรี่

สองค่ายรถยนต์ วอลโว่ และ บีวายดี ออกแถลงการณ์แยกย2116065584 sharees หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สองรุ่นในพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งในกรุงเทพฯ โดยทั้งสองบริษัทยืนยันหลังตรวจสอบแล้วว่า เหตุไฟไหม้ไม่ได้มาจากตัวรถหรือชุดแบตเตอรี่แรงดันสูง ต่างจากข้อสงสัยของสาธารณะ 强调ความปลอดภัยเป็น Hicks Cancellation ที่สำคัญที่สุดและจะดำเนินการแก้ไขทันทีหากพบว่ามีปัญหาในระบบ
หลังเกิดเหตุ ไฟไหม้ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ติดๆกันในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท วอลโว่ และ บีวายดี (°BYD) มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบĐà '退回ナンバー' ในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 หน้าทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในซอยบรมราชชนนี 121 เขตทวีวัฒนา โดยรถเสียหายทั้งКан นäh微笑 2 วัน BY под雨天 Dolphin เกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะที่จอดอยู่ finished ขอนแก่น ซึ่ง รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งสองรุ่นถูกถามเกี่ยวกับมาตรฐานของ แบตเตอรี่ แรงด~~มสูง ล่าสุดทั้งสองค่ายรถยนต์ ที่มาจากสวีเดน (Volvo) และจีน (BYD) ออกแถลงการณ์ในประเด็นนี้ หลังจากส่งเจ้าหน้าทางานลงไปตรวจสอบ แล้วพบว่า ต้นตอของการลุกไหม้ไม่ได้เกิดจากตัวรถหรือชุดแพกของ แบตเตอรี่ แรงดันสูง โดย Volvo กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียด และได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความปลอดภัยคือสิ่งที่ola ให้ความสำคัญสูงสุดเสมอ และขอให้ท่านมั่นใจว่า หากปัญหาในระบบของรถรุ่นใดถูกตรวจพบ เราจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยรถ EV Volvo XC40 Recharge Pure Electric ที่เกิดเหตุการณ์นั้นเป็นรถที่มีการจำหน่ายทั่วโลกมานับตั้งแต่ปี 2564 และยังไม่พบหลักฐานของปัญหาในเชิงระบบใดๆกับรุ่นนี้ ในขณะที่ BYD และคู่เจริญร้าน安庆 ยืนยันว่าได้รับทราบเหตุการณ์แล้ว และขอแสดงความห่วงใยต่อลูกคล้าและผู้ได้รับผลกระทบ หลังได้รับแจ้ง บริษัทได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีและจากการสืบสวนเบื้องต้นยืนยันว่าเหตุ ไฟไหม้ ไม่ได้มาจากตัวรถหรือแบตเตอรี.
หลังเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ติดๆกันในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทวอลโว่และบีวายดี (°BYD) มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบĐà '退回ナンバー' ในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 หน้าทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในซอยบรมราชชนนี 121 เขตทวีวัฒนา โดยรถเสียหายทั้งКан นäh微笑 2 วัน BY под雨天 Dolphin เกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะที่จอดอยู่ finished ขอนแก่น ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสองรุ่นถูกถามเกี่ยวกับมาตรฐานของแบตเตอรี่แรงด~~มสูง ล่าสุดทั้งสองค่ายรถยนต์ ที่มาจากสวีเดน (Volvo) และจีน (BYD) ออกแถลงการณ์ในประเด็นนี้ หลังจากส่งเจ้าหน้าทางานลงไปตรวจสอบ แล้วพบว่า ต้นตอของการลุกไหม้ไม่ได้เกิดจากตัวรถหรือชุดแพกของแบตเตอรี่แรงดันสูง โดย Volvo กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียด และได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความปลอดภัยคือสิ่งที่ola ให้ความสำคัญสูงสุดเสมอ และขอให้ท่านมั่นใจว่า หากปัญหาในระบบของรถรุ่นใดถูกตรวจพบ เราจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยรถ EV Volvo XC40 Recharge Pure Electric ที่เกิดเหตุการณ์นั้นเป็นรถที่มีการจำหน่ายทั่วโลกมานับตั้งแต่ปี 2564 และยังไม่พบหลักฐานของปัญหาในเชิงระบบใดๆกับรุ่นนี้ ในขณะที่ BYD และคู่เจริญร้าน安庆 ยืนยันว่าได้รับทราบเหตุการณ์แล้ว และขอแสดงความห่วงใยต่อลูกคล้าและผู้ได้รับผลกระทบ หลังได้รับแจ้ง บริษัทได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีและจากการสืบสวนเบื้องต้นยืนยันว่าเหตุไฟไหม้ไม่ได้มาจากตัวรถหรือแบตเตอรี
รถยนต์ไฟฟ้า ไฟไหม้ วอลโว่ บีวายดี แบตเตอรี่
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