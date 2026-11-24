วอลเลย์บอล PMYC U15 หญิง รอบแรก: ป้อมเพชร ชนะ 4 นัด ลอยลำเข้ารอบรองฯ
ศึกวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี รอบแรกสายเอและบี สรุปผลคะแนนล่าสุด โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร ลอยลำเข้ารอบสี่ทีมสุดท้าย ขณะที่อ่างทองและนครนนท์วิทยา 6 ยังคงลุ้น
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภททีมหญิง รายการ "ไพรม์ มินิสเตอร์ส ยูธ คัพ วอลเลย์บอล ยู15" ระดับประเทศ ประจำปี 2569 ที่จัดขึ้น ณ ยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นสำหรับรอบแรก โดยผลการแข่งขันในวันนี้ส่งผลให้ทีมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำผลงานโดดเด่นด้วยการเก็บชัยสูงสุด ส่วนทีมอื่นๆ ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งตำแหน่งเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ผลลัพธ์การแข่งขันรอบแรกสายเอ
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จากจังหวัดนนทบุรี เป็นฝ่ายเอาชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จากจังหวัดกระบี่ ด้วยคะแนนเด็ดขาด 3 เซ็ตรวด ได้แก่ 25-23, 25-15, และ 25-15 หลังจบการแข่งขัน คราวนี้โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 มีสถิติ ชนะ 3 นัด แพ้ 1 นัด รวม 10 คะแนน ส่วนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ชนะ 1 นัด แพ้ 3 นัด มี 4 คะแนนAlso read'หนองเรือวิทยา' ปั้นสายเลือดใหม่! วางเป้ามุ่งสู่ระดับประเทศ ศึกลูกยาง PMYC U15
อีกคู่สำคัญในสายเอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จากจังหวัดอ่างทอง สร้างผลงานด้วยการเอาชนะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จากจังหวัดศรีสะเกษ ไปอย่างราบเรียบ 3-0 เซ็ต (25-18, 25-23, 25-21) ทำให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ยังคงฟอร์มฮอตด้วยการชนะรวด 4 นัด มี 10 คะแนน เท่ากับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ส่วนโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีสถิติ ชนะ 2 นัด แพ้ 2 นัด มี 5 คะแนน
ในส่วนของโรงเรียนสารคามพิทยาคม จากจังหวัดมหาสารคาม ได้พบเจอทีมจากภาคเหนืออย่าง โรงเรียนราชินูทิศ 2 จากจังหวัดอุดรธานี ผลปรากฏว่าโรงเรียนสารคามพิทยาคม เก็บชัย 3-0 เซต (25-23, 25-13, 25-10) ส่งผลให้มีสถิติ ชนะ 2 นัด แพ้ 2 นัด มี 7 คะแนน ส่วนโรงเรียนราชินูทิศ 2 ยังคงมีอาการหนาวสั่นด้วยการแพ้รวด 4 นัด โดยไม่มีคะแนนสะสมเลย
สถานการณ์สายบีและทีมที่ลอยลำเข้ารอบ
ที่สายบี โรงเรียนเทพมงคลรังษี จากจังหวัดกาญจนบุรี สามารถปลดล็อกความอึดอัดด้วยการเอาชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จากจังหวัดเชียงใหม่ 3-1 เซต (25-17, 12-25, 25-14, 25-16) ทำให้โรงเรียนเทพมงคลรังษี มีสถิติ ชนะ 1 นัด แพ้ 3 นัด มี 3 คะแนน ส่วนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยังคงดิ่งลงลึกด้วยสถิติ แพ้รวด 4 นัด โดยไม่มีคะแนนเลย ตกรอบไปแน่นอน
คู่ชิงจุดเด่นในสายบีเกิดขึ้นเมื่อ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จากจังหวัดชลบุรี พบกับ โรงเรียนเทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี) จากจังหวัดสงขลา ผลคือโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เก็บชัย 3-0 เซต (26-24, 25-22, 25-19) ทำให้ทีมจากชลบุรี มีสถิติ ชนะ 3 นัด แพ้ 1 นัด มี 9 คะแนน ส่วนโรงเรียนเทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี) มีสถิติ ชนะ 2 นัด แพ้ 12 นัด มี 6 คะแนน
และที่สำคัญที่สุดสำหรับสายบี คือผลการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จากจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร ทำผลงานได้อย่างเหนือชั้น เอาชนะ 3-0 เซต (25-13, 25-14, 25-11) ทำให้เป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ชนะ 4 นัด มี 12 คะแนนเต็ม ส่วนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีสถิติ ชนะ 2 นัด แพ้ 12 นัด มี 6 คะแนน
บทสรุปและโอกาสสู่รอบรองชนะเลิศ
สรุปสถานการณ์ปัจจุบันในสายเอ แม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีกเพียงทีละนัด แต่คู่แข่งสำคัญอย่าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง และ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ต่างมีลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยทั้งสองทีมต้องคว้าชัยในนัดที่เหลือเพียงอย่างเดียว ส่วนสายบี โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร คือทีมเดียวที่ลอยลำเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วอย่างไม่มีทางหลุด ขณะที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ยังต้องลุ้นและต้องชนะในนัดสุดท้ายเพื่อผ่านเข้าไปเล่นในรอบลึกต่อไป
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